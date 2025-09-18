por Divad Sanders – The Startup

Tienes acceso a una de las herramientas creativas más poderosas jamás creadas: barata, rápida y al alcance de todos. Elige una de estas ideas rápidas y lanza tu MVP este fin de semana.

Todo el mundo está jugando con ChatGPT… tú deberías crear con él.

Tenemos que dejar de fetichizar la IA y empezar a verticalizarla.

La nueva API de generación de imágenes ChatGPT de OpenAI lo ha dejado más claro que nunca.

La mayoría de la gente no se ha dado cuenta. Están demasiado ocupados utilizando la IA para crear vídeos de gente comiendo espaguetis y generadores de memes, aprovechando lo mínimo que la IA puede ofrecer.

Esperando a que alguien les muestre lo que es posible.

Si estás leyendo esto, ¡tú puedes ser esa persona!

Aprovecha uno de los generadores de imágenes más potentes jamás creados y crea un producto a su alrededor. Puedes lanzar algo este fin de semana y crear un producto por el que la gente realmente pagará.

¿Qué es la API de generación de imágenes ChatGPT?

Cuando oyes que «ChatGPT ahora puede crear imágenes», se refieren a un nuevo modelo detrás de escena llamado «gpt-image-1» (antes DALL·E 3).

Esto te permite escribir una descripción y obtener una imagen de alta calidad con estilo, precisión y representación de texto del mundo real.

OpenAI ha puesto este modelo a disposición como una API, lo que significa que:

Puedes generar imágenes dentro de tu propio producto, sin enviar a los usuarios a ChatGPT.

Empresas como Adobe, Airtable y OpusClip utilizan la API GPT Image. La están integrando directamente en sus respectivas plataformas.

Así es como funciona:

Te registras en platform.openai.com y obtienes una clave API (tu pase de desarrollador). Creas un producto o interfaz sencillo. Puede ser una aplicación web, un panel de control o simplemente un formulario en el que los usuarios escriben sus indicaciones. Lo conectas a la API escribiendo un pequeño código que envía la solicitud del usuario a los servidores de OpenAI. La API devuelve una imagen de alta calidad que puedes mostrar, descargar o permitir que los usuarios compren.

No estás entrenando un modelo ni creando una IA desde cero.

Te estás conectando al motor de OpenAI y creando algo nuevo a su alrededor, con tu propio toque, tu propio estilo y tus propios clientes.

¿Y lo mejor de todo?

No necesitas un producto SaaS completo para empezar. Puedes crear un prototipo en Bubble, Webflow o incluso Notion.

Aquí tienes cuatro ideas para startups, cómo crearlas y cómo lanzarlas:

N.º 1. Creador visual de correos electrónicos para comercio electrónico

Todos los correos electrónicos de las marcas que conoces y de otras que acosan tu bandeja de entrada necesitan imágenes promocionales personalizadas y maquetas de productos.

Muy pocas cuentan con diseñadores competentes en su plantilla.

El problema

Las marcas envían entre tres y cinco correos electrónicos a la semana. Cada uno de ellos necesita imágenes frescas y acordes con la marca. ¿Contratar a un diseñador para cada correo electrónico? Entre 1500 y 5000 dólares al mes. Las marcas pequeñas o bien gastan de más o bien se conforman con plantillas feas.

Los datos muestran que los correos electrónicos con imágenes personalizadas convierten mejor que las alternativas con mucho texto.

El producto

Un generador visual basado en inteligencia artificial con el que las marcas pueden:

Introducir los detalles de sus productos y el tipo de promoción («Rebajas de verano en nuestra ropa de cama de algodón orgánico»). Subir imágenes de los productos y recursos de la marca (logotipos, combinaciones de colores). Seleccionar su público objetivo y el tono del mensaje. Generar bloques de correo electrónico listos para usar en segundos: → Banners destacados con tipografía y colocación de productos. → Presentaciones de productos que resaltan las características clave. → Botones de llamada a la acción optimizados para los clics.

