por Joseph Maverick*

Tilman Fertitta habla de lo que significa ser un hombre de negocios en el siglo ventiuno y comparte 6 consejos de oro.

Tilman Fertitta no es el típico hombre de negocios. Construyó su primer hotel a los 26 años y compró su primer avión privado a los 35. De niño siempre supo que quería triunfar. Ya fuera cortando el jardín de alguien, lavando coches o vendiendo limonada a los trabajadores de la construcción, empezó a ganar dinero muy joven, y su mentalidad dio sus frutos.

Hoy, Fertitta es dueño de hoteles, casinos y otros lugares de ocio, sobre todo a través de la empresa que ayudó a lanzar en los años 80: Landry’s, Inc. Llevó a la empresa desde una valoración de 30 millones de dólares en los años 90 hasta controlar más de 3.200 millones de dólares en activos y gestionar 600 locales. Fertitta también compró los Houston Rockets por 2.200 millones de dólares en 2017.

Con un patrimonio neto de más de 6.000 millones de dólares y un puesto en la lista Forbes 400 de 2021, Tilman Fertitta es definitivamente bueno haciendo grandes negocios. En una entrevista que concedió en el programa de Youtube de Tom Bilyeu en 2019, tuvo algunas grandes ideas sobre lo que significa ser un empresario en el siglo XXI. Aquí están sus mejores lecciones.

1. Elimina la palabra «No» de tu vocabulario

«Alguien pedirá huevos revueltos a las 11:02 en el hotel y le diremos: «Ya no servimos el desayuno». Y yo digo: echa un par de huevos en una sartén y dales huevos revueltos».

Especialmente en el negocio de la hotelería, a Tilman siempre le gusta recordar a sus empleados que eviten decir «no» a los clientes. El hecho de que se hayan pasado dos minutos de la hora «oficial» del desayuno no significa que los clientes no deban recibir algo de comida.

Hay un matiz interesante aquí, porque en los negocios en general, «No» es una palabra muy importante. Te permite definir tus prioridades, y Steve Jobs era un fanático de esta palabra. En los dos años que pasó al frente de Apple en 1997, llevó a la empresa de 350 productos a 10. Es decir, 250 Nos, sin contar todo lo que se propuso durante ese periodo. Warren Buffet también dijo famosamente:

«La diferencia entre la gente de éxito y la gente realmente exitosa es que la gente realmente exitosa dice no a casi todo».

El progreso se consigue a través de muchos Nos y sólo unos pocos Sí, pero lo que Tilman quiere decir realmente al eliminar la palabra «No» de su vocabulario es lo siguiente: número uno, los clientes importan más que cualquier otra cosa. Y número dos, si te detienes ante el primer obstáculo del camino, nunca llegarás a ninguna parte.

2. No hay clientes de sobra

«Sólo somos tan buenos como atendemos a ese cliente».

No importa el tipo de negocio que tengas, si no cuidas a tus clientes te hundes. Si no están contentos con tu servicio, no volverán a tu restaurante, a tu tienda, a tu casino, a tu blog, a tu web, a tu app… Los clientes son el motor número uno de cualquier negocio, sea cual sea el sector.

Centrarse en la experiencia/satisfacción del cliente es una de las principales razones por las que Jeff Bezos fue capaz de convertir a Amazon en el mayor minorista online del mundo:

«Si hay una razón por la que nos ha ido mejor que a nuestros compañeros en el espacio de Internet en los últimos seis años, es porque nos hemos centrado como un láser en la experiencia del cliente.» Jeff Bezos

3. Utilice la regla del 95/5

«El 95% de todo está bien, así que busca el 5% que está mal. Dile a ese director general que salga al estacionamiento y eche un vistazo al edificio […] Si busca el 5%, hay brotes de cigarrillos en el estacionamiento. Hay algunas hierbas que crecen. Si llegas a la puerta principal, una de estas plantas se está muriendo. Hay una grieta en la ventana […] Tienes una bombilla fundida de 92. Pero sabes qué, el 95% de todo estaba bien, y ni siquiera he entrado por la puerta principal».

