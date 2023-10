La salud mental y el bienestar emocional son aspectos no muy bien valorados por el ser humano. Lamentablemente, miles de personas alrededor del mundo sufren en silencio y llegan al punto de acabar con sus vidas. Es por ello que en el artículo de hoy conocerás las 7 ventajas más importantes de ir al psicólogo. De hecho, una de ellas es recobrar la pasión por vivir.

Proporciona herramientas para el manejo de conflictos

Las personas enfrentan conflictos en distintos momentos de su vida y esto es algo totalmente normal. Además, experimentar estas situaciones sirve para el crecimiento personal y la convivencia con otros. Por tal motivo, una de las ventajas que te brinda ir a una consulta con el psicólogo es la recepción de herramientas claves para el manejo de conflictos.

De este modo, tus relaciones interpersonales y profesionales mejorarán, pues vas a tener una percepción diferente de la situación. Incluso, podrás aplicar soluciones a diversos problemas con más facilidad. ¿Alguna vez has pensado en esto? Si no has ido nunca al psicólogo, prueba a visitarlo a partir de ahora y verás los resultados positivos que esto conlleva.

Sentirse mejor consigo mismo

¿Cuántas veces no te has sentido incómodo contigo mismo? Tal vez por tu aspecto físico o tu personalidad. También, debido a las emociones o sentimientos de malestar o dolor. Por consiguiente, hablar con un especialista te ayudará a abrirte con sinceridad, sobre todo si expresas todo lo que sientes en tu interior, traumas de la infancia, bullying en el trabajo, problemas financieros, etc.

En este mismo sentido, liberar tu carga emocional y expresar cómo te sientes te permitirá sentirte aliviado. Por cierto, el proceso de liberar las emociones negativas en psicología es conocido con el nombre de catarsis, palabra griega que significa “purificación”. Entonces, purifica tu vida a través de varias citas de psicología.

Evita las crisis emocionales y posibles recaídas

Una de las ventajas más importantes de ir al psicólogo es que si una persona ha padecido de algún trastorno, podrá entender los mecanismos psicológicos que activan los síntomas de este.

Igualmente, en el caso de la depresión u otro malestar emocional, los individuos sabrán cuáles situaciones pueden detonar una nueva crisis o, incluso, una recaída. Esto último solamente cuando han padecido de alguna adicción (drogas, alcohol, sexo desenfrenado, etc.).

Mejora tu autoestima

Según un estudio realizado por stem4 (organización benéfica de salud mental juvenil), 3 de 4 de niños y jóvenes de 12 años no se siente bien con su cuerpo y 8/10 jóvenes de 18 a 21 años se avergüenzan de su apariencia.

Además, el estudio reveló que las redes sociales como Instagram y TikTok son un riesgo, pues en ellas hay una idealización malsana, presentando imágenes corporales, habilidades y personalidades populares casi imposibles de alcanzar.

En este sentido, es de suma importancia estar atentos a los cambios de adolescentes y jóvenes. Debes llevarlos al psicólogo para mejorar sus problemas de autoestima. No obstante, los adultos no son un caso aislado, de hecho, sufrir de baja autoestima no es algo que solo padecen los niños o jóvenes.

Crea un entorno para que te expreses con honestidad

Si te resulta difícil expresarte con honestidad frente a tu pareja, amigos o familiares sobre un trauma, duelo o maltrato, no dudes en asistir a una terapia psicológica, pues el especialista cuenta con la formación adecuada para generar un entorno de confianza donde te sientas cómodo.

Asimismo, ten en cuenta que no te va a juzgar, al contrario, un profesional va a escucharte. Intenta hablar con tu psicólogo sobre los sentimientos, problemas o emociones que te incomodan y no le cuentas a nadie más.

Recobra la pasión por vivir

Otras de las ventajas de ir al psicólogo es que ayuda a reducir el sufrimiento mental, mitigando la ansiedad, los trastornos alimenticios, adicciones, depresiones, trastornos del sueño, etc. Esto se traduce en un cambio positivo, es decir, mejora la calidad de vida, generando sanidad y bienestar en general.

Igualmente, un seguimiento psicológico podría cerrar ciclos o etapas negativas no resueltas de manera correcta. En otras palabras, las citas con este tipo de especialistas podrían ayudar a recuperar la pasión por vivir de un individuo.

Te ayuda a superar comportamientos dañinos

Finalmente, muchas personas están sumergidas en comportamientos destructivos y patrones negativos de pensamiento que hacen de su vida un infierno. Por tal motivo, conversar con un profesional será de gran ayuda, pues él brindará las estrategias adecuadas para evitarlos.

Además, ten en cuenta que tienes la opción de realizar una terapia online o presencial, así que no tienes excusas si deseas crecer como persona, impulsar tu desarrollo personal y disminuir la carga emocional.