Panorama del mercado

Punto débil: El correo electrónico sigue siendo el canal con mayor retorno de la inversión para el comercio electrónico (un retorno de la inversión de 36 dólares por cada dólar gastado), pero el reto del diseño limita la frecuencia y la calidad de las campañas.

Tamaño del mercado: Más de 5 millones de comerciantes de Shopify, además de otros millones en WooCommerce y BigCommerce, todos ellos envían múltiples campañas semanales.

Espacio en blanco: Las herramientas existentes, como Canva, requieren un trabajo de diseño manual. Mailchimp y Klaviyo ofrecen plantillas, pero no imágenes personalizadas. Ningún actor dominante ofrece imágenes de correo electrónico específicas para cada marca.

Modelo de ingresos:

Plan Starter de 49 dólares al mes (500 imágenes al mes)

Plan Business de 149 dólares al mes (2000 imágenes al mes)

499 $/mes Plan Agency (ilimitado + acceso a API)

Cómo crear esto

Interfaz

Utilice Bubble o Webflow para crear un formulario sencillo en el que los usuarios introduzcan:

→ Tipo de campaña («Rebajas de verano» / «Novedades» / «Liquidación»)

→ Subir logotipo, colores de la marca, imágenes de productos

→ Elegir estética («Lujo», «Informal», «Corporativo»)

Backend

→ Introduce los detalles de la marca en la API de imágenes GPT utilizando plantillas de indicaciones.

→ Genera 2-3 imágenes pulidas por cada indicación.

Exportar

→ Permite a los usuarios descargar archivos PNG/JPG.

→ Bonificación: añade botones de exportación directa para Klaviyo, Mailchimp o Beehiiv.

Mejor creatividad → mayores tasas de clics → más ingresos. El retorno de la inversión aquí es inmediato y medible.

N.º 2. Generador de recursos para videojuegos para desarrolladores independientes sin recursos

Se prevé que los ingresos de la industria de los videojuegos alcancen los 226 millones de dólares en 2028, y que los desarrolladores independientes representen una parte cada vez mayor de los lanzamientos.

Sin embargo, la diferencia de calidad visual entre los títulos AAA y los independientes sigue siendo el mayor obstáculo para el éxito en el mercado. Un solo artista de personajes cuesta más de 65 000 dólares al año, lo que pone el arte de calidad fuera del alcance de la mayoría de los equipos independientes.

El problema

Los desarrolladores independientes no pueden permitirse artistas de primer nivel, pero los jugadores juzgan los juegos al instante basándose en su acabado visual. Crear un arte de juego coherente y profesional requiere habilidades que la mayoría de los desarrolladores centrados en la programación no tienen.

Estos creadores necesitan una forma de generar personajes, entornos y elementos de interfaz de usuario únicos sin agotar sus ya escasos presupuestos.

El producto

Un generador de recursos especializado con el que los desarrolladores de videojuegos pueden:

Definir el estilo artístico y la dirección estética de su videojuego mediante ejemplos o descripciones Generar conjuntos completos de recursos que mantengan la coherencia visual:

→ Sprites de personajes con múltiples animaciones y expresiones.

→ Mosaicos y fondos de entornos con elementos a juego.

→ Texturas y materiales que funcionen dentro de los motores de juego.

El producto genera recursos listos para el juego en formatos adecuados (PNG transparentes, hojas de sprites, mapas de texturas) que se pueden importar directamente a motores de juego como Unity, Unreal o Godot con un posprocesamiento mínimo.

Panorama del mercado

Punto débil: La creación de recursos visuales supone una importante limitación de tiempo y presupuesto para los desarrolladores independientes, que en su mayoría se ven obligados a renunciar a la calidad debido a las limitaciones de recursos.

Tamaño del mercado: Más de 2 millones de desarrolladores de Unity registrados en todo el mundo, con un segmento independiente en rápido crecimiento.

