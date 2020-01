Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Tu cerebro tiene lugar para unas 150 personas en un el mundo poblado por 7.500 millones de almas.

En 60 años de vida el promedio de contactos es 5.000, es un límite para la vida social. Pero las redes, la tecnología y la facilidad para viajar, crean la ilusión de tener el mundo en las manos.

Esta cifra incluye a la gente con la que se puede convivir, aparecer o influir, como familiares, profesores, colegas, amigos, etc. Es cierto que hay seres que contactan con más gente: quizás lleguen a 10.000. Pero hay un límite: son aproximadamente 2 personas cada 10 días. El número se calculó con llamadas a una base de datos de 20 millones de Telefónica del Reino Unido

El número de Dunbar

El antropólogo Robin Dunbar, estudió la cantidad de personas que pueden relacionarse plenamente. Dedujo que el número de 150 personas está relacionado con el tamaño de la neocorteza cerebral y su capacidad de proceso. Supuso que debían tener un incentivo muy alto para mantenerse juntas ya que para lograrlo deberían dedicar un 42% de su tiempo a la socialización. Sólo grupos bajo intensa presión por la supervivencia, podrían alcanzar esa cifra. Notó que esos grupos se integran por miembros que viven cerca de los otros. Un grupo disperso tendría menos lazos, al poder encontrarse con menos frecuencia.

El lenguaje puede haber sido un instrumento para socializar fácilmente, ya que sin él los humanos habrían tenido que ocupar casi la mitad de su tiempo en socialización, lo que habría hecho que cualquier esfuerzo de cooperación productiva fuera imposible. El lenguaje cohesiona a las sociedades y reduce la necesidad de intimidad física y social. El número Dunbar es un tema de gran interés en antropología, sociología, estadística y administración de empresas.

Metodología de la investigación

Primero se utilizó un método para determinar cuándo una relación social se activa o se desactiva. La ventana temporal por usuario logró medir las relaciones que no existían antes, las que no se van a dar en el futuro y las que persisten.

Encontraron que el número es fijo. Su intención era ver cómo la gestionaba cada persona.

Así dedujeron un presupuesto mental donde cabe un número fijo de personas: si entran dos, tienen que salir dos. Ese número es constante, pero cada uno lo gestiona de manera distinta.

Hay quienes cambian de relaciones todos los años (exploradores) y quienes cambian poco (conservadores). Los resultados de las interacciones en Twitter eran similares.

El investigador Moro hizo además un juego con su email. Se descargó todo su historial y se mantenía la constancia, a pesar de haberse mudado de Madrid a Boston. Solo tuvo un suceso en la vida que había reducido en algo el ritmo de gente que conocía al año: fue lograr un puesto fijo en la universidad. Es menos obligatorio cultivar relaciones si los ingresos están garantizados. Otra tendencia fue que a más años, menos nuevas relaciones. Nada de esto suena tan extraño. La gente que conoceremos en toda una vida es un tercio de la que cabe en un gran evento social.

Nos rodeamos de gente igual

Las 5.000 personas son el principio de nuestras limitaciones. Con datos de telefonía móvil en ciudades de Estados Unidos, se ha medido con cuánta gente nos cruzamos sin hablar, aunque con opciones de hacerlo, a lo largo de un año, cuántas caras vemos durante un rato: en bares, aulas, gimnasios, cines, manifestaciones, iglesias. Las vemos pasar a nuestro lado pero sólo con un puñado hablaremos. Gracias a cruzar los datos de telefonía con los censos, se visualizó cuál es la renta de la gente con la que compartimos espacios a diario.

Resulta que se parecen a nosotros: vivimos segregados. Esto la intuición lo detecta: los ricos viven en barrios de ricos, comen en restaurantes caros y trabajan en oficinas que pagan bien.

De ese conjunto salen los amigos y las parejas

Escogemos los lugares donde vivimos y donde vamos a comer o de vacaciones porque están segmentados a favor de gente como nosotros. A nuestras limitaciones cognitivas se suman otras físicas. Pasamos el 75% de nuestro tiempo en solo tres lugares. Las opciones para salir de la burbuja son bajas y están constreñidas por la movilidad. No vas a todos los sitios que te gustaría ir de tu ciudad. El número de oportunidades de conocer gente es también muy limitado porque el número de sitios donde vas también lo es.

Esta segregación trae consecuencias: ¿cómo vamos a saber cómo son o qué piensa la gente que no se parece a nosotros si ni siquiera nos cruzamos con ellos? Ya no es que no les hablemos, es que no sabemos qué cara tienen ni cómo son sus casas, problemas o deseos.

