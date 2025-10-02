por Divad Sanders* – The Startup

Mientras todos persiguen la próxima cosa brillante, construye lo que la gente necesita. Aunque parezcan ideas aburridas, son minas de oro

Desarrolla algo poco atractivo. Cobra por los resultados. Repite.

Dejémonos de tonterías.

Mientras los inversores de capital riesgo se entusiasman con los chatbots de IA y la computación cuántica, yo veo a fundadores reales construyendo imperios en silencio en los rincones más aburridos y obvios del mercado.

Y ahora mismo hay cuatro grandes vacíos que los fundadores inteligentes deberían aprovechar.

Si te cuesta encontrar una nueva idea de negocio, te lo voy a poner fácil.

Aquí es donde realmente fluirá el dinero en 2025:

N.º 1. Redes sociales IRL para transiciones vitales (la mayor apuesta B2C)

La soledad se dispara durante los grandes cambios vitales, como mudarse de ciudad, divorciarse o dejar de beber, pero las aplicaciones existentes tratan las relaciones como un juego de citas.

Una startup llamada TimeLeft reconoció esta brecha y está demostrando que la conexión IRL (en la vida real) en los momentos de transición es un modelo de negocio eficaz. Reúnen a desconocidos para cenar todos los miércoles en las principales ciudades.

¿Una idea bonita? Quizás.

Pero pasaron de 1 millón de euros de ingresos anuales recurrentes a 10 millones en 14 meses.

¿Por qué?

→ Se centran en los momentos de transición (divorcio, paternidad, sobriedad).

→ Resuelve la paradoja de «necesito amigos, pero Tinder me parece desesperado».

El problema

Las personas anhelan una comunidad auténtica durante las transiciones vulnerables, pero se enfrentan a opciones limitadas más allá de las aplicaciones de citas y las plataformas sociales genéricas.

Estos usuarios necesitan amigos que comprendan sus circunstancias específicas, no conexiones aleatorias o redes profesionales.

La oportunidad

Crear servicios que muevan intencionadamente a las personas fuera de Internet durante las transiciones vulnerables de la vida.

Crear servicios que conecten a las personas cuando más lo necesitan.

Clubes de cena para nuevos padres.

Grupos de actividades para personas recién divorciadas.

Redes sociales IRL para recién llegados a la ciudad.

Aplicaciones de desintoxicación digital que alejan a las personas de las redes sociales y las acercan a la vida real.

El punto óptimo radica en crear entornos estructurados donde las relaciones se formen de forma natural, sin la incomodidad de las redes forzadas.

Panorama del mercado

Punto débil: Las transiciones de la vida crean un período de 3 a 6 meses en el que las personas anhelan una comunidad, pero odian las aplicaciones de «redes sociales». Tamaño del mercado: Aproximadamente 2 de cada 5 adultos estadounidenses (40 %) afirman sentir soledad a veces, habitualmente o todo el tiempo. Espacio en blanco: No hay ningún actor dominante en la «tecnología de transición». La mayoría de las soluciones son demasiado amplias (grupos de Facebook) o están demasiado estigmatizadas (aplicaciones de citas). Potencial de ingresos: cobrar una cuota mensual (25-50 dólares al mes) o una cuota por evento. Los patrocinios de marcas dirigidas a nuevos padres, divorciados o personas que cambian de carrera crean una segunda fuente de ingresos.

Cómo construirlo

Seleccionar un momento de transición específico en el que centrarse (por ejemplo, nuevos padres, personas que cambian de carrera, vida sobria). Entrevistar a más de 50 personas que estén experimentando la transición elegida. Comience con un modelo de alto contacto y prioridad en la vida real. Céntrese en eventos estructurados de dos horas con temas de conversación claros, facilitadores capacitados y un ritmo constante (por ejemplo, «Cenas del primer miércoles»). Utilice grupos de WhatsApp/Telegram para crear una comunidad antes de lanzar una aplicación. Realice un seguimiento de las tasas de participación de los miembros y establezca un umbral mínimo del 40 % de participantes activos semanales. Prueba tres precios simultáneamente: freemium (eventos básicos), premium (49 dólares al mes por eventos ilimitados) y white-glove (199 dólares al mes por emparejamiento personal).