Espacio en blanco: Los generadores de imágenes con IA existentes no están optimizados para los recursos de los juegos.

Modelo de ingresos:

39 $/mes Solo Indie (200 recursos/mes)

99 $/mes Small Studio (ilimitado)

4,99 $ por paquete de recursos

Cómo construirlo

Interfaz

Crear un panel de control en el que los desarrolladores elijan:

→ Estilo artístico (pixel art, cel-shaded, low-poly, etc.)

→ Tipo de recurso (personaje, entorno, interfaz de usuario, textura)

→ Subir referencias de estilo, si están disponibles

Backend

→ Utilizar plantillas de indicaciones preescritas optimizadas para cada tipo de recurso.

→ Solicitar fondos transparentes en las indicaciones (¡importante!).

→ Devolver los recursos en los tipos de archivo adecuados: PNG, hojas de sprites, archivos en capas.

Piénsalo como «Midjourney para recursos de juegos». Mientras todos los demás crean arte con IA, tú entregas recursos reales listos para usar en juegos que aceleran los ciclos de desarrollo.

N.º 3. Incorporación autogenerada para SaaS

La activación de usuarios es una de las métricas más críticas para el éxito de SaaS, ya que afecta directamente a la retención y los ingresos.

A pesar de ello, las startups improvisan flujos de incorporación sin experiencia en UX, lo que da lugar a usuarios confundidos y altas tasas de abandono.

El problema

Las empresas SaaS viven o mueren por sus tasas de activación.

La tasa de activación es el porcentaje de usuarios que, después de registrarse, interactúan con éxito con las funciones principales del producto, yendo más allá de la simple creación de una cuenta.

Sin embargo, la mayoría de los fundadores pasan semanas diseñando flujos de incorporación que siguen confundiendo a los usuarios. Los equipos pequeños carecen de recursos de experiencia de usuario, e incluso las startups financiadas tienen dificultades para simplificar la incorporación.

Mala incorporación = baja activación = rápida pérdida de clientes.

El producto

Un generador de flujos de incorporación que crea pantallas de bienvenida personalizadas, información sobre herramientas, tutoriales de funciones e hitos a partir de una breve descripción del producto:

Los fundadores describen las características clave y la propuesta de valor de su producto SaaS (por ejemplo, un tomador de notas con IA para equipos remotos).

El sistema analiza la descripción y genera:

→ Pantallas de bienvenida que comunican el valor del producto.

→ Flujos de tutoriales paso a paso con guías visuales.

→ Puntos de recopilación de comentarios en momentos críticos.

Panorama del mercado

Punto débil: una incorporación deficiente afecta directamente a las tasas de abandono, pero requiere habilidades especializadas en experiencia de usuario que la mayoría de las startups no tienen.

Tamaño del mercado: El número de empresas SaaS en todo el mundo en 2024 era de unas 30 800, con aproximadamente 450 nuevas empresas creadas cada año. Todas ellas necesitan flujos de incorporación.

Espacio en blanco: Las soluciones existentes, como Appcues, Pendo y UserGuiding, se centran en la implementación, pero no en la creación de diseños. Actualmente, ninguna herramienta genera flujos de incorporación completos a partir de descripciones de productos.

Modelo de ingresos:

49 $/mes Starter (1 proyecto)

149 $/mes Growth (3 proyectos)

499 $/mes Agency (proyectos ilimitados + renderización prioritaria)

Cómo construirlo

Interfaz

Un formulario sencillo que pregunta:

→ ¿Qué hace su producto?

→ ¿Cuáles son las 3-5 acciones clave que deben realizar los usuarios?

Backend

→ Utilizar la salida de texto de GPT-4o para escribir el texto de las descripciones emergentes y los tutoriales.

→ Utilizar la API de imágenes de GPT para generar elementos visuales y flujos de trabajo para las secuencias de incorporación (pantallas de bienvenida, indicadores de progreso).