Las ciudades parecen ser enormes lugares de encuentro. Y lo son. Pero son muy limitados por nuestra incapacidad humana. 5.000 personas en toda una vida es una buena cantidad. Te permite tener una familia, ser feliz y muchas otras cosas. Pero si a las limitaciones le añadimos que hacemos que se parezcan a nosotros, que vivan donde nosotros, eso crea desigualdad. Si te gusta un tipo de gimnasio, va a impactar en la gente que conoces. ¿Cómo podrías salir de esa burbuja?

Epidemia de soledad

En la época de la híper comunicación, de la conexión infinita por Internet, de la proliferación de las redes sociales, de las app y del millón de amigos al alcance, la soledad se ha convertido en epidemia y se la incluye entre las tres grandes amenazas para la economía global, junto con el clima extremo y las vulnerabilidades económicas del planeta.

Los expertos ponen el acento en la diferencia entre vivir solo y sentirse solo, Sobre las consecuencias en la salud física y mental, la asimilan al riesgo de muerte prematura en los casos de aislamiento prolongado, al de la obesidad, la contaminación del aire o al cigarrillo.

Los resultados mostraron que la soledad no deseada se asocia con riesgo de demencia. La soledad es un fuerte predictor de muerte prematura, peor salud mental y menor calidad de vida.

Contactos con tacto

Contactos con tacto es una Encuesta Motivacional sobre capital social

¿Por qué hay que motivar a la gente para que incremente su capital social? Porque no se lo valora lo suficiente y se lo despilfarra alegremente por fallas de memoria y de procesamiento de las relaciones. Por eso preparamos una encuesta en defensa de postulados del sentido común el que paradójicamente no es tan común como parece. La generación de contactos con tacto enfoca las relaciones como un capital. Los contactos bien administrados son la base del capital social. En base a esta teoría cada persona deberá crear su propia fábrica de relaciones productivas.

Contactos, relaciones, uniones, vecindades: ¿A quiénes conozco desde mi infancia, por mis estudios o trabajos, a raíz de viajes, reuniones sociales o eventos?. ¿A quiénes conozco de clubes o asociaciones, por vacaciones, o por mis amigos?. ¿A quiénes conozco por su negocio, por mis intereses o gustos?. ¿A quiénes conozco y no me conocen?

Mentalidad de bombero

Perdemos contactos desde la infancia porque la memoria de corto plazo retiene sólo hasta 7 contactos simultáneos. Por esta falla y por la dificultad para fijar prioridades, uno queda atrapado en las urgencias. Esto disminuye los contactos y su calidad.

El capital social es importante. Quien posee relaciones internacionales no depende de las nacionales y quien construye una red entre lo que sabe (capital intelectual) sus relaciones (capital social) y lo que tiene (capital financiero), optimiza su productividad.

Contactos con tacto

El capital social es “el recurso” para conseguir empleo, encarar negocios, y para tener éxito en la vida. Alegremente se despilfarra en el túnel del tiempo por las limitaciones cognitivas y por no saber organizar bases de datos digitales.

La metodología ILVEM valoriza los 3 capitales integrándoles en la página web personal, como resumen de experiencias y como instrumento. El hombre es un animal de costumbres y por lo tanto debe mejorar sus hábitos cotidianos incorporando los hábitos digitales de socialización.

La comunicación virtual no es tan virtual como parece

Se puede tener un contacto físico, como dar la mano, y no ver nunca más al interlocutor. Pero con quien exista afinidad se puede hacer contacto dialogando electrónicamente. El cerebro traduce la materia neuronal en ideas en un formato que circula por Internet, quien recibe el mensaje lo traduce y lo archiva. Cuando un mensaje es fuerte, éste puede corporizar un medio y darle vida propia.

La calidad del intercambio no depende del tiempo, sino de su intensidad y profundidad. Cuando hay inteligencia la verdad fluye con todo su peso impregnando la comunicación. Se liberan las formas, se da paso a los contenidos y la comunión espiritual por mérito supera al amiguismo.

Todo está dentro de uno

Mirar el interior es ver y medir el universo con los artilugios de la técnica actual. De este modo la tecnología puede espiritualizar y unir a la gente al mismo tiempo que incrementar el rendimiento, ensamblando el sistema nervioso humano con el digital. Con una red en un segundo se puede transmitir a todos cualquier idea o información importante.

El secreto es saber lo que uno quiere para que la inteligencia acomode la percepción de la realidad y la transforme en oportunidad. El que utiliza la brújula interior de su preferencia, es 100 veces más efectivo que quien maneja solamente la competencia provocada por la sociedad del consumo, la que adquiere mediante el entrenamiento con un alto costo de energía.