Steve Jobs tenía una analogía similar para la forma en que Apple diseña sus productos:

«Cuando eres un carpintero que hace una bonita cómoda, no vas a usar un trozo de madera contrachapada en la parte de atrás, aunque esté de cara a la pared y nadie lo vaya a ver nunca. Sabrás que está ahí, así que usarás una hermosa pieza de madera en la parte trasera. Para dormir bien por la noche, la estética, la calidad, tiene que estar presente en todo momento».

No nos equivoquemos, la mayor parte de las historias de éxito en la vida se definen por el hecho de que los responsables hayan cuidado el 5%. Claro que se puede tener éxito sólo con el 95%, pero sólo se llegará hasta cierto punto. La diferencia entre un negocio que va bien y un negocio que va excelente es el 5%.

4. Separarse de los demás

«Busca siempre la perfección […] Es fácil separarse de todos los demás. Sólo tienes que querer hacerlo».

En la entrevista, Fertitta pone el ejemplo del técnico de sonido en el plató. Si el sonidista se preocupa por cada pequeño detalle y por sobresalir en su trabajo, es posible que algunas personas se fijen en él. Entonces, puede que un día alguien necesite un técnico de sonido y se ponga en contacto con él porque ha oído hablar bien de él a sus amigos de la industria. Así que ese técnico de sonido acaba consiguiendo un gran trabajo, y otro más, y pronto es conocido como el mejor técnico de sonido de todo Los Ángeles. Sólo porque presta atención a los detalles que los demás no prestan, y se vuelca en su trabajo.

No importa lo que hagas en la vida, siempre tienes la oportunidad de ser el mejor en ello. Tanto si tienes un trabajo bien pagado como si ganas un salario mínimo. Tanto si trabajas por cuenta ajena como si tienes tu propio negocio. Aunque no llegues a ser el mejor, siempre puedes intentarlo, y puede que acabes entre los 10 primeros, los 100 primeros o incluso los 10.000 primeros en lo que haces. Tu historia de éxito comienza al intentar ser el mejor.

5. Encuentra el talento

«Miraré el currículum de alguien y podré decir: «¿Sabes qué? Nunca has estado en la empresa adecuada. Y por eso nunca has destacado, por eso estás aquí hoy». Mucha gente elige la empresa equivocada para ir a trabajar».

Hace un año mi CEO vendió su empresa por 30 millones de dólares. No se acerca a los 6.000 millones de dólares que vale Fertitta, pero en una de nuestras recientes fiestas de Navidad, dio un discurso y sacó a relucir el mismo tema: todo gira en torno a las personas.

Suena a lugar común, pero es cierto en cualquier negocio. Cuando te rodeas de las personas adecuadas, los inversores adecuados, los empleados adecuados, los amigos y los miembros de la familia, es cuando creas la dinámica que te empujará hacia arriba y te mantendrá en marcha.

Ya es difícil construir y mantener un negocio, así que no deberías perder el tiempo con gente tóxica, con detractores que te frenarán y te apartarán de lo que importa. Es difícil encontrar a las personas adecuadas para tu negocio y para ti mismo en la vida, pero es absolutamente crucial.

6. No temas nada, pero preocúpate por todo

«Cuando los tiempos son realmente malos te olvidas de que van a volver a ser buenos, y cuando los tiempos son realmente buenos te olvidas de que van a volver a ser malos […] El día que dejes de preocuparte en los tiempos buenos, la pala te pillará por detrás. Por muy buenas que sean las cosas en la vida, sé que sólo estoy a unos pasos o a unos incidentes de que ocurra algo malo, nunca puedo olvidarlo. Estoy dando el siguiente paso ahora mismo para llegar al siguiente nivel».

Cuanto más grande es tu empresa, más hay que preocuparse. No se trata de estar constantemente estresado, con exceso de trabajo y en estado de pánico, sino de encontrar el equilibrio adecuado entre delegar el 100% de tus tareas porque no quieres oír hablar de ellas, y supervisar cada pequeño detalle.

Muchas cosas malas ocurren en la economía porque los responsables cerraron los ojos durante demasiado tiempo y/o confiaron en que todo estaba bien. La economía funciona en ciclos, y esos ciclos influyen mucho en la salud de las empresas de todo el mundo. No hay que temer siempre una crisis, pero siempre hay que hacer los deberes. Cuanto más informado e interesado estés, mejor equipado estarás para afrontar la incertidumbre del futuro.