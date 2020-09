El pasado jueves 20 de agosto de 2020 se llevó a cabo la capacitación online gratuita del proyecto Contratá Trans: “Hacia un mundo más inclusivo: estados, empresas y cooperación internacional”, certificada por Naciones Unidas e impulsada por las Embajadas del Reino de los Países Bajos en Argentina y de Suecia en Buenos Aires. Más de 2.300 personas de toda Hispanoamérica y España se sumaron a debatir sobre cómo crear espacios laborales más inclusivos.

Una agenda global para la cuestión de la diversidad en el mundo del trabajo, el rol del Estado en la inclusión laboral travesti/trans y las deudas pendientes en materia de derechos, fueron algunos de los tópicos que se tocaron en el encuentro, del que participaron importantes referentes como: Marcela Romero, coordinadora regional de la REDLACTRANS, de ATTTA y directora de la Casa Trans; Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación; Rafaella Sánchez Mora,coordinadora de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Costa Rica; Carlos Díaz, integrante de la Oficina de Educación de la Federación Sueca de Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (RFSL), y David Pollard, director ejecutivo de Worlkplace Pride Foundation, del Reino de los Países Bajos. Además, se brindaron pautas y herramientas para comenzar a implementar políticas de no discriminación y de inclusión en las empresas.

Generando redes y oportunidades

Contratá Trans es un proyecto creado en Argentina por la ONG Impacto Digital, que apuesta a desarrollar redes y herramientas para mejorar las oportunidades de ingreso al mercado de trabajo de las personas transgénero. Maryane Lettieri, una de sus líderes, lo resumió de esta manera: “Contratá Trans es una iniciativa impulsada por una red de organizaciones para promover y acompañar la inclusión de personas trans en empresas y organismos públicos. Acompañamos a las personas y las empresas durante todo el proceso. Antes, sensibilizando, informando y preparando el terreno para las entrevistas; durante, acercando el perfil que la empresa necesita mediante una bolsa de trabajo creada para tal fin; después, monitoreando y asistiendo”.

Sobre los orígenes del proyecto, la referente señaló: “Comenzamos a trabajar en espacios de formación presenciales y luego, gracias al apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Argentina y la Embajada de Suecia en Buenos Aires, desarrollamos una capacitación online gratuita para que accedan tanto las organizaciones públicas como las privadas, así como todas las personas interesadas en la temática”.

Además, la iniciativa desarrolló y gestiona una bolsa de trabajo. Elena Ficher, integrante de la cooperativa en sistemas ALT, conformada mayoritariamente por personas trans, explicó su funcionamiento:

“La lógica de las plataformas tradicionales de búsqueda de trabajo es excluyente, entonces quisimos dar un giro de 180 grados y hacer una propuesta distinta. Desde este proyecto resaltamos el carácter humano, el esfuerzo por progresar, desarrollarse y las ganas de aprender por encima de los títulos académicos o las experiencias formales. Creemos que toda experiencia es válida y está bueno hacerla visible, sobre todo en una población tan discriminada como la nuestra”.

Ser trans y conseguir empleo en pandemia, ¿es posible?

Tal como se refleja en el Comunicado sobre la situación de las personas trans en Argentina del Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a partir de las medidas de prevención del Covid-19, el colectivo travesti y trans vio agravado su acceso ya precario a la vivienda, el alimento, la salud y el trabajo.

En ese sentido, Maryanne Lettieri, reflexiona: “Las restricciones impuestas por la enfermedad de COVID-19 no han hecho más que profundizar las desigualdades estructurales que sufre la población trans, sobre todo por tratarse de personas que se encuentran mayormente por fuera de la economía formal y por verse impedidas de ejercer como trabajadoras sexuales (la única forma de susbsistencia para la gran mayoría) debido al aislamiento”. Y subraya: “Por eso resulta importante destacar que, en plena pandemia, Contratá Trans logró la inserción laboral de 15 personas transgénero, cifra que no es menor ante los números siempre desalentadores con los que nos enfrentamos”.

Contratá Trans en cifras

15 contrataciones efectivas desde el comienzo de la pandemia

43 empresas en contacto activo con el programa

4 grandes cadenas participando (+ 5000 empleados/todo el territorio)

20 empresas en las que fueron parte de al menos una búsqueda.

Alrededor de 1800 personas se capacitaron en vivo online y, al momento, más de 9800 usuarios visualizaron los cursos en Youtube.

Pautas para la inclusión: reinventando los espacios de trabajo

“Transformarse en una empresa más diversa puede empezar con acciones concretas como revisar las estrategias de comunicación o impulsar la contratación de personas trans. Pero el verdadero cambio como organización requiere de la implementación de políticas de no discriminación e igualdad,” indicó Manuel Aguilera, director de proyectos de Impacto Digital, ONG organizadora de la iniciativa Contratá Trans.

Uno de los módulos de la capacitación online gratuita está pensado íntegramente para ayudar a los equipos directivos y de recursos humanos en este proceso. Allí se describen desde pasos esenciales como crear un área de diversidad, realizar un diagnóstico de situación garantizado la confidencialidad de la identidad sexual de las personas o revisar el código de ética de la empresa, hasta cuestiones puntuales como pueden ser las licencias médicas para quienes hacen su transición o una serie de consejos para tener en cuenta en las entrevistas laborales, que se reproducen a continuación.

Tips para una entrevista inclusiva:

Formularios : Asegurar que el género sea inclusivo, que exista al menos una tercera opción además de femenino y masculino.

: Asegurar que el género sea inclusivo, que exista al menos una tercera opción además de femenino y masculino. Identificaciones : Tener en cuenta que no todas las personas realizaron el cambio registral. Si en la empresa piden identificación al ingresar, es importante que el personal a cargo conozca que el DNI de la persona puede no coincidir con su género autopercibido.

: Tener en cuenta que no todas las personas realizaron el cambio registral. Si en la empresa piden identificación al ingresar, es importante que el personal a cargo conozca que el DNI de la persona puede no coincidir con su género autopercibido. Cómo dirigirse : Siempre respetar el pronombre que la persona utiliza, él, ella o un pronombre neutro. Si no estás seguro, preguntá.

: Siempre respetar el pronombre que la persona utiliza, él, ella o un pronombre neutro. Preguntas que no: Indagar sobre la orientación sexual, la identidad de género o la genitalidad de una persona en una entrevista laboral poco y nada tiene que ver con el puesto. Si entrevistás a una persona trans, no lo hagas; tampoco lo harías con una persona cis. De igual manera, no le preguntes su nombre anterior ni indagues en cuestiones íntimas en las cuales la persona no quiere ahondar.

“Contar con los protocolos adecuados es un paso fundamental para transformar la cultura organizacional de tu compañía y que sea más abierta e inclusiva. No se trata de privilegiar a un grupo sobre otro, sino de cumplir la legislación laboral y de derechos humanos para asegurarte que en tu empresa no están ocurriendo situaciones de discriminación de las que no estás al tanto”, dijo para finalizar Maryanne Lettieri.