Dr. Horacio Krell*

El cerebro, al expandirse hacia la supraconciencia, se convierte en algo dinámico, probabilístico y profundamente interconectado, un sistema abierto a infinitas posibilidades de evolución

1. Pensar en clave cuántica

La física clásica describe un mundo estable y determinista: los objetos tienen posiciones y trayectorias definidas. En cambio, la mecánica cuántica —el universo de lo muy pequeño— revela una realidad distinta, donde las partículas no tienen ubicación fija, sino probabilidades de estar aquí o allá. También muestra fenómenos sorprendentes como el entrelazamiento cuántico, por el cual dos partículas pueden permanecer conectadas aunque se hallen a gran distancia, influyéndose mutuamente de manera instantánea.

Aplicada a la mente humana, esta visión sugiere que el cerebro no es una máquina rígida, sino un sistema abierto, probabilístico, capaz de crear nuevas realidades a partir de infinitas posibilidades.

2. El cerebro como campo cuántico

El cerebro está compuesto por apenas un 0,00001% de materia; el resto es vacío energético cargado de información. Ese vacío no es ausencia, sino potencialidad: un espacio vibrante que guarda infinitas conexiones posibles.

Pensar de manera cuántica significa abrirse a múltiples escenarios, dejar de vivir en piloto automático y aprender a capitalizar ese campo de información. Al hacerlo, la mente se vuelve más creativa, audaz y ligera, reduciendo el desgaste emocional y potenciando la calidad de vida.

3. Ego, conciencia y supraconciencia

La evolución de la mente humana puede entenderse en tres niveles:

Ego : es la identidad ilusoria que surge de reacciones bioquímicas. Necesario para interactuar con el mundo, pero limitado cuando se convierte en tirano.

: es la identidad ilusoria que surge de reacciones bioquímicas. Necesario para interactuar con el mundo, pero limitado cuando se convierte en tirano. Conciencia : es el testigo interior, capaz de observar, juzgar y elegir. Representa el despertar del ser frente al ego.

: es el testigo interior, capaz de observar, juzgar y elegir. Representa el despertar del ser frente al ego. Supraconciencia: es un estado superior de apertura y conexión. Aparece cuando el ego se silencia entrenando la meditación con la repetición de mantras, y generando así sensaciones de paz, gozo y unidad con el universo.

La supraconciencia se guía por arquetipos universales ya descritos por Platón, Kant y Jung: justicia, empatía, bondad, belleza, amor. Alcanzar este nivel es descubrir que la verdadera felicidad no depende de lo material, sino de un estado de plenitud interior.

4. Conciencia y mecánica cuántica

La ciencia comienza a explorar estos vínculos. Roger Penrose, premio Nobel de Física en 2020, planteó que los microtúbulos neuronales podrían albergar procesos cuánticos que dan origen a la conciencia. Aunque la hipótesis aún es debatida, muestra que la frontera entre mente y física es más cercana de lo que creemos.

El desafío es comprender cómo un sistema biológico puede manifestar estados cuánticos, y si la supraconciencia puede ser explicada por esta interacción entre materia, energía e información.

5. Inteligencia artificial y supraconciencia

La inteligencia artificial (IA) representa un avance extraordinario: procesa datos a velocidades inalcanzables para el cerebro humano. Sin embargo, carece de sentimientos, intuición y creatividad genuina. Puede imitar, pero no crear desde la nada ni experimentar trascendencia.

La diferencia es radical: la IA organiza y calcula, mientras que la supraconciencia humana crea, conecta y trasciende. La IA nunca podrá sentir amor, belleza o compasión, que son los fundamentos de la vida supraconsciente.

6. Arquetipos: el lenguaje del inconsciente colectivo

Los arquetipos son modelos universales que guían pensamientos y comportamientos. Según Carl Jung, forman parte del inconsciente colectivo y se expresan en mitos, sueños, cuentos y símbolos. Entre ellos se encuentran la Persona (máscara social), la Sombra (lo reprimido), el Ánima/Ánimus (principio femenino/masculino interno) y el Sí-mismo (totalidad de la personalidad).

En la vida cotidiana, los arquetipos orientan valores y decisiones; en la cultura y el marketing, se utilizan para construir relatos que resuenan con las emociones humanas. En la supraconciencia, se integran en una visión ética que busca armonía entre individuo y humanidad.

7. Hacia una mente cuántica

La mecánica cuántica nos enseña que el universo no es fijo, sino dinámico, probabilístico y profundamente interconectado. El cerebro, al expandirse hacia la supraconciencia, se convierte en reflejo de esa misma lógica: un sistema abierto a infinitas posibilidades de evolución.

Si una masa crítica de seres humanos alcanzara este nivel, la vida social se transformaría radicalmente. Los arquetipos de justicia, belleza, empatía y amor inspirarían nuestras decisiones colectivas, creando un mundo más creativo, equilibrado y humano.

La verdadera revolución no vendrá solo de la tecnología, sino del despertar de la mente hacia su dimensión cuántica.