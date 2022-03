Dr. Horacio Krell. Director de Ilvem. horaciokrell@ilvem.com

Una de las altas capacidades humanas es la resiliencia. El verdadero desafío es la habilidad de saber superar las dificultades y salir fortalecido de ellas.

Dicen que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y por lo tanto le otorgó su poder creador. Pero esa capacidad es un potencial que se posee al nacer y depende de la educación que se reciba. Pero la educación no está a la altura de la misión y le corta las alas al cerebro.

Benjamín Equiza es un niño al que su escuela obligó a repetir de grado, simplemente porque su edad no se correspondía con el grado en el que estaba. Sus padres solicitaron un amparo legal. Además de darles la razón, la justicia obligó a la escuela a que presente un plan para acompañarlo y para favorecer su desarrollo emocional, social y educativo.

El caso revela importancia de detectar las capacidades en el marco de la teoría de las inteligencias múltiples, según la cual todos tenemos un genio interior que debemos descubrir.

Algunos niños escapan de la cárcel cuando se detecta su superdotación de potencialidades. Mientras tanto sufren la presión del medio. Mensa es una asociación que nuclea a personas con alto coeficiente intelectual. Un mundo nuevo se abrió para él cuando advirtió de qué se trataba.

No es solidario

A los 6 meses decía mamá, papá. A los 18 dijo: no quiero usar más pañales. A los 3 años sabía leer, sumar, restar y confrontaba a su maestra: “¡El cuento no es verdad, el lobo no puede hablar ni reírse!”. La maestra decía que no es solidario porque contesta siempre. Es que los maestros no están preparados y cuando un chico se sale del molde llaman a los padres.

Un genio como Messi debió ser detectado antes. “Cuando uno, es uno más, es uno menos”.

Alta capacidad

Es una capacidad excepcional para razonar y aprender o una gran competencia. Al identificarla tempranamente se puede potenciar el rendimiento y el desarrollo, también en el área emocional. La ciencia los considera pacientes que sobresalen en áreas académicas especiales o en comprensión, análisis, memoria o imaginación. Sin embargo no es unadiscapacidad sino una forma de funcionar que necesita desafíos para ponerse a prueba y estimular esas destrezas.

Ellos superan creencias limitantes si el contexto que los rodea es estimulante. Es necesario incluirlos socialmente y fomentar sus habilidades, eso demanda el aprendizaje de los demás.

Algunos genios se hacen invisibles, si registran que es la causa del rechazo social y prefieren hacerse los que no saben. Así pierden la confianza en sí mismos, porque sienten que no encajan. Se precisa una revolución educativa para incluir a “Los que no encajan en la escuela”.

Sus juegos son raros para el grupo de pares, que no comparte su fascinación por saber más.

Ellos deben aprender a no disculparse por ser más inteligentes que la media y eso también requiere el acompañamiento de la familia. Lo más común es amoldarse a la mediocridad.

La inclusión escolar

Benjamín se superó gracias a la perseverancia de sus padres pero se precisan cambios en los protocolos que garanticen y promuevan las altas capacidades.

Todos tenemos un genio interior, se necesitan programas específicos o proyectos pedagógicos individuales, que deben comenzar por tests para detectarlo, medirlo y desarrollarlo.

Al elaborar un registro de casos, muchos padres eligen no anotarlo, para no exponer los datos de sus hijos o por miedo a empeorar el tratamiento de sus reclamos ante la escuela. La sociedad no se puede privar de los niños que enseñan a liberarse del cerco, es un privilegio contar con ellos.

Cómo reconocer las altas capacidades

Es cuestión de observar al niño desde sus intereses. Algunos utilizan un lenguaje enriquecido para lo esperable a su edad: tienen más vocabulario, emplean términos con precisión, arman frases complejas. Otros pueden comprender nociones complejas y abstractas o elaborar ideas a un nivel no esperado por los adultos.

Sus preguntas suelen ser inusuales, originales, complicadas y maduras. Cuentan con habilidad para diseñar estrategias sistemáticas y múltiples. Aprenden con rapidez y facilidad cuando están interesados. Tienen una conducta creativa en la producción de soluciones a los problemas.

Cuando no se detecta la vocación, una herramienta importante es la orientación vocacional.

Los poderes psíquicos

Nina Kulagina, era una mentalista rusa que fue pieza clave del Ejército Rojo en la Guerra Fría Nació en 1926 y participó de acciones para recabar información sobre los Estados Unidos. Rusia y otros países de Europa del Este tienen una importante tradición en consultar a parapsicólogos con fuertes poderes psíquicos.

