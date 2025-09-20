por Dr. Horacio Krell*

El microaprendizaje no es simplemente dividir un todo en fragmentos pequeños.

Su fuerza radica en aprovechar cómo funciona el cerebro: su atención limitada, su necesidad de interés y deseo, su tendencia al olvido, y hasta sus sesgos cognitivos. Cuando se diseña bien, un microaprendizaje de cinco minutos puede cambiar un hábito, reforzar una habilidad o despertar la motivación para aprender más.

1. El cerebro y las “ventanas cortas” de atención

La ciencia muestra que la atención sostenida del cerebro rara vez supera los 10 minutos. De ahí que un módulo de microaprendizaje no deba superar los 6 minutos. La fórmula AIDA (Atención, Interés, Deseo, Acción) funciona como brújula: primero capturar, luego enganchar, después movilizar y finalmente provocar acción.

Ejemplo práctico:

Un breve video interactivo de 3 minutos que enseña a reconocer correos de phishing mediante un reto: el participante debe identificar cuál de dos correos es falso. Capta la atención, despierta interés con un desafío, genera deseo de “ganar” y lleva a la acción al aplicar el aprendizaje real.

2. Memoria y olvido: la curva de Ebbinghaus

El cerebro olvida rápido: hasta un 80% en 8 horas. El microaprendizaje es ideal para contrarrestar esta caída con repasos espaciados. La clave es reforzar antes de que el olvido sea definitivo.

Ejemplo práctico:

Tras un curso de ventas, enviar al día siguiente un microquiz de 5 preguntas en WhatsApp. A los 3 días, otro con casos breves. A la semana, un podcast de 2 minutos con un tip clave. Así la memoria se fortalece progresivamente.

3. Microaprendizajes que despiertan deseo y acción

No se trata de informar, sino de provocar cambios concretos. Un buen microaprendizaje debe tener un solo objetivo.

Ejemplo práctico:

En vez de enseñar toda la normativa de seguridad vial, un microaprendizaje de 4 minutos puede enfocarse solo en “qué hacer si un ciclista aparece de repente en tu camino”.

4. Sesgos cognitivos: entrenar al cerebro a pensar mejor

Nuestros sesgos sabotean decisiones y aprendizajes. El microaprendizaje puede ayudarnos a reconocerlos y corregirlos.

Ejemplo práctico:

Una microcápsula plantea: “Un bate y una pelota cuestan 1,10 €. El bate cuesta 1 € más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota?”

La mayoría responde 0,10 €. El microaprendizaje revela el error, explica el sesgo del pensamiento intuitivo (Sistema 1) y guía hacia el razonamiento analítico (Sistema 2).

5. Uso estratégico: antes, durante y después

El microaprendizaje es más poderoso cuando se integra en un ecosistema de aprendizaje mayor. Puede usarse:

Antes de un curso: nivelar conocimientos con un video introductorio.

de un curso: nivelar conocimientos con un video introductorio. Durante : mantener motivación con retos breves.

: mantener motivación con retos breves. Después: reforzar con cápsulas periódicas para fijar la memoria.

6. Lenguaje y emoción: el impacto en segundos

Los microaprendizajes más efectivos apelan a la emoción. Igual que un anuncio de 30 segundos puede cambiar percepciones, una cápsula puede reforzar hábitos.

Ejemplo práctico:

Un cartel digital que aparece en la intranet recordando: “Lávate las manos: proteges tu salud y la de tu equipo” acompañado de una imagen clara. Breve, emocional, memorable.

7. Evaluación: medir para mejorar

Diseñar sin medir es perder eficacia. Con microaprendizajes, la retroalimentación inmediata es clave: encuestas rápidas, análisis de respuestas en juegos o seguimiento del desempeño en simulaciones.

Conclusión

El microaprendizaje no reemplaza al aprendizaje profundo, pero lo potencia. Funciona porque dialoga con la biología del cerebro: aprovecha la atención corta, combate el olvido, despierta deseo, provoca acción y corrige sesgos. En un mundo saturado de información, entrenar al cerebro en pequeñas dosis puede marcar la diferencia entre olvidar y transformar.