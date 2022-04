por Vee H- Startup Stash

Trabajar en una startup no es todo lo glamoroso que parece. Al menos es la experiencia de la autora, que la cuenta sin ahorrar detalles.

En noviembre de 2021, el director general de una startup local se puso en contacto conmigo y me preguntó si quería asumir el papel de director de marketing digital de su empresa relativamente nueva.

Unos días más tarde, presenté mi dimisión a un empleador al que amaba y me preparé para dejar atrás el mejor trabajo que he tenido nunca.

El atractivo de la vida de las startups me absorbió. Quería ser uno de los primeros empleados. Quería construir una marca, la marca, para la empresa.

Quería medir mi propio éxito viendo el éxito que podía tener la empresa en Internet. Quería, quería, quería tanto que pasé por alto las cosas importantes que debería haberme preguntado antes de tomar una decisión que cambiaría mi vida.

Opté por mirar el potencial, en lugar de mirar la realidad.

«¿Va a ser difícil trabajar para una plantilla que, hasta ahora, sólo ha contratado hombres?».

«¿Qué hace la empresa en materia de recursos humanos?»

«¿Por qué no me dan una descripción del puesto?».

Había tantas banderas rojas que miré e ignoré completamente en el proceso de incorporación a mi nueva empresa. Mirando hacia atrás, creo que me contrataron tan rápido como lo hicieron para evitar que viera las evidentes banderas rojas y las carencias de la empresa.

Bandera roja nº 1 – No podían pagar sus facturas

Durante mi primera semana en el trabajo, la tarjeta de crédito de la empresa fue rechazada y todos los pagos fueron devueltos. No sólo se me encomendó el molesto proceso de ir a todas las empresas cuyos servicios utilizábamos y pedir disculpas, sino que mi nuevo jefe quería que mintiera sobre el motivo del rechazo del pago, por el que necesitábamos una prórroga para pagar porque no quería que pensaran que no podía pagar sus facturas.

No podía.

Justo en ese momento, debería haber renunciado. Sinceramente, quería hacerlo. Pero, como acababa de dejar un trabajo que me encantaba, estaba decidido a darle una oportunidad a esta empresa. Lo achaqué a una mala semana de mi nuevo jefe y seguí trabajando.

Bandera roja nº 2 – El nuevo jefe que no sabe mandar

Cualquiera que sienta la necesidad de señalar que no es un micromanager es absolutamente un micromanager.

Muy pronto aprendí que me estaban observando. También aprendí que no iba a tener que defender cada decisión que tomara, sino que iba a tener que demostrar por qué eran buenas decisiones antes de obtener permiso para hacer algo.

He trabajado en marketing durante más de una década. Aunque aprecio la colaboración, no necesito, ni quiero, que me microgestionen. Que todo lo que hacía me llevara el doble de tiempo, si no más, porque tenía que obtener permiso era agotador.

Aunque eso era sólo la mitad. También se me exigía que dejara la cámara web encendida para que pudieran verme y demostrar que estaba en mi computadora trabajando. A todos los empleadores de este mundo, les digo que si no pueden confiar en que sus empleados están trabajando, no deberían haberlos contratado en primer lugar. No hay ninguna razón para que un grupo de profesionales de 30-40 años necesite ser vigilado para asegurarse de que está trabajando.

Bandera roja #3 – El jefe que creía saber más

Mi nuevo jefe no sólo era un microgestor, sino que carecía de muchos conocimientos sobre marketing y sobre cómo presentar una empresa al público.

Durante mi corta estancia en la startup se tomaron muchas decisiones con las que no estaba de acuerdo, y cuando lo hacía, me reprendían por atreverme a discrepar.

Por ejemplo, mi nuevo jefe quería reclamar una marca sobre productos para los que no tenían una marca y para los que ni siquiera habían iniciado el proceso de solicitud. Su explicación de por qué pensaba que era una buena idea era que iba a hacer que el producto pareciera más legítimo a los posibles compradores.

Sí, una marca registrada hace que algo parezca más legítimo, por eso la gente la adquiere. Cuando no tienes una marca comercial, lo que estás haciendo es mentir a tus clientes potenciales, lo que no es una buena manera de empezar el viaje del cliente.

Bandera roja #4 – No había RRHH

No sólo no contrataron a nadie para trabajar en RRHH para la empresa, sino que no tenían un sistema activo para los empleados. Cuando no estaba de acuerdo con mi jefe, se me ponía un strike, y se me decía que si llegaba a tres strikes, estaba fuera… acabada… despedida.

No podía decirle a nadie lo horrible que era la dirección de la startup porque no había ningún sistema que me permitiera hacerlo. No había ninguna responsabilidad en los niveles ejecutivos y aprendí muy rápidamente que estaban tratando de construir un equipo de «hombres que sí» a su alrededor. El hecho de que los tres ejecutivos sólo quisieran que la gente estuviera de acuerdo con ellos creó mucha tensión entre ellos y yo.

Yo creo que si alguien está siendo un idiota, debe oírlo para que deje de serlo.

Mi jefe creía que si estaban siendo idiotas, todo el mundo debería decirles que son un genio y un visionario. Sí, les gustaba que se refirieran a ellos como un visionario, en lugar de que los llamáramos por su nombre. Esto es algo que me gustaría saber antes de aceptar el trabajo.

Bandera roja #5 – «Quiero que la gente sepa que he contratado a mujeres»

Cuando empecé en la startup, también lo hicieron otras dos mujeres. La empresa llevaba once meses funcionando sin ninguna mujer en plantilla y no paraban de hablar de lo estupendo que era tener mujeres en el equipo.

