por Dr. Horacio Krell*

Pensar es salir del piloto automático

Nos dicen “pensá”, pero nadie puede pensar si no hay un problema que despierte su atención. Pensar es hacer una pausa: pasar del piloto automático al manual. La curiosidad abre rutas nuevas, rompe con la rutina y permite crear lo distinto.

Lo viejo, automatizado, sirve para ahorrar energía, pero encierra el riesgo de repetir siempre lo mismo. Cuando encontramos una pasión o un interés especial, podemos frenar el salto automático, detenernos y pensar algo nuevo. Así pasamos de la curiosidad al asombro, y del asombro a la innovación.

El futuro no existe: debemos inventarlo.

Newton y la pausa creativa

Eso le ocurrió a Newton. Reposaba bajo un árbol cuando una manzana cayó sobre su cabeza. El tiempo lineal se detuvo un instante y nació la ley de gravedad. La humanidad tardó 17 siglos en salir del piloto automático de Aristóteles.

Pensar distinto siempre implica detenerse.

Del trueque a la banca

En sus orígenes, la humanidad intercambiaba lo que producía mediante el trueque. Para simplificar, aparecieron equivalentes simbólicos: piedras, sal, pieles, madera. Luego surgieron las monedas metálicas y, siglos después, el papel.

En 1406 nació en Italia el primer banco. Su innovación fue registrar transferencias entre cuentas, primero internas y luego entre instituciones. Así nació la circulación bancaria del dinero, una nueva forma de poder.

La revolución digital del dinero

La tecnología trajo pagarés, cheques, tarjetas y billeteras electrónicas. Cada avance redujo tiempos, pero multiplicó costos y comisiones en beneficio de intermediarios financieros y reguladores políticos.

La gran ruptura llegó en 2008 con el bitcoin, que permitió registrar transacciones seguras en redes descentralizadas, sin bancos. Nació así un dinero digital que podía superar en valor al dólar y abrir el camino a una economía algorítmica.

Hoy los Estados experimentan con monedas digitales propias, buscando recuperar control. Pero lo más transformador es la tokenización, que permite a cualquier persona —aun con pocos recursos— participar en proyectos globales y acceder a activos antes reservados a grandes inversores.

El dinero: medio o fin

El dinero nació como medio de intercambio, pero muchas veces se transformó en un fin en sí mismo. La leyenda del Rey Midas lo muestra con crudeza: convirtió en oro todo lo que tocaba, incluida a su hija, y murió de hambre. El exceso de especialización en el dinero como fin termina en tragedia.

El trabajo en crisis

La paradoja actual es clara: hay mucho por hacer, pero poco empleo. El job nació en la revolución industrial: trabajar para otros a cambio de salario. El work en cambio es lo que hacemos por placer, aunque pocos logran vivir de ello.

La inteligencia artificial acelera la erosión del empleo tradicional: se produce más con menos gente. Las empresas tercerizan, deslocalizan y precarizan. La fidelidad empleador-empleado se desvanece. Quien se identifica solo con su empleo, al perderlo, siente que pierde su identidad.

Jubilación y generaciones

La crisis se agrava con las jubilaciones. El desprecio por los adultos mayores desperdicia un capital de experiencia inmenso. La solución es flexibilizar el trabajo, promover equipos multigeneracionales y fomentar el aprendizaje continuo. La inteligencia cristalizada de los mayores puede ser clave si se la entrena.

Monedas complementarias y cooperación

Ante crisis monetarias, comunidades crearon monedas alternativas: colas de conejo en Texas (1936), conchillas o discos de madera en California (1933). Hoy el sistema WIR en Suiza reúne a 100.000 personas que intercambian miles de millones sin usar moneda convencional.

Estas monedas cooperativas no reparten la torta: la agrandan. Crean riqueza por asociación, no por competencia.

Educación como política de Estado

Hace 80 años, Argentina era un país rico y Finlandia pobre. Hoy ocurre lo contrario. La diferencia: Finlandia convirtió a la educación en su política central. Un chico pobre recibe la misma formación que uno rico, y los maestros son figuras prestigiosas. La igualdad de oportunidades cambió el destino del país.

Si los robots harán el trabajo físico, la educación debe enfocarse en entrenar destrezas humanas: creatividad, pensamiento crítico, gestión de emociones. No competir con las máquinas, sino dirigirlas.

Conclusiones

Pensar es pausar : salir del piloto automático abre caminos nuevos.

: salir del piloto automático abre caminos nuevos. El cerebro y la economía evolucionan igual : del trueque al algoritmo, cada avance surge de una ruptura.

: del trueque al algoritmo, cada avance surge de una ruptura. El dinero debe ser medio, no fin : la tragedia de Midas sigue vigente.

: la tragedia de Midas sigue vigente. El empleo estable se desvanece : necesitamos redefinir el trabajo como realización personal.

: necesitamos redefinir el trabajo como realización personal. La longevidad es oportunidad : aprovechar la inteligencia de los mayores exige aprendizaje continuo.

: aprovechar la inteligencia de los mayores exige aprendizaje continuo. Las monedas complementarias muestran que hay alternativas : cooperación y capital social frente al monopolio financiero.

: cooperación y capital social frente al monopolio financiero. La educación es la clave estratégica: los países que la priorizan aseguran su futuro.

El futuro del dinero, como el del cerebro, no está escrito: se construye con curiosidad, innovación y pensamiento libre.