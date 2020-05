Para tener una sólida reputación online, Ismael El-Qudsi comparte estos 5 tips que te ayudarán a construir una mejor marca digital.

Las redes sociales son un gran foro donde compartimos todo tipo de contenido, cuestión que contribuye a la generación de una marca personal, una huella digital que internet no olvida.

Las plataformas sociales, que empezaron siendo una herramienta para usuarios particulares que probablemente estaban más interesados en ver y ser vistos, se han convertido en poco tiempo en una estrategia imprescindible para las marcas y empresas, pero también para las personas en cuanto a qué imagen quieren proyectar.

Para nadie es un secreto que las redes sociales funcionan ahora como una fuente de información personal y con frecuencia se usan como una referencia para contratar o hacer negocios con una persona.

Lo más importante es preguntarse cuáles son los valores que uno tiene y a partir de ahí construir una marca personal alineada con ellos.

El objetivo es que además de ser una forma de información y entretenimiento, las redes sociales contribuyan también a nuestra vida profesional en lugar de afectarle de manera negativa.

Para tener una sólida reputación online, estos 5 tips te ayudarán a construir una mejor marca personal:

1. Saber a quién te diriges: No olvides que, en tu perfil profesional, las publicaciones no van dirigidas sólo a tus amigos, cuida el tono que utilizas y las imágenes, siempre es importante saber a quién estás enviando el mensaje. No se trata de ponerse súper serio y solo hablar de temas profesionales. Tus gustos, aficiones y temas personales hablan mucho más de ti de lo que imaginas.

2. Evitar la publicación de ciertas imágenes: A menos que tengas una configuración de privacidad muy buena, cosa que no es fácil, es recomendable que no caigas en la tentación de exponer tu vida privada sin reparo (una borrachera o un striptease en la playa está bien para ti, pero no para todo el mundo)

Es de sentido común, pero mucha gente no lo tiene en cuenta y al final son imágenes que podrían llegar a manos de tu futuro empleador. Recuerda que, si un contenido está en Internet, no lo puedes ocultar.

3. Eliminar datos personales: Hay cierta información que solo a ti y a tu círculo muy intimo le interesa, como tu número de teléfono. Infórmate bien y piensa antes de compartir datos privados. Recuerda que algunas redes te piden ciertos datos para darte de alta, aunque en realidad, no lo necesitan.

4. Los servicios de ubicación: ¿Realmente es necesario que todo el mundo sepa qué haces, dónde y cuándo? Estos servicios pueden ser útiles, pero pueden jugar en contra en términos de privacidad.

5. Dónde y qué publicar: No se puede estar en todas las redes sociales, por eso, debemos decantarnos por aquellas en las que realmente interactuemos y nos aporten valor. Hoy en día el contenido es el rey, por eso generar y compartir contenido relevante es importante para nuestra marca digital.

Ismael El-Qudsi. CEO y co-fundador de Internet República, agencia especializada en Social Media, SEO y marketing online, y empresa matriz de las plataformas digitales de SocialPubli.com y SocialReacher. Considerado un referente en áreas del marketing online, SEO y Social Media, Ismael es uno de los emprendedores más influyentes del marketing online de España y Latinoamérica.