La conexión humana es la moneda más valiosa. Nunca hemos estado tan solos, y esa es tu ventaja competitiva.

N.º 2. Agentes de IA para industrias altamente reguladas (la mayor apuesta B2B)

El bombo de la IA se está ralentizando. Más concretamente, la IA generativa.

Aunque al principio acaparó titulares, el verdadero avance se está produciendo en las herramientas verticales especializadas en IA. El ChatGPT que utilizas para escribir tus mensajes en Twitter es como MS Paint comparado con Photoshop.

Funcional, pero no especializado.

La próxima oleada pertenece a la IA de dominio específico que comprende los matices, las normativas y los flujos de trabajo de sectores complejos.

El problema

Abogados, enfermeros y contratistas pierden horas en papeleo.

Las herramientas genéricas de IA como ChatGPT no pueden resolver estos problemas porque carecen de los conocimientos específicos del sector y de los marcos normativos necesarios para proporcionar información precisa.

Los profesionales siguen pagando más de 200 $/hora a consultores para que se encarguen de un trabajo que podría automatizarse.

La oportunidad

Sustituir a los consultores de 200 dólares/hora por IA que hable con fluidez las normativas OSHA, HIPAA, SEC u otros conjuntos de normas complejas y proporcione la confianza que requieren los sectores de alto riesgo.

Panorama del mercado

Punto débil: Muchas tareas de cumplimiento son repetitivas pero requieren una supervisión «experta» que la IA genérica no puede proporcionar.

Muchas tareas de cumplimiento son repetitivas pero requieren una supervisión «experta» que la IA genérica no puede proporcionar. Tamaño del mercado: Se espera que la tecnología jurídica mundial alcance los 55.000 millones de dólares en 2029, un mercado que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12,8%.

Se espera que la tecnología jurídica mundial alcance los 55.000 millones de dólares en 2029, un mercado que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12,8%. Espacio en blanco: Los asistentes de IA actuales son demasiado genéricos. Hay un hueco para agentes de IA hiperespecializados que comprendan en profundidad las normativas de nicho (OSHA, HIPAA, legislación fiscal, etc.).

Los asistentes de IA actuales son demasiado genéricos. Hay un hueco para agentes de IA hiperespecializados que comprendan en profundidad las normativas de nicho (OSHA, HIPAA, legislación fiscal, etc.). Potencial de ingresos: Cobrar por flujo de trabajo automatizado (entre 10 y 50 dólares por tarea) o licencias empresariales anuales (entre 5.000 y 100.000 dólares al año) para bufetes de abogados, hospitales e instituciones financieras.

Cómo construirlo

Elija un infierno regulado (legislación fiscal, residencias de ancianos, etc.) y acumule los cambios normativos. Por ejemplo, la concesión de licencias a residencias de ancianos, donde una sola infracción puede costar más de 10.000 dólares al día. Recopila todos los PDF, guías sectoriales y manuales normativos disponibles. Utilice plataformas de análisis de documentos como Kira Systems para extraer patrones de la documentación del sector. Afinar un modelo de IA sólo en ese nicho (no en la basura GPT de uso general). Ajuste los modelos básicos utilizando marcos como Hugging Face Transformers o la API de ajuste de OpenAI. Automatizar 5 flujos de trabajo específicos que ahorren al menos más de 3 horas cada uno. Crear conexiones API con software existente del sector mediante Zapier o Make. Cobre el 20% del coste alternativo humano (por ejemplo, abogados, contables, responsables de cumplimiento médico) con calculadoras de ROI claras integradas en sus materiales de ventas.

