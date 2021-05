Todo emprendedor sabrá que los primeros libros que debe leer antes de crear una startup son, entre otros, The Lean Startup de Eric Ries, Zero to One de Peter Thiel o The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz.

El equipo de Antler pidió recomendaciones a su equipo directivo, de colaboradores y de asesores y recomendaron 16 libros.

Esta lista de lecturas útiles se ha creado para ayudarle a prepararse mejor para el viaje empresarial que le espera. Son relevantes para los fundadores noveles y servirán de repaso para los que ya lo han hecho todo antes.

“Startupland: Cómo tres tipos lo arriesgaron todo para convertir una idea en un negocio global”

Autores: Mikkel Svane y Carlye Adler

Recomendado por Pierre Dufrasne, cofundador y director general de Metalynx, empresa de nuestra cartera en Londres

Escrito por el fundador de Zendesk, una historia realmente interesante sobre los altibajos de las startups. Desde los primeros días de tres chicos en un departamento, hasta la salida a bolsa. La historia de la fundación de Zendesk fue todo menos convencional.

“La prueba de la madre: cómo hablar con los clientes y saber si tu negocio es una buena idea cuando todo el mundo te miente”

Autor: Rob Fitzpatrick

Recomendado por Johan Eliasson, cofundador y director general de Nhost, empresa de nuestra cartera en Estocolmo.

Dicen que no debes preguntar a tu madre si tu negocio es una buena idea, porque te quiere y probablemente te mentirá. La cuestión es que no deberías preguntar a cualquiera si tu negocio es una buena idea. Hablar con los clientes es una de las habilidades fundamentales tanto del desarrollo de clientes como del Lean Startup. Este libro te va a mostrar cómo las conversaciones con los clientes van mal y cómo puedes hacerlo mejor.

“Obtenga el sí: el arte de negociar sin ceder”

Autores: Roger Fisher y William Ury

Recomendado: Rob Stronach, cofundador y CPO de Mast, empresa de nuestra cartera en Londres.

Obtenga el sí lleva impreso más de treinta años. Este clásico atemporal ha ayudado a millones de personas a conseguir acuerdos ventajosos tanto en el trabajo como en su vida privada. El libro simplifica todo el proceso de negociación, ofreciendo un marco altamente eficaz que garantizará el éxito.

“No tienes que estar en el trabajo”

Autores: Jason Fried y David Heinemeier Hansson

Recomendado por de André Jørgensen, CTO de Passguard, empresa de nuestra cartera en Oslo

En este oportuno manifiesto, los autores rechazan ampliamente la noción predominante de que se necesitan largas horas, un ajetreo agresivo y “lo que sea necesario” para dirigir un negocio con éxito hoy en día. Su planteamiento ataca directamente el caos, la ansiedad y el estrés que asolan millones de lugares de trabajo y dificultan la vida de miles de trabajadores cada día. Es especialmente relevante en tiempos de pandemia mundial, cuando trabajar desde casa puede llevar a potenciar todos los aspectos perjudiciales mencionados anteriormente.

“Freakonomics: Un economista políticamente incorrecto explora el lado oscuro de lo que nos afecta”

Autores: Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner

Recomendado por James Stewart, ex alumno de la Academia de Lanzamiento de Antler

El legendario bestseller que hizo que millones de personas vieran el mundo de una manera radicalmente diferente. Levitt y Dubner explican cómo la correlación no es igual a la causalidad, y cómo los incentivos del tipo más oculto impulsan el comportamiento de una manera que pone patas arriba la sabiduría convencional.

“Cómo ganar amigos e influir en la gente”

Autor: Dale Carnegie

Recomendado por Rob Cossins, cofundador y director general de Scribe, empresa de nuestra cartera en Londres.

Aunque este libro fue escrito en 1936, gran parte de él sigue siendo relevante hoy en día. Es una obra breve y ágil, con ejemplos vívidos. Es fácil entender por qué es uno de los libros más vendidos de todos los tiempos.

“Pensamiento Caja Negra: la sorprendente verdad del éxito (y por qué algunos nunca aprenden de sus errores)

Autor: Matthew Syed

Recomendado por Kanwal Bhatia, cofundador y CSO de Metalynx, empresa de nuestra cartera de Londres

Nadie quiere fracasar. Pero en las organizaciones altamente complejas, el éxito sólo puede producirse cuando nos enfrentamos a nuestros errores, aprendemos de nuestra propia versión de la caja negra y creamos un clima en el que es seguro fracasar.

