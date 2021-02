Por qué ordenar su hogar y espacio de trabajo también podría ayudarlo a limpiar financieramente. Así nació la marca Kondo.

Fue un enero frío y nevado hace muchos años cuando visité por primera vez la isla norte de Japón en la ciudad de Sapporo como estudiante universitario haciendo un estudio a largo plazo en el extranjero. Como nativo de Los Ángeles, me sorprendió vivir en un helado paraíso invernal cubierto principalmente de nieve blanca y esponjosa, a veces hasta los tejados, en un pequeño apartamento que se sentía como a un millón de millas de casa.

Estaba decidido a hacer el mejor uso de mi tiempo y trabajaba duro mientras estudiaba japonés todos los días con cualquiera que me ayudara a practicar el habla. Recuerdo charlar con Mori san, quien sin duda tenía el mejor restaurante de ramen de Sapporo del mundo. Era un pequeño agujero en la pared, pero siempre estaba lleno y no había gaijin (extranjeros).

“No gaijin” generalmente significaba que el lugar era popular entre los lugareños y, en mi opinión, tenía la mejor comida. Comía allí casi todos los días durante meses, recorriendo el menú de Mori de platos de ramen, udon, gyosa, (albóndigas de carne / vegetales), katsu curry (curry con cerdo) y más, perfectamente adaptado para combatir las gélidas temperaturas nocturnas .

Después de todos estos años, tengo los mejores recuerdos de vivir en Japón y ocupa un lugar especial en mi corazón. Después de una lucha con el idioma, realmente se convirtió en mi segundo hogar. Ese sentimiento de natsukashi (nostálgico) regresó rápidamente cuando supe que estaría detrás de la marca de la increíble Marie Kondo.

Cuando pienso en Marie y su filosofía que cambia la vida, hay dos palabras que me vienen a la mente: alegría y magia. La magia tiene muchas connotaciones. Para algunos, evoca la imagen de un mundo místico, pero hay una idea que muchas personas nunca habrían asociado con la palabra magia y es el acto de limpiar y organizar el hogar y los espacios de trabajo. También admitiré que no me gusta limpiar lo que he dejado. Pero Marie arroja nueva luz sobre estos dos términos que merecen otra mirada. Escúchame.

Marie Kondo se convirtió en un nombre familiar en 2011 cuando lanzó su libro más vendido, The Life-Changing Magic of Tidying Up, y para aquellos que han practicado el Método KonMari desde ese momento, la magia se ha vuelto tangible.

El método de Kondo es simple. Revisas los artículos de tu casa por categoría, sostienes cada uno y si te da una sensación cálida y difusa que Kondo describe como “una chispa de alegría“, entonces te lo quedas. Si no sientes alegría al tocar el artículo, agradece (se recomienda decirlo en voz alta) y déjalo ir.

Marie explica:

“En KonMari, creemos que si ordena su espacio, puede transformar su vida. Ofrecemos un conjunto de productos, servicios y contenido diseñado para ayudar a organizar su hogar y alegrar su vida. También contamos con una plataforma para conectarnos y apoyarnos mutuamente en nuestros viajes de limpieza “.

El método de Kondo incluye otras técnicas, como las formas más eficientes de doblar artículos difíciles como calcetines, y de organizar y almacenar sus pertenencias, pero el elemento de alegría puede ser por lo que se ha vuelto más famosa.

En nuestra entrevista, ella me dijo:

“Parte de la magia [de mi método] es que tener un espacio despejado crea una sensación de calma y paz que puede reducir el estrés. La idea es crear tu propio santuario personal”.

Nacida y criada en Tokio, Kondo ha sentido amor e interés por la organización desde que era una niña. Ella ha dicho que su madre era una ama de casa que siempre trabajó duro para crear un ambiente tranquilo y feliz en la casa para la familia.

Marie comenzó a tener un interés real en ordenar alrededor de los 5 años y admite que podría ser un poco diferente a la mayoría de los niños. “Limpiar y organizar era como un rompecabezas para resolver o como jugar un juego. Me encantaba hacerlo y me hacía sentir feliz”, me dijo. Kondo a menudo se dedicaba a organizar las estanterías de libros de su escuela durante su tiempo libre allí, e incluso aceptó un trabajo durante su adolescencia como asistente en un santuario sintoísta.

En la universidad, Kondo se hizo conocida entre los amigos como la persona a quien invitar, ya que dejaría tu casa organizada y hermosa y su reputación se difundió rápidamente. Antes de que se diera cuenta, extraños le pedían que viniera a organizar sus casas y le ofrecían pagarle. Así, a los 19 años nació el negocio de consultoría de Kondo.

