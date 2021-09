Siempre me ha gustado leer. Es una forma estupenda de abrir la mente, despertar la imaginación y aterrizar en un nuevo lugar a la vuelta de una página. Mi amor por la lectura me inspiró a crear mi propio club de lectura Literati, y es lo que me llevó a responder a esta pregunta #AskRichard compartida por Andrijana Nikolivskas. Hay una lista casi interminable de libros iluminadores, perdurables e imposiblemente brillantes para recomendar, pero aquí están los que me vienen inmediatamente a la mente.

Just Kids, de Patti Smith

Just Kids

En parte memoria, en parte historia de amor y en parte panegírico, Just Kids es uno de los libros más encantadores que he leído.

La narración cuenta los primeros días de Patti en Nueva York, donde pasó de ser una flaca alelí a un icono cultural vestido de cuero con Robert Mapplethorpe a su lado. Más allá del argumento repleto de estrellas y de la hermosa prosa de Patti, la influencia persistente de Just Kids es que la vida se enriquece con la gente que te rodea y que, independientemente de la dirección que tomes, siempre puedes volver a ti mismo.

Por eso elegí “Just Kids” para mi Club de Lectura hace unos meses, y eso me llevó a una entrevista muy especial de Ask The Author con Patti unas semanas después. La “poetisa laureada del punk” fue tan entrañable, cadenciosa e inspiradora como había imaginado, y recomendaría sus escritos a cualquiera.

1984, de George Orwell

1984 de Orwell es uno de los libros recomendados por Branson

Puede que no sea la primera persona en recomendar 1984, pero quizás eso lo hace aún más importante. Cuando leí la novela por primera vez a principios de los ochenta, me conmovió tanto que decidí convertirla en una película.

Dirigíamos una productora por aquel entonces llamada Virgin Films y conseguimos que Eurythmics produjera la banda sonora. La película se estrenó en 1984 y se convirtió en un clásico, con increíbles interpretaciones de John Hurt y Richard Burton. Fue su última película.

Aunque el libro es ficticio y fue escrito hace más de 70 años, es preocupante ver la relevancia que tiene hoy en día.

1984 explora un mundo distópico en el que un régimen totalitario mantiene el poder mediante la difusión de desinformación y propaganda destructiva. Como escribe Orwell en sus páginas “El poder consiste en hacer pedazos las mentes humanas y volver a unirlas en nuevas formas de su propia elección”.

En el mundo actual, en el que la ciencia está sometida a escrutinio, la vigilancia va en aumento, las tácticas del miedo dominan la política y los “hechos alternativos” ahogan la verdad, 1984 explica la relación inquebrantable entre la verdad y la libertad. Mientras navegamos por la era de la posverdad, 1984 nos recuerda por qué es importante defender la verdad por encima de todo.

Después de todo:

“La libertad es la libertad de decir que dos más dos son cuatro. Si se concede eso, todo lo demás viene por añadidura”.

Just Mercy de Bryan Stevenson

Just Mercy,

Conocí a Bryan Stevenson en una reunión de Virgin Unite hace muchos años. A pesar de ser uno de los abogados de derechos civiles más aclamados del mundo, me impresionó lo amable, elocuente y humilde que era.

La firme creencia de Bryan de que “cada uno de nosotros es más que la peor cosa que hayamos hecho” es un mensaje muy importante, y marca el tono de sus memorias, Just Mercy.

Elegí el libro de Bryan para Literati a principios de este año y me inspiró mucho escuchar cómo reforzaba o cambiaba por completo la opinión de muchos de los lectores sobre la justicia penal. Just Mercy expresa perfectamente lo cruel y defectuosa que es la pena de muerte, pero también es una historia de esperanza y un recordatorio de que todo el mundo merece una segunda oportunidad.

Gracias por plantear esta maravillosa pregunta, y espero que todos encuentren estos libros tan instructivos y conmovedores como yo. ¿Cuáles son los libros que recomendarías a todo el mundo que leyera al menos una vez? Me encantaría saberlo.