“El coach de Sillicon Valley: Lecciones de liderazgo del legendario coach de negocios Bill Campbelll”

Autores: Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg y Alan Eagle

Recomendado por Thomas Vles, empresario en serie y asesor de Antler Netherlands

Lecciones de gestión del legendario entrenador y ejecutivo de negocios, Bill Campbell, cuya tutoría de algunos de los empresarios modernos más exitosos ha ayudado a crear más de un billón de dólares en valor de mercado

“Think Again: El poder de saber lo que no se sabe”

Autor: Adam Grant

Recomendado por Rufus Sorsa, director de programas de Antler Singapore

Descubra el arte crítico de repensar: cómo el cuestionamiento de sus opiniones puede posicionarle para la excelencia en el trabajo y la sabiduría en la vida. Este libro salió a la venta en febrero de 2021.

“Enganchado: Como construir productos y servicios exitosos que formen hábitos”

Autor: Nir Eyal

Recomendado por Harini Janakiraman, responsable global de tecnología de Antler

Nir Eyal revela cómo las empresas de éxito crean productos que la gente no puede dejar. ¿Por qué algunos productos captan nuestra atención y otros fracasan? ¿Qué es lo que hace que nos enganchemos a ciertas cosas por pura costumbre? ¿Existe un patrón subyacente en la forma en que las tecnologías nos enganchan? Descúbrelo.

“Intercom on Starting up”

Autores: Des Traynor, Eoghan McCabe y Paul Adams

Recomendado por Alexandra Haudemann-Andersen, directora de programa en Antler Oslo

El equipo de Intercom compartió sus duras lecciones sobre cómo construir una startup desde cero y los escollos que debes evitar. El libro no está repleto de tópicos sobre las startups, ni está impregnado de mitos sobre cómo las grandes empresas consiguieron su éxito: es su opinión honesta sobre lo que han aprendido construyendo Intercom.

“Pitch Anything”

Autor: Oren Klaff

Recomendado por Nicolas Touron, analista de productos en Antler Launch Academy, Sydney

Ya sea que esté vendiendo ideas a los inversores, presentando a un cliente un nuevo negocio, o incluso negociando un salario más alto, Pitch Anything transformará la forma de posicionar sus ideas.

“Manual de alto crecimiento”

Autor: Elad Gil

Recomendado por Lisa Enckell, socia global de Antler

Todas las empresas de alto crecimiento tienen que enfrentarse a la misma serie de retos relacionados con la estructura organizativa, la financiación en la última fase y la venta de acciones secundarias, la cultura, la internacionalización, la contratación de ejecutivos para funciones que los fundadores no entienden, la compra de otras empresas, etc. Este es el manual para navegar por esos desafíos.

“Atrévete a liderar: Trabajo valiente. Conversaciones difíciles. Corazones enteros”

Autor: Brené Brown

Recomendado por Karolina Szweda, asociada de marketing global en Antler

Brené Brown nos enseña lo que significa atreverse a lo grande, levantarse con fuerza y enfrentarse a lo salvaje. Ahora, nos muestra cómo poner en práctica esas ideas para que podamos dar un paso adelante y liderar.

“Powerful: Building a Culture of Freedom and Responsibility”

Autor: Patty McCord

Recomendado por Ishaan Malhi, socio de Antler Singapore

Cuando se trata de reclutar, motivar y crear grandes equipos, Patty McCord dice que la mayoría de las empresas lo tienen todo mal. McCord ayudó a crear una cultura única y de alto rendimiento en Netflix, donde fue Directora de Talento. En este libro, comparte sus aprendizajes.

“Magia general”

Autores_ Sarah Kerruish, Matt Maude y Michael Stern

Recomendado por Assieh Khamsi, director de marketing global de Antler.

Este es un documental, no un libro. Es un documental imprescindible para todos los emprendedores. General Magic es “la empresa más importante que ha salido de Silicon Valley y de la que nadie ha oído hablar”. El documental es la historia de uno de los mayores equipos tecnológicos de la historia, que tras un gran fracaso, cambió la vida de miles de millones. Es una historia increíble de gran visión y fracaso épico. Vieron el futuro antes de que nosotros pudiéramos siquiera imaginar un atisbo de él.