La idea de tener solo aquellos artículos en el hogar que provocan alegría no era algo que surgiera de forma natural en Kondo. Cuando se dedicó realmente a ordenar y organizar, se obsesionó con aquello de lo que podía deshacerse. En una ocasión, la obsesión se salió de control y Kondo se describió a sí mismo como una especie de ruptura por ordenar demasiado.

Cómo nació la marca Marie Kondo

Kondo ha dicho que se desmayó durante dos horas y que al despertar tuvo una gran epifanía. Ha bromeado diciendo que la idea debió surgirle de los dioses del orden, pero se dio cuenta de que no se trataba solo de buscar lo que se podía tirar; Mantener los elementos que provocaban alegría era la parte más importante de la tarea. La filosofía de Kondo no se trata de minimalismo. No tiene reglas sobre cuánto de cualquier cosa puede tener en su hogar, pero su creencia es rodearse solo de las cosas que ama, no de las cosas que lo atascan.

El despegue internacional

Después de un tiempo dirigiendo su negocio, tenía sentido para Kondo tomar todo lo que había aprendido y usado con los clientes y ponerlo en un libro, permitiendo que su Método KonMari se extendiera mucho más allá del alcance de donde podría estar en un momento dado.

Desde su debut internacional en 2011, el método de Kondo ha tocado la fibra sensible de personas de todo el mundo que han dicho que KonMari ha cambiado sus vidas. Netflix incluso ofreció su propio programa en 2019. Su libro se ha publicado en más de 30 países y se ha traducido del japonés a más de 10 idiomas diferentes. Hay más de 17,000 reseñas de cinco estrellas solo en Amazon y el libro ha sido presentado por The New York Times, The Wall Street Journal y Vogue, solo por nombrar algunos.

Una de las razones por las que el libro de Kondo puede ser tan popular es su estrategia sin complicaciones para ordenar y organizar su hogar. Su método es fácil de entender y de poner en práctica. Tiene cinco reglas simples para ordenar y despejar.

Compromiso

La primera es comprometerse a ordenar su espacio por completo. Ella cree que si ordena y organiza adecuadamente, es algo que debe hacer solo una vez.

Imaginación

El segundo es imaginar el estilo de vida ideal. Tener una idea del tipo de vida que desea vivir le permite concentrarse en lo que es importante para usted cuando se trata de sus pertenencias.

Descartar

La tercera regla es terminar de descartar los elementos que ya no desea antes de organizar los que está guardando.

Ordenar

Su cuarta regla es ordenar por categoría, no por habitaciones. Incluso tiene un orden específico para clasificar y descartar artículos.

Clasificar y descartar

Su quinta regla es clasificar y descartar artículos en este orden: ropa, libros, archivos y papeles importantes, artículos varios y luego artículos sentimentales.

¿Por qué esta orden?

Kondo siente que las prendas de vestir son las más fáciles de separar, mientras que las prendas sentimentales son las más desafiantes. Kondo cree que aprender qué es lo que te alegra es un músculo que debes acondicionar y comenzar con artículos como calcetines es una práctica mucho más fácil para ese músculo que, digamos, limpiar tu garaje con más de 20 años de recuerdos y vida acumulada. el techo.

Kondo cree que perfeccionará sus habilidades de toma de decisiones a medida que avance en la jerarquía de importancia con los elementos que elija conservar o tirar. La regla final de Kondo es preguntarse si el artículo le genera alegría. En la mente de Kondo, cuando estás en un entorno en el que amas todo lo que tienes, esa energía impregna el resto de tu vida y puede ayudarte a ser aún más productivo y exitoso en cualquier tarea en la que estés involucrado.

El elemento más singular del método de Kondo puede ser su insistencia en agradecer cada elemento que está dejando ir antes de desecharlo. Ella está firme en que esta es una parte importante de su método. Ella dice que cuando dejamos pasar las cosas, especialmente si eran caras o sentimentales, puede haber mucha culpa acompañante. Ella sugiere que agradecer al artículo por su servicio, por así decirlo, le permite a la persona seguir adelante sin sentirse culpable o adivinar su decisión.

Kondo trata los artículos casi como si tuvieran pequeños espíritus. Ella tiene una reverencia por las pertenencias físicas y es encantador. Siempre existe la tentación, especialmente cuando se pierden artículos, de decirse a sí mismo: “Oh, son solo cosas”, pero si atesoras todo lo que tienes, Kondo cree que la alegría que te dan tus cosas eleva tu existencia en general.

Bryan Elliott – INC