→ Permitir la exportación a formatos compatibles con Framer, Webflow o Figma.

Se trata de una activación como servicio. Todo el mundo quiere una mejor incorporación, pero nadie quiere diseñarla.

N.º 4. Generador «Cuánto cuesta» (sustituto de Google)

La incertidumbre financiera impide a millones de personas emprender un negocio.

Aunque el 62 % de los estadounidenses ha pensado en crear una empresa, solo el 16,5 % lo lleva a cabo, y la «falta de claridad sobre los costos iniciales» es la segunda razón por la que la gente abandona sus ideas (justo después del «miedo al fracaso»).

El problema

Los sueños de crear una empresa se esfuman porque la gente no sabe calcular los costos. Los artículos vagos y las «estimaciones aproximadas» ahuyentan a los posibles fundadores.

La gente busca en Google preguntas como:

«¿Cuánto costaría lanzar una marca de productos para el cuidado de la piel?».

«¿Cuánto cuesta abrir un food truck?».

«¿Cuál es el presupuesto para iniciar un podcast?».

Encuentran respuestas muy inconsistentes, rangos genéricos sin contexto o contenido de marketing de empresas que intentan venderles servicios. Esta falta de información impide actuar y alimenta la parálisis por análisis.

El producto

Un motor visual de desglose de los costos iniciales que ofrece desgloses detallados y específicos del sector para cualquier modelo de negocio o proyecto importante:

Los usuarios introducen su idea de negocio (por ejemplo, «marca de cuidado de la piel orgánica dirigida a los millennials»).

El sistema genera desgloses visuales completos:

→ Costos de puesta en marcha detallados con rangos realistas.

→ Costos únicos frente a costos recurrentes.

→ Gráficos comparativos con negocios similares.

Panorama del mercado

Punto débil: La incertidumbre sobre los costos es una de las principales razones por las que los posibles emprendedores nunca se lanzan.

Tamaño del mercado: Más de 500 millones de personas en todo el mundo están en proceso de crear o dirigir su propio negocio.

Espacio en blanco: La mayor parte de la información sobre los costos empresariales está dispersa en blogs, está desactualizada o es intencionadamente vaga.

Modelo de ingresos:

Freemium: el desglose básico de los costos es gratuito.

19 $/mes Pro: informes detallados + conexiones con proveedores.

Ingresos por afiliación: enlace a bancos, proveedores de puntos de venta, creadores de sitios web.

Cómo construirlo

Interfaz

Una página de aterrizaje sencilla en la que los usuarios introducen:

→ Tipo de negocio (por ejemplo, cafetería, marca de cuidado de la piel, startup de aplicaciones).

→ Ubicación (opcional para el ajuste del costo de vida).

Backend

→ Utilizar GPT-4o para investigar y sintetizar los costos detallados.

→ Introducir los resultados en la API de imágenes GPT para crear gráficos y desgloses visuales claros.

Empezar poco a poco con unos pocos sectores de alta demanda y luego expandirse en función del volumen de búsquedas y las solicitudes de los usuarios. Crear una marca de medios educativos en torno a la transparencia de los costos empresariales.

……………………..

De vez en cuando, una nueva herramienta cambia las reglas del juego sin hacer ruido.

Figma hizo que el diseño fuera multijugador.

Canva lo hizo accesible.

GPT hizo que el contenido fuera infinitamente escalable.

Ahora, la generación de imágenes es el siguiente paso.

Pero la mayoría de la gente lo ignorará. Esperarán la indicación perfecta. O la idea «perfecta».

Tienes acceso a una de las herramientas creativas más poderosas jamás creadas. Es barata, rápida y está al alcance de todos. Elige una de estas ideas y lanza tu MVP este fin de semana.

Así es como empieza. Esta es la parte en la que todavía parece pronto.

No la desperdicies.