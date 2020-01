Nueva edición de Chicas en Tecnología

Compartir Facebook

Chicas en Tecnología, junto a referentes del ambiente emprendedor tecnológico, realizó un evento para acercar a jóvenes y adolescentes al mundo de la tecnología.

Chicas en Tecnología realizó la tercera edición de Chicas Líderes en Tecnología, una jornada de talleres, actividades y charlas libres y gratuitas sobre el mundo de la tecnología y el rol de las mujeres en el ambiente emprendedor tecnológico.

La iniciativa estuvo destinada a chicas de 13 a 21 años y en esta oportunidad participaron +100 jóvenes y adolescentes.

Las oficinas de Prisma Medios de Pago, ubicadas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, fueron la sede de este encuentro que contó con el apoyo de empresas referentes del ambiente emprendedor tecnológico: J.P Morgan, Mulesoft, S&P Global, Lagash y Despegar.

“En un mundo cada vez más digital necesitamos sumar la mirada femenina, formar equipos diversos en áreas de sistemas y que las mujeres no sólo sean usuarias sino creadoras de los sistemas que usamos porque sabemos que la diversidad nos enriquece. Estamos orgullosos de abrir nuestras puertas y generar acciones que despierten la motivación de la próxima generación de Mujeres Líderes en Tecnología.” comentó Lucía Gomez Massarini, Employer Branding Leader en Prisma Medios de Pago.

El cierre de la tercera edición de Chicas Líderes en Tecnología estuvo a cargo de dos Embajadoras CET, Paloma Rieznik y Martina Scapola, quienes participaron por primera vez de los programas de Chicas en Tecnología en 2017 y 2015 respectivamente y actualmente son referentes de otras chicas que quieren ser creadoras de soluciones tecnológicas.

“Chicas en Tecnología me ofreció muchas posibilidades. No podía creer que había pasado de ser usuaria a creadora de tecnología”, contó Paloma Rieznik, que a sus 16 años es Desarrolladora Mobile Android. “Como parte de la Comunidad CET aprendí a hablar en público, hacer nuevas amistades y conocí lo que realmente me gusta”, dijo.

Por su lado, Martina, de 21 años, que es ilustradora y apasionada por los libros y actualmente estudia Programación compartió con las participantes: “Encontré en la programación otra manera de expresar mis ideas y otra manera de hacer arte”.