Rápidamente, tanto yo como las otras dos mujeres fuimos puestas como ejemplo. El jefe nos trataba, entre bastidores, como si fuéramos alumnas de cuarto curso que no terminaban los deberes, mientras utilizaba los canales públicos -el sitio web de la empresa, las páginas de LinkedIn y otros- para compartir fotos nuestras y hablar de lo increíbles que éramos.

Todo era un espectáculo.

Una mañana, el jefe publicó en la página de LinkedIn de la empresa fotos nuestras sacadas de nuestras páginas personales de Facebook para hablar de lo increíbles que eran las nuevas mujeres del equipo. Esa misma tarde me había ganado otra huelga por pedirle que no tomara fotos de mi página de Facebook para usarlas en LinkedIn.

Desde el principio tuve la sensación de que las tres no éramos realmente queridas y, a día de hoy, realmente creo que nos contrataron porque éramos mujeres y no porque quisieran nuestras habilidades en el equipo.

Bandera roja #6 – «No trabajarás horas extras»

Los ambientes de trabajo tóxicos dentro de las empresas de nueva creación son en realidad bastante fáciles de desarrollar. ¿Por qué? Bueno, existe la noción de que la vida de las startups incluye trabajar día y noche, así como todo el fin de semana. Cuando todo el mundo trabaja, no se necesita necesariamente una descripción del puesto de trabajo porque, de todos modos, es probable que no la sigas. Todo esto era cierto en mi empresa.

Todos los empleados debían rellenar un contrato de trabajo/código de conducta que decía que no íbamos a hacer horas extras y que la empresa no nos las pagaría. No le di mucha importancia a esto en el momento de la firma, porque parecía una política justa. Bueno, en realidad no era una política en absoluto, no en el verdadero sentido. Sólo era más forraje para los abogados.

Estábamos obligados a trabajar de 7 a 22 horas casi todos los días que trabajé en la empresa. Pero los ejecutivos salían a las 5 para ir a pasar tiempo con sus familias. También trabajábamos muchos fines de semana.

Cuando me quemé rápidamente por la cantidad de horas que trabajaba, tomé la decisión consciente de parar para cenar, tomarme las noches para mí y apagar mi computadora. Después de menos de una semana de dejar de trabajar antes de tiempo, me dijeron que tal vez no estaba hecha para trabajar en la empresa, lo que, por el tono en que se me presentó, tomé como una amenaza de despido.

Aunque se nos exigía no hacer horas extras, también se nos exigía hacerlas. Las jornadas eran largas y la paciencia de todos era escasa. Pero, si alguien decía algo al respecto, nos decían que no éramos un jugador de equipo.

Bandera roja #7 – «No necesitas una descripción del trabajo»

Esto fue estratégico por parte de los ejecutivos. Si no teníamos descripciones de trabajo, no podíamos sugerir que algo no era nuestro trabajo.

En una ocasión, yo estaba ocupada preparando anuncios en las redes sociales para ponerlos en marcha esa misma tarde y mi jefe me dijo que tenía que dejar todo lo que estaba haciendo y dedicarme a organizarles un viaje al aeropuerto al día siguiente.

Naturalmente, me enfadé. Uber existe por una razón, no hay necesidad de que deje lo que estoy haciendo, pero cuando sugerí muy educadamente que estaba ocupado mi jefe comenzó a explicarme que, como CEO de la compañía, ellos determinaban si estaba ocupado o no.

Como directora de marketing digital, mi trabajo se convirtió en un montón de preparativos de viajes, pedidos de almuerzos y, en general, en una simple asistente, y me resentí bastante rápido. Si necesitaban un asistente, deberían haber contratado a un asistente y no traerme a bordo con el pretexto de que podía construir su marca. Estaba comprando aspiradoras para la oficina.

Para ser completamente honesta,, hubo muchas banderas rojas que pasé por alto durante el período en que trabajé allí. Se despedía a la gente y se la volvía a contratar dos días después. Había juicios públicos y juicios secretos. Estábamos constantemente preocupados por si íbamos a recibir o no nuestros cheques de pago, ya que se contrataba activamente a personas para que supieran que también podrían no recibir los suyos.

Supongo que habrá más suerte la próxima vez.

Conclusiones

Sólo estuve dos meses y medio en la empresa antes de marcharme.

Aunque no me arrepiento de mi decisión de unirme a la empresa, siempre seré más minuciosa en el proceso de incorporación de los empleados. No me apresuraré a firmar contratos y me aseguraré de que todas las empresas para las que trabaje en el futuro tengan un Departamento de Recursos Humanos.

Supe que había tomado la decisión correcta de dejar la empresa porque al día siguiente, al despertarme sin trabajo, me sentí más feliz que cuando trabajaba para la empresa.

Ahora, a mis treinta años, reconozco que todavía tengo mucho que aprender en esta vida. Sin embargo, nada de eso iba a venir de una startup profundamente tóxica y defectuosa que estaba ahogando activamente la individualidad de sus empleados para crear un equipo de robots bien versados que atendían todas las necesidades de los ejecutivos.

Los dolores de crecimiento pueden tener un lugar en los negocios, pero no tienen un lugar en mi carrera profesional. La semana que viene empezaré a trabajar en una nueva empresa con un salario más alto, un jefe mejor, un contrato de trabajo blindado que me ofrece una descripción real del trabajo, y me van a pagar el traslado.

Había un par de personas en la startup que realmente me gustaban y espero encontrar un espacio seguro para aterrizar antes de que esta startup inevitablemente se estrelle y arda. Un buen jefe no da por sentado a los empleados con talento. Ellos también se merecen un buen jefe. Se merecen un jefe mucho mejor que el que tienen ahora.

Para ellos, el tiempo lo dirá, supongo. Para mí, me voy a ir.

No trabajaré en una startup.