La IA horizontal ha muerto. El futuro pertenece a los bots especializados que hablan con fluidez las normativas de la OSHA (Occupational Safety and Health Administration).

3. SaaS basado en resultados (pagar sólo por resultados)

Tras años de saturación de suscripciones, las empresas se cuestionan el valor de pagar cuotas mensuales por un software que puede o no ofrecer resultados.

El futuro pertenece a un nuevo modelo:

SaaS basado en resultados que alinea el éxito del proveedor directamente con los resultados del cliente.

Las empresas exigen cada vez más pruebas antes de pagar, lo que crea el entorno perfecto para un modelo basado en los resultados.

El problema

Los directores generales y los equipos de compras están cansados de pagar 10.000 dólares al mes por plataformas de software que no mejoran de forma demostrable las métricas empresariales.

El SaaS tradicional se basa en la esperanza.

La esperanza de que se utilicen las funciones, la esperanza de que generen resultados y la esperanza de que las conversaciones de renovación se centren en el potencial en lugar de en el ROI demostrado.

Este desajuste genera frustración, rotación y desconfianza.

La oportunidad

Cree productos SaaS en los que el precio se alinee directamente con los resultados medibles del cliente.

Al cobrar sólo cuando su software ofrece resultados reales, crea una alineación perfecta de los incentivos, reduce la fricción en las ventas y crea relaciones duraderas con los clientes basadas en un valor probado en lugar de en promesas.

Panorama del mercado

Punto débil: Las empresas están hartas de la fatiga de las suscripciones SaaS. No confían en las herramientas que no garantizan resultados.

Las empresas están hartas de la fatiga de las suscripciones SaaS. No confían en las herramientas que no garantizan resultados. Tamaño del mercado: El sector global de SaaS tiene un valor de 266.000 millones de dólares, pero se espera que el cambio hacia precios basados en resultados duplique las tasas de adopción.

El sector global de SaaS tiene un valor de 266.000 millones de dólares, pero se espera que el cambio hacia precios basados en resultados duplique las tasas de adopción. Espacio en blanco: Ninguna de las principales empresas de SaaS se ha comprometido plenamente con un modelo de pago por resultado, lo que deja un espacio para que las startups revolucionen el software de generación de prospectos, contratación y análisis.

Ninguna de las principales empresas de SaaS se ha comprometido plenamente con un modelo de pago por resultado, lo que deja un espacio para que las startups revolucionen el software de generación de prospectos, contratación y análisis. Potencial de ingresos: Cobrar por resultado exitoso (entre 5 y 500 dólares por contacto, contratación o acuerdo cerrado) con un límite de 3 veces el precio tradicional de SaaS para garantizar la previsibilidad para los clientes.

Cómo construirlo

Identifique un problema cuyos resultados puedan medirse claramente (por ejemplo, captación de clientes potenciales, contratación, automatización de ventas). Utilizar modelos de atribución a través de herramientas como HockeyStack para conectar directamente el uso de software con los resultados empresariales. Cree una herramienta gratuita que aporte el 80% del valor de la solución. Utilice creadores de plataformas como Retool o Bubble para desarrollar un MVP. Cobrar sólo cuando los clientes vean resultados reales. Monetizar tomando una parte de los ingresos o resultados (por ejemplo, el 10% por acuerdo cerrado). Limite los costes mensuales al triple de las alternativas tradicionales de SaaS para ofrecer previsibilidad al tiempo que mantiene las ventajas para usted.

CRM gratuito + 99 $ por cliente potencial cualificado es un modelo de precios y una declaración de confianza. Cuando alineas tus ingresos directamente con los resultados de los clientes, te ves obligado a crear lo que funciona, no lo que se vende bien en las demostraciones.

4. Aplicaciones sociales centradas en los amigos (no en los creadores)

Instagram sustituyó a los amigos por influencers. La próxima ola de redes sociales hará lo contrario, centrándose en comunidades pequeñas y unidas.

