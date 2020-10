South Summit 2020, el encuentro del ecosistema global de la innovación y el emprendimiento arranca la próxima semana. Del 6 al 8 de octubre tendrá lugar una nueva edición del encuentro con un formato omnicanal, que le permite ser 100 veces más abierto, innovador, global y transversal. Además de mostrar al mundo la gran capacidad de España y sus inmensas oportunidades, con un Madrid pujante, abierto e internacional como epicentro.

Esta nueva edición facilitará la interconexión de los actores clave del ecosistema -inversores, startups y corporaciones-, y la generación de oportunidades reales de negocio, independientemente del lugar donde se encuentren.

Durante sus tres días de celebración, South Summit 2020 reunirá a inversores y corporaciones en búsqueda de innovación junto a las 100 startups finalistas de su Startup Competition de industrias clave procedentes de todo el mundo.

El encuentro se podrá seguir a través de la plataforma digital multicanal, que cuenta con una potente herramienta para la generación de networking entre todos los asistentes y contenidos exclusivos del ecosistema de la innovación y el emprendimiento, de la mano de líderes globales, inversores, corporaciones y startups.

Un formato muy televisivo (Prime Time), con una realización mucho más viva que permitirá seguir en vivo la dimensión del encuentro, que conectará en todo momento ubicaciones de distintas partes del mundo con los lugares más emblemáticos de Madrid.

A través de esta plataforma se retransmitirá toda la programación de South Summit, dividida en dos bloques principales. Por la mañana, será el turno del programa dedicado a cada uno de las industrias protagonistas de esta edición: Health & Wellbeing, EdTech, Future of Work (día 6); Sustainability & Energy, Mobility & Smart Cities y Connectivity & Data (día 7), y Fintech & Insurtech, Consumer Trends y Travel & Tourism (día 8).

A partir de las 15h tendrá lugar cada día el prime time, con la final de la competición de startups de cada vertical y el acceso al contenido de diferentes personalidades y los más destacados líderes mundiales, entre los que se encuentran: Eric S. Yuan, fundador de la plataforma líder de videoconferencias Zoom; Carlos Sainz, piloto de rally, bicampeón mundial y tres veces ganador del Rally Dakar -la última este 2020-; el galardonado actor español Antonio Banderas; Robin Richards, founder & Co-Chair de DRKF; Cady Coleman, astronauta de la NASA; Marcelo Claure, CEO de Softbank; Aubrey de Grey, gerontólogo biomédico firme defensor de la esperanza de vida indefinida; Sam Waterston, veterano actor y miembro de la Junta Directiva de Oceana; Wendy Koop, CEO de Tech for All; Will Shu, CEO y cofundador de Deliveroo; y Suzi Mcbride, COO de Iridium, entre otros.

Así será cada día de South Summit 2020

Día 6 de octubre

Por la mañana será el turno de las tres industrias protagonistas de esta jornada: Salud (Health & Wellbeing) Educación (EdTech) y el futuro ámbito laboral (Future of Work). Algunas de las startups más innovadoras de estos sectores presentarán sus innovaciones y debatirán sobre el presente y futuro de cada uno de ellos junto a destacados expertos de cada ámbito.

El prime time del primer día de South Summit 2020 contará con uno de los principales platos fuertes de esta edición, la participación de Eric Yuan, fundador de Zoom, la plataforma de videoconferencias que crecido de forma exponencial con motivo de la pandemia de la Covid-19.

Destacará también en este día la participación de Aubrey de Grey de SENS Research Foundation, institución referente por sus investigaciones sobre el envejecimiento, uno de los mayores expertos en longevidad, que compartirá con los asistentes un importante debate en torno a la salud.

En el sector de la Educación cabe resaltar la conversación que tendrá lugar entre Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y Wendy Koop, fundadora de Teach For All, una red global de organizaciones independientes sin fines de lucro que trabaja para expandir las oportunidades educativas en diferentes países.

El galardonado actor malagueño Antonio Banderas pondrá el broche final a este primer día.

Día 7 de octubre

La segunda jornada de South Summit tendrá como industrias protagonistas a Sustainability & Energy, Mobility & Smart Cities y Connectivity & Data.

Por la tarde, entre los platos fuertes del prime time destacará la participación de William Shu, fundador y CEO de Deliveroo, y Robin Richards, fundadora y Co-Chair de DRKF, que ofrecerán su punto de vista sobre el ecosistema de Silicon Valley junto a Blake Winchell, de Partner Ventures; Alec Oxenford, cofundador de Letgo, y Nicolas Szekasy, cofundador y Managing Partner de Kaszek Ventures.

Día 8 de octubre

El jueves por la mañana, el broche final de South Summit 2020 lo pondrán las industrias Fintech & Insurtech, Consumer Trends y Travel & Tourism, gracias a la participación de startups y expertos en cada uno de estos ámbitos.

En el prime time participarán líderes de primer nivel en el ámbito financiero como: Carlos Torres, presidente de BBVA; Marcelo Claure, CEO de Softbank, y Nick Nash, cofundador y director de Asia Partners. Centrada en la industria de Viajes y Turismo, tampoco hay que perderse la conversación entre Kike Sarasola, presidente de Room Mate Hotels; Luis Maroto, consejero-delegado de Amadeus, y Juan Cierco, director corporativo de Iberia.

El piloto de rally, Carlos Sainz y la astronauta Cady Coleman serán los encargados de cerrar la última jornada del encuentro. Una jornada donde, además se dará a conocer la startup ganadora de South Summit 2020, que será elegida de entre las 100 startups finalistas de la Startup Competition, seleccionadas entre los más de 3.800 proyectos inscritos en esta edición.