Alianzas estratégicas múltiples

La esencia del trabajo en equipo es reunir la especialidad de las vocaciones en equipos y contactos de trabajo. Conocerse es una tarea compleja ante el déficit del sistema educativo que desaprovecha la potencia individual, y un sujeto insatisfecho como en círculo vicioso se vuelve contra el tejido social.

Descubrirse a sí mismo, desarrollar el capital intelectual y emocional, integrar el sistema nervioso humano al digital, participar en Fábrica de ideas y relaciones productivas, son partes de este innovador mecanismo del desarrollo de la creatividad que opera en redes sistémicas desde la micro a la macroeconomía y que funciona integrando los recursos que ofrece a la comunidad.

Cómo demuestran las crisis frecuentes “en la unión está la fuerza”. Las alianzas estratégicas permiten asociarse a los mejores sin hacer el esfuerzo que ellos hicieron para conseguirlo. Para integrarlas se requiere saber hacer “contactos con tacto” en la Fábrica de relaciones productivas.

Sabía qué….

* … el capital social es el valor de todas las relaciones que usted posee?

* … lo que no se usa se pierde, incluidas las relaciones?

* … para Cicerón la vida no es nada sin amistad?

* … las personas y las empresas hacen poco para mantenerlo e incrementarlo?

* … con el incremento del acceso a internet casi todos tenemos correo electrónico?

* … muy pocas personas poseen página web?

* … existen formas de crear páginas web inteligentes que suman visitas a un sitio?

* … el crm (customer relation ship) es un soft digital para optimizar las relaciones?

* … existen técnicas de fidelización para mantener motivada a la base social?

* … otro mecanismo de creación social es el canje?

* … se pueden profundizar las relaciones mediante alianzas estratégicas múltiples?

* … hay organizaciones especializadas en generar contactos con tacto?

* … con redes asociativas se accede a empresas y profesionales en todo el mundo?

* … ya existe en nuestro país contactos con tacto?

* … usted puede relacionarse para comprar o vender con gente de total confianza?

* … relacionarse socialmente es una destreza que requiere capacitación?

* …hay contactos de todo tipo en: publicidad, turismo, profesionales, telefonía , medicina , restaurantes , estética, gimnasios, capacitación, lavaderos de autos, ropa, salones, aulas, bienes muebles e inmuebles, etc?

* … las redes de contactos con tacto, junto con el canje, la alianza estratégica, la franquicia, la fábrica de ideas conforman la inteligencia individual y empresaria?

* … se genera empleo, auto empleo y negocios con la capacidad de relacionarse?

* … existen cursos de entrenamiento para desarrollar las destrezas sociales?

* … el cerebro tiene 4 zonas de contacto interno y externo?

* … si lo desea puede incorporarse a contactos con tacto?

El número de Dunbar aplicado a las redes sociales

Las redes sociales amplían los límites permitiendo, por ejemplo, que felicitemos por el cumpleaños o enviemos un tuit o mensaje corto sobre lo que estamos haciendo a cualquiera sin mucho esfuerzo, lo que genera eso que todos estamos comprobando a medida que empezamos a usar las redes sociales: nunca, en ningún cumpleaños, evento importante para nosotros como un cambio de trabajo, a lo largo de estos años, nos había llegado a felicitar tanta gente.

Y no es que seamos más populares o más queridos que el año anterior, es simplemente que la red social lo recuerda, y disminuye el esfuerzo necesario para llevar a cabo esa tarea social, hasta convertirlo en un simple click.

Eso sí, dime con quién andas y te diré quién eres. La inteligencia social no crece como la lechuga, demanda capacitación. La inteligencia emocional es la que sabe gestionar las emociones, la inteligencia social es la que administra sabiamente las relaciones con los demás.

La inteligencia social

El hombre asociado es más que el aislado. El hombre dominó al planeta gracias a su capacidad de socialización. Educación viene de educcare o sacar de adentro el potencial. La educación del siglo XXI propone las 4 A: Aprender a ser lo que uno es, Aprender a aprender con eficacia, Aprender a hacer para el trabajo, Aprender a convivir con los desafíos, promover la cohesión social, la solidaridad y la construcción de identidad, aprender a vivir juntos, a descubrir al otro, lo que siente y piensa y a vivir asociados en proyectos comunes.

Los pecados sociales: Política sin principios, Economía sin moral, Bienestar sin trabajo, Educación sin carácter, Ciencia sin humanidad, Goce sin conciencia, Culto sin sacrificio.

Para que tu cerebro no tenga cabida sólo para 150 personas debes conectarlo con la red de cerebros asociados por el sistema que conecta el sistema nervioso humano con el digital