Las aplicaciones sociales que más enganchan hoy en día no tienen que ver con desconocidos.

Se trata de microcomunidades de entre 5 y 15 personas que se conocen, comparten valores similares y hablan abiertamente entre sí.

Entonces, ¿qué gana ahora?

Aplicaciones sociales que profundizan en las relaciones existentes

Herramientas de eventos IRL que conectan a amigos cercanos

Plataformas impulsadas por la comunidad que eliminan el ruido

El problema

La generación Z pasa una media de 4,5 horas diarias en las redes sociales y, sin embargo, más de la mitad afirma sentirse sola, un porcentaje significativamente superior al de las generaciones anteriores.

Las plataformas dominantes en la actualidad dan prioridad a los algoritmos de descubrimiento, la monetización de los creadores y las métricas de participación por encima de las conexiones significativas entre amigos reales.

El resultado es un consumo pasivo en lugar de relaciones activas.

La oportunidad

Crear aplicaciones sociales diseñadas exclusivamente para pequeños grupos de entre 5 y 15 personas que ya se conocen fuera de Internet.

Centrarse en profundizar las relaciones existentes a través de interacciones digitales estructuradas en lugar de ampliar las redes o descubrir contenidos.

Las aplicaciones ganadoras priorizarán la intimidad y la calidad de la interacción sobre el alcance y la viralidad.

Panorama del mercado

Punto débil: Ninguna plataforma dominante sirve eficazmente como «Slack familiar» o «centro de amigos» a pesar de la clara demanda.

Ninguna plataforma dominante sirve eficazmente como «Slack familiar» o «centro de amigos» a pesar de la clara demanda. Tamaño del mercado: Los usuarios de la Generación Z prefieren compartir en grupos pequeños en lugar de publicar en público, pero la mayoría de las plataformas todavía están optimizadas para la difusión.

Los usuarios de la Generación Z prefieren compartir en grupos pequeños en lugar de publicar en público, pero la mayoría de las plataformas todavía están optimizadas para la difusión. Espacio en blanco: Las aplicaciones de microcomunidades presentan tasas de retención dos veces superiores a las de las plataformas sociales tradicionales.

Las aplicaciones de microcomunidades presentan tasas de retención dos veces superiores a las de las plataformas sociales tradicionales. Potencial de ingresos: Los usuarios están 4 veces más dispuestos a pagar por funciones que refuercen las relaciones existentes que por descubrir nuevas conexiones.

Cómo construirlo

Identifique un grupo de confianza (amigos de la universidad, grupos familiares, aficionados). Crear interacciones estructuradas (check-ins semanales, listas de reproducción compartidas, eventos recurrentes). Por ejemplo, crea «IRL Streaks» utilizando sistemas de logros como Cloud Firestore de Firebase para recompensar los encuentros cara a cara constantes. El diseño debe ser pequeño: entre 5 y 15 personas como máximo por grupo. Monetiza a través de funciones premium, coordinación de eventos o comunidades privadas.

BeReal «fracasó» (si llamas fracaso a una adquisición de 500 millones de dólares). Pero, ¿esa idea? No está muerta. Alguien va a hacerlo bien.

Tenemos IA que puede escribir novelas, pero la contratación sigue tardando 30 días. Podemos crear arte fotorrealista, pero los mayores no encuentran clases de ejercicio. Podemos generar código al instante, pero los estudiantes siguen aprendiendo al mismo ritmo.

Esa es la oportunidad.

Mientras todos persiguen la próxima cosa brillante, construye lo que la gente necesita.

Los próximos unicornios no están en los laboratorios de IA. Están en los huecos que todo el mundo ignora.

→ Construye para las transiciones, no para las tendencias.

→ Cobre por los resultados, no por el optimismo.

→ Resuelve problemas obvios, no hipotéticos.

Ahora deja de leer. Empieza a construir.

Cuál de estas lagunas te entusiasma más? Deja un comentario: quiero saber qué construirías.