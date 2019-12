10 maneras de ganar dinero mientras duermes

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Ganar dinero durmiendo es mucho, mucho mejor que permanecer despierto preocupado por cómo ganarlo.



¿Tu dinero se multiplica mientras duermes? ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Como todavía vivimos en la era de Internet, no es tan difícil ganar dinero extra.



Con eso en mente, te comparto algunas formas en que realmente puedes ganar dinero mientras duermes.

1. Comienza un blog

Quizás la forma más popular de obtener un ingreso pasivo es lanzando tu propio blog. La configuración solo toma un par de minutos y su inicio es económico: solo compra su nombre de dominio y pague el alojamiento.

Después de eso, comienza a crear contenido increíble que las personas estén interesadas en leer o compartir. Por ejemplo, si eres un contador que ha ayudado a los propietarios de pequeñas empresas con sus impuestos, entonces ese podría ser tu blog. Personalmente, tengo mi blog de facturación para ayudar a los clientes a saber todo lo que hay que saber sobre la facturación. Esto atrae a miles de suscripciones por mes.

Asegúrate de que los temas sobre los que escribes sean populares.

Una vez que haya ganado seguidores, puede comenzar a ganar dinero con tu blog:

Ganar comisiones como afiliado

Aquí es donde impulsa los productos o servicios de otras personas en su sitio. Asegúrese de que estos productos o servicios sean relevantes para tu blog. Por ejemplo, ese blog de contabilidad podría convertirse en un afiliado para el software de contabilidad o facturación. Una vez que encuentres un socio afiliado, se te dará un código único para que cada vez que un visitante haga clic en ese enlace en su sitio, ganes tucomisión.

Venta de publicidad

Si su sitio tiene el tráfico para convertirse en afiliado, entonces también puede ser lo suficientemente bueno para que los anunciantes compren anuncios en tu sitio. Puede comenzar con poco, como ganar menos de $ 20 por anuncio. Pero, eventualmente podrás cobrar tres dígitos. Nuevamente, tu sitio debe ser de calidad.

Encuentra patrocinadores

Esto es ligeramente diferente de solo vender anuncios en su sitio. Los patrocinios pueden ser una pieza única de contenido patrocinado o un logotipo permanente incrustado en su pie de página.

2. Desarrolla y vende productos basados en tu experiencia

Si tienes conocimientos en un área determinada, puedes comenzar a crear productos, como libros electrónicos o videos, y venderlos en tu blog. Puede tomar mucho trabajo crear y comercializar tus productos, pero una vez que todo el trabajo haya terminado, puedes comenzar a recolectar los ingresos.

3. Gana regalías

Si eres un músico, actor o autor talentoso, entonces podrías ganar regalías por tu trabajo. En otras palabras, la gente te pagará por usartu trabajo o activos creativos. Y si te encuentras en las primeras etapas de una carrera creativa, también puede visitar Royalty Exchange, un mercado donde puede comprar y vender regalías.

4. Crear una comunidad de membresía

Si has demostrado ser una figura con autoridad en lo tuyo, puedes crear una comunidad de miembros donde los suscriptores pagan una tarifa mensual para recibir contenido adicional de alta calidad e información que no está disponible para los no miembros. Uno de mis ejemplos favoritos es Timothy Sykes, quien obtiene un ingreso pasivo a través de su comunidad de miembros donde se discute cómo las personas pueden ganar dinero en el comercio de acciones de centavos.

5. Instalar un autorespondedor

Otro modelo de negocio en línea común es usar autorespondedores para vender servicios, productos o membresías. Aquí es donde las personas dejan su dirección de correo electrónico en su sitio y luego reciben un correo electrónico automático que contiene el enlace para descargar productos o información de calidad que tiene para ofrecer, así como el seguimiento con una serie de correos electrónicos.

Necesitarás un servicio como OptinMonster para que sea posible. También recomiendo que leas la guía de Quick Sprout (en inglés) para comenzar a usar autorespondedores.

6. “Flipar” sitios web

Si has invertido tiempo y esfuerzo en la creación de un sitio web y ganado mucho tráfico, entonces puede venderlo a una parte interesada mediante la inclusión en mercados como Flippa. He comprado y vendido muchos sitios aquí y he ganado mucho dinero.

7. Vender productos físicos

Al igual que con un sitio de blogs, hay varias formas de obtener un ingreso pasivo vendiendo productos físicos. Probablemente una de las formas más conocidas es vendiendo tu vieja basura en eBay. Pero incluso si no te queda nada para vender, puedes comenzar a a hacer dropshipping. Aquí es donde vende productos para una empresa en eBay o Amazon y ellos se encargarán del resto, incluido el envío.

También puedes lanzar tu propia tienda de comercio electrónico utilizando una plataforma como Shopify. Te dan todo lo que necesitas para vender productos en línea desde una tienda completa hasta botones de compra en tus canales de redes sociales.

8. Invierte en acciones

Cuando inviertes en acciones, te conviertes en una parte interesada. Eso te da derecho a una parte de las ganancias. Invertir en acciones ha sido una forma popular de obtener ingresos pasivos durante años y, gracias a Internet, es más fácil que nunca investigar e invertir por tu cuenta.

Ten en cuenta que las acciones en las que inviertes pueden cambiar a lo largo de las distintas etapas de la vida. Por ejemplo, busco inversiones que puedan beneficiar a mi hija, para destinarla a su matrícula universitaria.

9. Préstamos peer to peer

Empresas como LendingClub, Prosper y Harmoney han creado una nueva industria donde cualquiera puede convertirse en prestamista. Luego lo emparejarán con un consumidor que prefiera o tenga problemas para obtener un préstamo de un banco. Puedes obtener tasas de interés más altas en los préstamos emitidos, ya que está tratando directamente con el prestatario.

10. Alquila tu propiedad

Gracias a Airbnb, puedez alquilar tu casa mientras está de vacaciones o tu casa de vacaciones cuando no está en uso. También puedes alquilar tu garaje, espacio de estacionamiento o espacio de oficina no utilizado. Es un buen ingreso suplementario sin realmente hacer nada más que colocar un anuncio. Solo ten en cuenta que si no eres el propietario del espacio, puede haber estipulaciones en su contrato de alquiler que hagan que Airbnb no esté disponible.

John Rampton – Entrepreneur