Ella fue integrante del regimiento de tanques del Ejército Rojo, y causó conmoción, dentro y fuera de la Unión Soviética, al divulgarse, en marzo de 1970, que detuvo con la mente los latidos del corazón de una rana, que recién se había sido extirpado.

El corazón se encontraba en una solución que podía mantenerlo latiendo.

Según los médicos soviéticos que la controlaban, el ritmo cardíaco de Nina aumentó durante los siete minutos que tardó en detener mentalmente, el corazón de la rana.

Era consciente de su poder

Desde joven Nina fue consciente de sus «poderes psíquicos». Su familia contó que podía ver mentalmente cosas dentro de los bolsillos de la gente, y que, ante personas enfermas, podía identificar la enfermedad que padecían.

Otro momento sorpresivo fue a los 11 años. Un día que estaba enojada se dirigió a un armario de y una jarra se desplazó de repente hasta el borde de la estantería, se cayó y se hizo pedazos. Pese a que la ciencia le encontró un nombre a su capacidad paranormal, estaba convencida de que el poder psíquico procedía de ella y descubrió que, si lo intentaba, podía controlarlo.

Esta conexión entre sus capacidades aparentemente psíquicas y la actividad paranormal, fue un combo determinante para definir su vida. Cierta vez los médicos se sorprendieron cuando vieron que era capaz de meter la mano en su cesta de costura y elegir el hilo sin necesitar mirarlo. Aceptó participar en experimentos. En 1970, trató de elevar el ritmo cardíaco de un médico que era escéptico ante sus poderes.

Estaban conectados a electrocardiogramas y el corazón del médico latía a un ritmo demasiado riesgoso, y el experimento se dio por terminado. El tema llegó al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Las autoridades quedaron sorprendidas y comenzaron a indagar sobre los poderes psíquicos de la mujer.

El rol de los poderes psíquicos en la ​Guerra Fría

La Guerra Fría desarrolló la carrera armamentística e intensificó la atmósfera de sospechas. Se utilizaron enormes recursos para perfeccionar las formas de espionaje. Una de ellas fue la exploración del poder psíquico.

En un edicto de 1963, la Unión Soviética estableció que la percepción extrasensorial debía tener aspectos técnicos para alejarla del ocultismo o lo netamente paranormal. Así, la telepatía se convirtió en «transmisiones de sistemas biológicos a larga distancia«. La psicoquinesis, es decir, la capacidad de mover objetos físicos con la mente, se convirtió en «emisiones no ionizantes, en particular electromagnéticas, de los seres humanos».

En 1960, los soviéticos se dedicaron a estudiar los flujos energéticos. Su intención era aprovechar esa energía para afectar a los sistemas físicos. La Universidad de Leningrado afirmó que comprender la energía extrasensorial de la mente era equivalente al descubrimiento de la energía nuclear.

Un suceso extraño

En un barrido rutinario de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en la capital rusa, realizado en marzo de 1962, los ingenieros descubrieron un cúmulo de extrañas señales electromagnéticas que provenían del edificio lindante y llegaron al desarrollo de un programa, en respuesta a los impactantes videos donde Kulagina demostraba su poder psíquico. De hecho, la consideraba una «amenaza psico energética».

En 1978, los estadounidenses comenzaron su programa psíquico StarGate, dedicado al cultivo de las capacidades de «visión remota». Esto significaba utilizar el poder psíquico para «ver» lugares lejanos. Los resultados eran sorprendentemente precisos. Los programas psíquicos siempre tuvieron sus detractores, pero persistieron hasta la década de 1990 y posiblemente más allá.

En 1984, The Washington Post informó de que la CIA seguía tomando en serio este tipo de investigaciones.

Por su parte, muchos rusos sospecharon que Kulagina mentía. Incluso, en 1987, el periódico Pravda la calificó de fraude. Ella presentó una demanda por difamación. Y la ganó.

De hecho, funcionarios rusos confirmaron que los psíquicos fueron empleados por Rusia en la guerra contra Chechenia. Kulagina, falleció de causas naturales el 11 de abril de 1990.

Tenía 96 años y una vida definida por el misterio que indudablemente dejó un legado.

La innovación cotidiana

Más allá de los superdotados o las personas superdotadas la mejor herramienta para estar bien es la educación de la mente. Como subraya el creador del método Ilvem, el creativo cuando es innovador es el mejor imitador que tiene Dios en la tierra.

Si Dios creó el mundo en 7 días, el innovador lo va creando con su acción cotidiana.

