por Vanessa Kerel – Medium

Si fundaste una startup o estás pensando en crear una, te comparto estas duras verdades. Decídelo bajo tu propio riesgo.

#1 Aprenderás a convencerte a ti mismo de que debes dormir, y a veces, no funcionará

Si hay algo que los fundadores tienen en común, es lo impulsivos que somos todos. Esto te hace estar inquieto, lo cual es bueno y malo. Necesitas resistencia y disciplina para tener éxito. El lado negativo; tu startup estará en tu mente las 24 horas del día y no todos los que te rodean o están cerca de ti tendrán la paciencia de escuchar tus preocupaciones, ideas y litros de café durante todo el día. Así que aprenderás a estar ahí para ti mismo de una manera que nunca antes habías estado ahí para ti.

#2 Nadie, literalmente nadie, entenderá por lo que estás pasando a menos que… también sean fundadores o lo hayan sido

Sinceramente creo que algunas de las personas más cercanas en mi vida todavía no entienden el alcance de todo el trabajo que conlleva construir una startup desde cero, y lo peor es que no podemos culparles.

#3 A menudo te sentirás como un extraterrestre

Los problemas que tienes no son comunes, las preguntas que tienes no se responderán llamando a tu mejor amigo. Tendrás que hacer un esfuerzo adicional para encontrar los recursos adecuados. A menudo te alejará de las conversaciones habituales que ya no te resultan familiares. (Por ejemplo, no tendrás fines de semana largos

#4 La gente piensa que debes tener mucho tiempo libre, ya que eres tu «propio jefe»

¿Te ríes conmigo en este caso? Hace poco estuve en un seminario web con muchos emprendedores y una mujer dijo: «Empecé mi propio negocio para poder tener más tiempo para mí» y aunque esto puede ser cierto para algunos afortunados y sí puedes ser flexible con tu horario. Lo más probable es que seas un esclavo de tu negocio durante mucho tiempo si quieres que tenga éxito.

#5 No hay tiempo para enfermar o tener emergencias familiares

El mes pasado, tuve ambas cosas. Vaya, qué contratiempo. Si hay algo que te dará perspectiva, es no estar disponible física y emocionalmente en los peores momentos posibles. Lo aprendí por las malas, fui demasiado testaruda para posponer una entrevista realmente importante y pensé que, si descansaba todo el día y solo atendía esa llamada, estaría bien. No fue así. Tenía fiebre y mi mente no era tan aguda, mi energía no estaba donde deseaba y lo noté en mi actuación y en la falta de interacción del público. Nunca más. Mejor posponerlo que arruinar una oportunidad.

6 Si eres un perfeccionista, buena suerte y adiós a tu salud mental

Una de las cosas más difíciles de aceptar cuando estás construyendo una startup es que de todas las miles de cosas que tienes que hacer, simplemente no habrá tiempo suficiente. No podrás hacerlas todas, y al menos no de forma perfecta. Tendrás que aprender a dejar pasar las cosas que no necesitan ser completamente perfectas, siempre y cuando se hagan.

7 Cometerás errores sin duda, pero cuando eres fundador desearás cometerlos rápido, para poder aprender.

No es ningún secreto que las lecciones difíciles se aprenden más rápido. Tendrás que pivotar y probar diferentes cosas a menudo, algunas no funcionarán y es mejor que encuentres las cosas que no funcionan más pronto que tarde.

8 ¡Hay tantos esquemas piramidales por ahí!

Oh hombre, realmente no sabía lo malo que hay ahí fuera hasta que me convertí en fundadora. Tendrás que convertirte en un espía e investigar constantemente. Como fundador, recibirás muchos correos electrónicos de personas que supuestamente intentan «apoyarte», así que desconfía y mantén los ojos abiertos. Especialmente cuando parece demasiado bueno para ser verdad. Te pedirán que pagues para figurar en la lista como «X o Y», la gente tratará de venderte «ofertas de libros realmente sospechosas», algunas «empresas» tratarán de que les pagues por «concursos» para «presentarlos en eventos», no lo hagas.

9 Mirar a los competidores es bueno, pero hazlo lo menos posible

Tener competidores es algo muy bueno, lo creas o no. Significa que hay un mercado, significa que hay gente que paga por soluciones en esa industria. Sin embargo, esto también puede ser mentalmente agotador. Sé breve y dulce, aprende sobre ellos, su geografía y mantente atento a sus actualizaciones, pero eso es todo.

10 Te sentirás culpable por tomarte tiempo libre

No sé qué más decir al respecto, pero a mí ya no me gusta ver la televisión, muchas cosas me parecen de repente una pérdida de tiempo y eso está bien. Presta atención a las cosas que te enriquecen, te hacen sentir alegría (modo Mary Kondo activado) y saca tiempo para divertirte y jugar. Eso ayuda mucho a que surjan buenas ideas.

Por último, ser el fundador de una startup puede ser uno de los retos profesionales más duros que vayas a soportar, pero también será una de las mayores experiencias de aprendizaje de tu vida. Tu pasión te llevará a lugares que nunca imaginaste, abrirás puertas a oportunidades que serían tan difíciles de abrir si no lo fueras. ¡La gente que conocerás te dejará asombrado.No hay que lamentarse, no hay que quejarse, no todos los días son fáciles, es una montaña rusa pero los días buenos son realmente geniales!

Vanessa Kerel – Fundadora y CEO de Greether; empresas de seguridad en los viajes para las mujeres.