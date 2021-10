El Cyber Monday es una gran oportunidad para que las marcas aumenten sus ventas online, ya que miles de personas esperan la fecha para adquirir productos y servicios a precios promocionales. Es, además, el escenario ideal para que den sus primeros pasos aquellas pymes y emprendedores que todavía no venden en Internet.

Para iniciarse en el mundo del comercio electrónico, lógicamente es necesario tener un sitio web y, en particular, una buena tienda online. Por tal motivo, conversamos con Sofia Armani, Product Owner de SitioSimple, la solución DonWeb para poder acceder a una página web de forma rápida y sin conocimientos técnicos.

Con una gran experiencia en ventas, Sofía tomó el desafío de liderar el área motivada por “la posibilidad de acompañar en el camino al éxito a diferentes tipos de empresas y negocios que eligen SitioSimple como la opción para estar en Internet”. En esta entrevista habla de todo: eCommerce, publicidad, redes sociales, producto, estrategias y más.

Tendencias web de cara al Cyber Monday 2021

— ¿Qué no puede faltarle a un sitio web para llegar listo al Cyber Monday?

En el caso de las tiendas online, es recomendable preparar los productos que se quieren mostrar y enfocarse en ellos. No ampliar la oferta. A veces, ampliando la oferta por querer venderlo todo, no se hace ni una cosa ni la otra.

Para el Cyber Monday es buena idea enfocarse y hacer una estrategia comercial mostrando determinados productos y comunicando los beneficios que se tienen. Por ejemplo: durante este evento comercial, con SitioSimple vamos a brindarles a nuestros clientes un beneficio en envíos a través de OCA. Es interesante que los mismos emprendedores puedan decirlo y mostrarlo como una ventaja para generar ventas. Luego, por supuesto, mucha publicidad.

— ¿Qué recomendaciones hacés en torno al vínculo entre redes sociales y página web?

Lo que siempre recomiendo a los emprendedores es mostrar la página web o tienda online en las redes sociales, informar que se tiene presencia online. Hoy en día, el usuario pasa mucho tiempo en Instagram o Facebook, dependiendo de las edades, aunque cada vez más personas se suman a Instagram. Entonces, empezar a mostrarlo desde estas redes sociales es una buena idea.

También tenemos clientes que no son comerciales, en el sentido particular de tiendas online. Vienen del ámbito educativo, por ejemplo, o son profesionales como contadores, abogados o escritores que quieren mostrar sus trabajos. En ese sentido, también es importante tener un sitio web. Funciona como una vidriera las 24 hs, aún incluso cuando no estamos enfocados en la venta de determinados productos.

— El equipo de SitioSimple está acostumbrado a desarrollar sitios web para diferentes tipos de clientes. En base a esa experiencia, ¿cómo optimizar una tienda online?

SitioSimple está dividido en dos departamentos. Por un lado, uno mismo puede crear su propia página web con nuestro constructor. Por el otro, contamos con un gran equipo de trabajo que es Lo hacemos por ti. Si bien los dos equipos están enlazados, la diferencia es que en el segundo, un grupo de profesionales crea los sitios web de aquellos emprendedores que no disponen de tiempo o conocimientos en diseño.

Respondiendo a tu pregunta, lo primordial de una tienda online es que las fotos de los productos estén bien sacadas, cuidar los fondos y los tamaños. Además, que la redacción de cada imagen y cada producto sea lo más acertada posible para después también hacer campañas de búsqueda.

La clave para que una tienda online alcance el éxito se encuentra en trabajar hasta el más mínimo de los detalles. Cuidar mucho el diseño colabora a que alguien quiera comprar.

— ¿Qué tendencias web están funcionando a la hora de generar ventas?

Ahora funciona mucho visualizar la parte humana, lograr un contenido que apunte a vender el producto pero contando una experiencia. No es lo mismo mostrar, en casos de tienda online, una bikini en un maniquí que hacer una producción de fotos en la playa. No es lo mismo mostrar una crema en solitario que mostrar el efecto del antes y el después. Entonces, se juega mucho con la parte del comportamiento del comprador.

Por primera vez en el mundo online

— Los eventos comerciales como el Cyber Monday suelen ser excelentes oportunidades para comenzar a vender por Internet. ¿Qué tan rápido se puede crear una web con SitioSimple?

Si un usuario lo hace solo, lo puede hacer en un día, en media mañana o media tarde. Dependerá, por supuesto, de lo que ya tenga en lo previo, por ejemplo: si cuentan con fotos, un logo, etc. Tenemos clientes que lo hacen en algunas horas.

Si no se cuentan con estas cuestiones, desde Lo hacemos por ti, vamos ayudando y guiando en el proceso. A través de esta opción, la entrega de un sitio web totalmente profesional no supera los 10 días.

— ¿Qué beneficios tienen los usuarios de SitioSimple en este Cyber Monday?

Como ya adelante, tendremos un 30% de descuento en envíos por OCA para los usuarios de SitioSimple. Pero más allá del Cyber Monday, en SitioSimple ofrecemos rapidez, asesoramiento y la posibilidad de tener una mesa de soporte todo el tiempo.

Yo estoy detrás de cada venta, cada cliente que ingresa. Si veo que puede mejorar en algún aspecto, lo llamo y le explicó cómo implementar modificaciones. Por ejemplo: cuando veo que alguien apunta mal un dominio, lo llamo para explicar cómo pueden hacerlo. Para nosotros es vital la parte humana que está detrás del emprendedor.

Cyber Monday ON FIRE: tips y recomendaciones finales

— ¿Cuáles creés que serán los productos que más se venderán en el Cyber Monday?

En el Cyber Monday lo que más sale es todo lo que tiene relación con lo deportivo. También, los viajes con la pronta apertura internacional y, por último, nunca fallan los electrodomésticos, el caballito de batalla que todo el mundo espera para comprar en ese momento.

— ¿Qué le recomendarías a un emprendedor para que pueda aprovechar mejor el Cyber Monday?

La recomendación es dedicarle mucho tiempo en los días previos. Generar todo el contenido posible desde la parte estética y comercial, para luego lanzar la campaña sin miedo. Desde SitioSimple, brindamos ayuda para que el éxito llegue a esa empresa. Solo falta de su parte creer que va a hacer un evento exitoso y que las ventas van a superar la diaria de los meses anteriores.