Mientras tanto la economía del bienestar no para de crecer, con nuevos temas y tabúes derribados El bienestar es una habilidad que puede entrenarse y mejorarse. Es un bien escaso, un motor, una ventana hacia otro lugar. Hay que enterarse que es la mejor inversión para mantener en forma los activos más valiosos que tenemos: nuestro cuerpo y nuestro cerebro.

Las ciencias de la vida

Así como en la década pasada se rendía culto a la tecnología, hoy le llegó el turno a una revolución que va más allá de la salud. Un 60% de los productos que hoy se fabrican podrán ser hechos en laboratorios. Hay departamentos específicos sobre este tema, fondos de inversión especializados, para estudiar las tecnologías del bienestar.

El Covid hizo tomar conciencia de la fragilidad de la condición humana y se produjo una nueva valoración del bienestar. El cuerpo es un sistema complejo como la sociedad, lleno de conexiones y puntos nodales. La complejidad impide predecir lo que pasará pero sí se puede entender que no se puede arreglar una parte del sistema sin afectar el todo.

Los enemigos del sueño

Se libra una batalla que se va perdiendo contra los enemigos del sueño: el estrés, la proliferación de pantallas y contenidos.

Productos que hasta hace poco eran consideradas drogas adictivas y peligrosas ahora suman autorizaciones para ser utilizados.

La salud mental es la principal causa de ausentismo de empleados, más que los problemas físicos, y costarán a la economía global más de 10 billones de dólares en 2030.

Al contrario de otras tecnologías, que son de capital intensivo (inteligencia artificial o computación cuántica), la biotecnología depende del talento humano, que es un espacio abierto.

La educación de los recursos humanos podría aprovechar el potencial del Crispr (una herramienta de edición genética) que se puede montar con unos pocos miles de dólares.

La ciencia de los hábitos

Se trata de eliminar los círculos viciosos para lograr una vida más saludable. Los hábitos saludables tienen “Interés compuesto” (cuanto antes se los incorpora, más rinden). Además hay una falacia de pensamiento binario: o ser super atletas o ser un desastre, cuando en realidad cualquier conducta saludable suma importantes resultados.

Para sumar buenas costumbres se puede vincular una adquirida con la que se desea incorporar.

Una nueva demografía caracterizada porque se viven más años le da un mayor protagonismo a la búsqueda de técnicas y estrategias novedosas para sentirnos mejor, es decir crear soluciones que incluyan a los de más de 60 años, pero que sean útiles para todos los segmentos etarios.

Si bien la ciencia no pudo romper el récord de los 122 años de vida, la novedad es que hay más gente de 80, 90 o más años con una plenitud física y cognitiva que hasta no hace mucho duraba veinte años menos. Vivir más décadas pasó a formar parte de una frontera alcanzable.

La extensión de la vida no es una etapa pasiva

No es cierto que los adultos sean la categoría con mayor riesgo de ser reemplazada por robots y tecnología. Al contrario la experiencia suma.

El bienestar es un territorio que abarca una multiplicidad de dimensiones, y por lo tanto lo más interesante surge cuando se cruzan los saberes médicos con los de salud mental, las nuevas terapias, la complejidad, el emprendedorismo y hasta la creatividad o el cambio climático.

En la agenda del bienestar, el rompecabezas debe ser resuelto por todos juntos.

La clave es entender que el nivel de complejidad del problema que estamos viviendo es tan grande que no hay personas o expertos en el mundo que puedan entenderlo o modelarlo.

La tentación está

Es el error de pensar solo en lo que va a cambiar y descuidar a lo que permanece, hay que valorar un poco más a lo viejo conocido que a lo nuevo por conocer.

En la economía del comportamiento hay un error, es el sesgo pro innovación, que consiste en un excesivo foco en valorar el cambio y en subestimar lo que sigue igual, con un tinte negativo.

Jeff Bezos, el fundador de Amazon, prefiere centrarse en lo inalterado para orientar su modelo de negocios. Cree que la gente va a seguir queriendo todo cada vez más rápido y que eso no se modificará. ¿Con qué tecnología? Eso se verá, y para eso tiene el equipo con que lograrlo.

Lo que no va a cambiar es la búsqueda de estrategias, trucos y técnicas para sentirnos mejor.

De todos modos lo mejor no es darle solo más años a la vida sino también más vida a los años. La educación de la mente es la industria pesada, ya que crea a los ciudadanos del futuro y nos preparara para tener la flexibilidad cognitiva necesaria para saber reaccionar ante los cambios.