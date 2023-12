¿Te gustaría aprender de los éxitos y fracasos de otros emprendedores? ¿Quieres inspirarte con historias reales o ficticias de personas que se atrevieron a perseguir sus sueños? ¿Buscas una forma de entretenerte y motivarte al mismo tiempo? Entonces, te recomendamos que veas estas películas para emprender que te harán reflexionar, emocionarte y divertirte.

Seleccionamos diez películas que abordan diferentes aspectos del emprendimiento, desde la innovación y la creatividad, hasta la ética y el liderazgo. Algunas están basadas en hechos reales, otras son pura ficción, pero todas tienen algo en común: te mostrarán el lado humano de los negocios y te darán lecciones valiosas para tu proyecto.

Estas son las películas que todo emprendedor debería ver:

En busca de la felicidad

Esta película está basada en la historia real de Chris Gardner, un padre soltero que lucha por salir de la pobreza y darle un futuro mejor a su hijo. Después de perder su trabajo, su casa y su esposa, decide apostar por una oportunidad de convertirse en corredor de bolsa, aunque para ello tenga que pasar por un duro entrenamiento sin sueldo. Es una película que te enseñará el valor de la perseverancia, la resiliencia y el amor.

El lobo de Wall Street

Esta película narra la vida de Jordan Belfort, un ambicioso y carismático corredor de bolsa que crea un imperio financiero basado en el fraude y la corrupción. A lo largo de la película, verás cómo Belfort pasa de ser un novato a un magnate, y cómo su codicia y su adicción al dinero y al poder lo llevan a su caída. Es una película que te mostrará los riesgos de perder la ética y la moral en los negocios, y las consecuencias de no saber cuándo parar.

Gracias por fumar

Esta película es una sátira sobre la industria del tabaco y el papel de los lobbistas que defienden sus intereses. El protagonista es Nick Naylor, un hábil y cínico portavoz de una asociación de fabricantes de cigarrillos, que se enfrenta a los activistas antitabaco, los políticos y los medios de comunicación. Es una película que te hará reír y pensar sobre el arte de la persuasión, la manipulación y la comunicación.

Moneyball: El juego de la fortuna

Esta película está basada en la historia real de Billy Beane, el gerente general de un equipo de béisbol que tiene un presupuesto muy limitado para competir con los grandes clubes. Para superar esta desventaja, Beane decide aplicar un método estadístico innovador para seleccionar a los jugadores, basado en el análisis de datos y no en la intuición. Es una película que te inspirará a romper con los paradigmas establecidos y a buscar nuevas formas de hacer las cosas al emprender

El aviador

Esta película cuenta la vida de Howard Hughes, un visionario empresario, ingeniero, productor y director de cine, y piloto de aviación. Hughes fue un pionero en el desarrollo de la industria aeronáutica y cinematográfica, pero también sufrió de trastorno obsesivo-compulsivo y fobia a los gérmenes, lo que lo llevó a aislarse del mundo. Es una película que te mostrará el lado oscuro de la genialidad y la creatividad, y la importancia de cuidar tu salud mental.

FYRE: La fiesta más exclusiva que nunca sucedió

Este documental relata el fracaso del Fyre Festival, un evento musical que prometía ser una experiencia de lujo en una isla paradisíaca, pero que resultó ser un desastre. El documental revela cómo el fundador del festival, Billy McFarland, engañó a los inversores, a los artistas, a los proveedores y a los asistentes, con una campaña de marketing basada en influencers y redes sociales. Es un documental que te alertará sobre los peligros de vender humo al emprender y de no cumplir con las expectativas de tus clientes.

Coco antes de Chanel

Esta película narra la vida de Gabrielle Chanel, más conocida como Coco, la famosa diseñadora de moda que revolucionó el vestuario femenino. La película muestra cómo Coco pasó de ser una humilde costurera a una exitosa empresaria, gracias a su talento, su personalidad y su visión. Es una película que te enseñará el valor de la autenticidad, la originalidad y la pasión.

Chef

Esta película cuenta la historia de Carl Casper, un chef que renuncia a su trabajo en un prestigioso restaurante, tras tener una mala crítica y un enfrentamiento con el dueño. Decidido a recuperar su creatividad y su felicidad, Casper se lanza a la aventura de emprender un camión de comida, junto con su ex esposa, su amigo y su hijo. Es una película que te animará a seguir tu vocación, a reinventarte y a disfrutar de lo que haces.

Jobs

Esta película biográfica cuenta la historia de Steve Jobs, el cofundador de Apple. La película explora su infancia, su educación, su carrera profesional y sus logros.

Algunas ideas cruciales que ofrece la película: lo que Steve Jobs carecía de habilidades, lo compensó en visión. No era un programador de computadoras, un vendedor o un ingeniero, pero sin él, Apple no existiría. No le importaba que le gustaran, y no se dejó empantanar por paradigmas pasados de moda. Tenía una visión de la informática asequible para todos, y no dejó que nada se interpusiera en el camino para lograr ese objetivo.

El fundador

Esta película cuenta la historia de Ray Kroc, el hombre que convirtió a McDonald’s en una de las cadenas de restaurantes más exitosas del mundo. Kroc fue un emprendedor visionario que supo aprovechar una oportunidad única para crear un imperio. Idealpara todos los que buscan emprender

Estas son solo algunas de las películas para emprendedores que puedes encontrar cualquiera de las plataformas. Te invitamos a que las veas y que saques tus propias conclusiones y aprendizajes. Y si conoces otras películas que te hayan inspirado como emprendedor, no dudes en compartirlas con nosotros. ¡Que las disfrutes!