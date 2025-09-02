En un acontecimiento histórico para la gastronomía argentina, la heladería premium Antiche Tentazioni recibió la influyente certificación Ospitalità Italiana, que otorga la Cámara de Comercio Italiana.

Este reconocimiento internacional la convierte en la primera heladería del país en obtener este sello, que distingue a los restaurantes, pizzerías y heladerías italianas en el extranjero que cumplen con altos estándares de calidad y autenticidad, promoviendo la cultura gastronómica y los productos de origen italiano.

Situada desde hace 8 años en el corazón de Palermo Soho, Antiche Tentazioni se ha consolidado como un referente del gelato en la Argentina. Su compromiso con la excelencia se refleja en la utilización de ingredientes premium de origen italiano, asegurando una experiencia genuina para los amantes del gelato.

La certificación Ospitalità Italiana, que está promovida por el Instituto Nacional de Investigaciones Turísticas (ISNART) y por el Sistema Italiano de Cámaras de Comercio,es un galardón que avala la autenticidad y calidad de los comercios que promueven la auténtica cultura gastronómica italiana en el mundo.

Para obtenerla, Antiche Tentazioni cumplió con todos los rigurosos estándares que garantizan la fidelidad a las recetas y técnicas tradicionales, así como el uso de productos italianos de primera calidad.