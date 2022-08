por Nathalie Clarkson – Virgin

¿Cómo encontrar un mentor? Se ha hablado mucho de la importancia del coaching empresarial y de por qué todo empresario debería encontrar un mentor que le ayude a crear una empresa en crecimiento. Pero ¿cómo encontrar a la persona adecuada para que le asesore a largo plazo?

Richard Branson tiene mucha experiencia en esto. Cuando lanzó Virgin Atlantic, recurrió a Sir Freddie Laker, que se basó en su experiencia con su propia aerolínea para aconsejar a Richard sobre cómo crear la empresa.

Sin embargo, no siempre es fácil encontrar un gran mentor, como reconoce el fundador de Virgin en un artículo reciente blog del Daily Monitor. «Cuando aún no has conocido a mucha gente en tu posible sector o en la comunidad empresarial local, averiguar cómo hacer conexiones puede ser desalentador».

Afortunadamente, Richard tiene tres cosas que puedes hacer para ayudar a encontrar el mentor perfecto…

Habla con líderes empresariales locales a los que admires

«Cuando empezamos nuestros primeros negocios con Virgin, simplemente encontrábamos a alguien que ya dirigía un negocio en el sector en el que queríamos entrar y le preguntábamos si estaba dispuesto a dedicar algo de tiempo a darnos consejos. Era así de sencillo. Evidentemente, no hay que elegir a alguien a quien veas como competidor directo, pero puedes intentar acercarte a alguien que tenga un negocio similar en otro lugar. No seas tímido: la gente suele sentirse halagada cuando se le pide consejo y que actúe como caja de resonancia. Dado que alguna vez estuvieron en tu lugar, probablemente ellos mismos tuvieron que buscar un mentor en algún momento. Si eres emprendedor, educado y entusiasta, probablemente te sorprenderá lo contentos que estarán de ayudarte»

Conéctate a la comunidad de apoyo a los emprendedores

«Una de las mejores cosas de emprender un negocio ahora es que toda una comunidad de apoyo es fácilmente accesible en línea y a través de las redes sociales para los emprendedores.

YouTube ofrece algunos vídeos de consejos fantásticos, y Y Combinator tiene una excelente serie de conferencias disponibles. Las diversas charlas de TED y TEDx son también un recurso increíble, y debo mencionar nuestros propios vídeos de consejos de los Lunes de Mentor en virgin.com. Los foros para emprendedores pueden ser especialmente útiles.

Para ser sincero, no importa si hablas con alguien que ha sobrevivido a la carrera de las startups o con alguien cuyo negocio se está derrumbando: aprender de los errores de los demás puede ser incluso más valioso que aprender de alguien que aún no ha cometido un error.

Así que sigue navegando por Internet, comenta en foros y artículos sobre startups y haz crowdsourcing cuando tengas preguntas. Si empiezas a hablar e interactuar con otros emprendedores, harás contactos y amigos, que pueden llevarte a encontrar el mentor perfecto».

Acude a los eventos del sector

«Hay eventos sobre startups en prácticamente todas las ciudades del mundo. Consulta Eventbrite o MeetUp y busca «startup» o «entrepreneurship», y aparecerá una lista interminable de eventos a los que podrías asistir.

Es una forma estupenda de aprender sobre tu sector o tu espíritu empresarial de la mano de expertos, y puedes establecer una red de contactos con las personas que conozcas. No dudes en pedir consejo a los ponentes que te parezcan inspiradores y expertos: podrías entablar una relación de tutoría.

Puede ser difícil motivarse para salir a la calle y empezar a conocer gente, sobre todo cuando aún no se sabe mucho del sector, pero hay que seguir adelante y estar abierto a las críticas constructivas. Todo esto forma parte del trabajo y de la aventura».