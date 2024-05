Los emprendedores siempre tratan de encontrar lecciones en cualquier parte. Hechos históricos, libros, películas, hechos de la vida real o, como en este caso, un relato bíblico, como el Arca de Noé.

Puntualidad

Es importante ser puntual a la cita y no llegar después de la hora fijada para la salida. Cuando quieras emprender algo, habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas, cuando vean que no te pueden detener, te dirán cómo lo tienes que hacer, y cuando finalmente vean que lo has logrado, dirán que siempre creyeron en ti. Si los escuchas, ellos te harán perder la oportunidad.

Unidad en la diversidad

Todos somos diferentes, pero estamos en el mismo barco. Cuando algo beneficia a unos pocos, en realidad y a largo plazo no beneficia a absolutamente a nadie.

Planificá para el futuro

Cuando Noé comenzó a construir el Arca no llovía. Los emprendedores que cambian la historia son aquellos que saben ver hacia adelante y construir el futuro..

La edad real está en tu interior

No importa si el entorno cree que estás grande para emprender o te digan que a tu edad ya no puedes hacer nada grande que valga la pena. Siempre estamos a tiempo de hacer realmente grande.

A las críticas, oídos sordos

No hagas mucho caso a los criticadores, sólo sigue adelante con el trabajo que tienes que hacer, hasta que lo hayas terminado.

Calidad

Todo lo que hagas y construyas procura que sea con buena calidad. No importa si no sos profesional o no conoces demasiado. Siempre podés aprender y perfeccionar

Equipo

El emprendimiento es un viaje que no se hace en soledad; buscá un equipo que verdaderamente sea afín a ti. Ya sea en un equipo de trabajo o en una pareja, se comparte el objetivo y la visión para motivarse y seguir caminando hacia el Arca. Las grandes cosas, las hacen grandes equipos humanos.

Perseverancia

Si sientes que tu progreso es lento, no te desesperes pues lo importante es la perseverancia. Las tortugas estaban a bordo, así como las gacelas.

Confianza

Aunque al principio te sientas solo y recibas burlas, a la larga tiene su recompensa elegir el camino y los objetivos correctos.

Sabiduría antes que conocimientos

No desprecies los esfuerzos que hace la gente sencilla. El Arca fue construida por amateurs y el Titanic por profesionales.

Compromiso para hacer la diferencia

Si no te comprometés en la construcción del Arca para poder subir a ella, solo serás uno más de los animales.

Un equipo, un objetivo

Un equipo y sus miembros solamente deben construir una sola Arca, no andar cada quien construyendo la suya, solo porque no les gustó algo.

Fe

No importa que tan grande es la tormenta en la que estás: si permaneces con fes siempre habrá un arco iris esperándote.