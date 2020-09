Muchos emprendedores son doble faz. Hablan del culto a la paciencia pero actúan como si fuesen la versión sudamericana de Jeff Bezos. Viven más de la apariencia que de hechos.

Conozco a una gran cantidad que cargan en su historial varias derrotas, algún empate y cero victorias pero cuando los escucho son gurúes del emprendedorismo serial.

Algunos incluso muestran con orgullo lo cool que son al incorporar técnicas de meditación, mindfulness y yoga, en su día a día y te hablan de la importancia de la humildad desde la cima del ego.

Hay unos cuantos desprevenidos que compran por el envase y la etiqueta pero son los menos. La mayoría –me incluyo- trata de discernir en lugar de aceptar ciegamente.

Afortunadamente, cada vez hay más conciencia emprendedora. Lamentablemente, también hay mucho show off entre los emprendedores y gente preocupada por aparentar lo que no son. El afán por mostrarse los hace olvidar que más temprano que tarde las máscaras se caen y de “serial” sólo les puede quedar el mote de mentiroso.

No hay nada peor que pretender mostrar lo que uno no es tratando de engañar a los demás. Ser genuino y auténtico es un plus; vivir de la apariencia es un ancla levada que puede caer en cualquier momento, hundiendo al pretencioso.

El mundo suele poner en su justo lugar a quienes viven del engaño y las apariencias. Como le pasó al murciélago de este cuento.

“Se cuenta que hace mucho tiempo hubo una trifulca entre los mamíferos y las aves, estas 2 especies entraron en una guerra y ambos bandos no se podían ni ver. Todos, conociéndose bien, tomaban parte por algún bando, sin embargo el murciélago dudaba mucho y su cobardía hacía que no se decida por alguno. Cuando el murciélago estaba con los mamíferos plegaba sus alas y se hacía pasar por un roedor. Lo contrario sucedía cuando estaba con las aves, pues ahí el murciélago desplegaba sus alas y se hacía pasar como una más de ellas. Hasta que un día ambos bandos lo descubrieron y desde ese día, el murciélago se vio obligado a salir solo de noche, ya que nunca más tuvo lugar ni con las aves ni con los mamíferos”.

Feliz semana, felices emprendimientos, feliz vida para todos.

Marcelo Berenstein

mberenstein@emprendedoresnews.com