STARTUP EN 1° PERSONA: SkyDropX (México)

La historia de la startup mexicana SkyDropX, contada por sus propios fundadores

El primer proyecto de SkydropX fue creado a finales del 2013 por Tavo Zambrano y Armando Solbes quienes con ahorros y apoyo de familiares desarrollaron un servicio de entrega que funcionaba como un intermediario entre los restaurantes y el consumidor final. Una vez que el proyecto tenía un crecimiento acelerado lograron levantar $1M de USD de fondos como 500 Startups San Francisco y NXTP Labs. Con esto lograron darle un impulso a la empresa y establecerla como una promesa para el mercado.

En el año 2014, una vez que el proyecto se encontraba establecido decidieron vender el proyecto a Delivery Hero una de las 3 empresas más grandes del mundo para pedir comida siendo el primer exit de 500 Startups México y de los primeros del ecosistema de startups en México.

En busca del siguiente paso de SkydropX y con la experiencia que recaudaron en el primer proyecto decidieron experimentar las entregas locales en menos de 45 minutos para enfocarse en otro tipo de envíos, sin embargo, tuvieron un obstáculo que fue que los grandes como FeDex, DHL y Estafeta; ofrecían un servicio similar a los que ellos traían en mente por lo tanto tuvieron que encontrar en corto tiempo otra dirección para el proyecto. Después de analizar las posibilidades del que sería el próximo proyecto encontraron que el único servicio que ellos no ofrecían era “Servicio mismo día”, tomando en cuenta esto se comenzó a darle ese giro a la empresa.

Después de meses de trabajar y encontrar la fórmula que daría impulso a la empresa comenzaron a trabajar para empresas como Walmart, Amazon, Claro Shop e inclusive Redpack y Estafeta; no sólo en el servicio de “mismo día”, sino también en la “última milla”.

Para mayo 2017, Skydrop estaba entregando +80,000 envíos al mes con 700 repartidores en Monterrey, CDMX y Guadalajara.

Poco tiempo después, se unieron al proyecto Daniel Alvarado y Oscar Victorín quienes apoyaron a desarrollar lo que sería el siguiente proyecto de la compañía. De esta manera y basándose en las necesidades que detectaron en sus clientes por

brindar un servicio de logística nacional, nace Shipkraken quien ayuda a ecommerce y retailers a realizar sus envíos a nivel nacional en cualquier servicio de entrega a través de la diferentes paqueterías en México.

Sin embargo, aún y cuando el nombre reflejaba la esencia de la idea, se dieron cuenta que para los clientes era difícil la pronunciación del nombre y poco comprensible, lo que trajo como consecuencia un cambio inmediato de marca, a un

nombre que fuera más entendible y que no perdiera la idea principal, así es como surge Srenvio.com.

Después de meses de encontrar los elementos perfectos para dar el crecimiento acelerado que necesitaba la compañía, lograron formar un gran equipo y consiguieron recursos para dar más impulso al proyecto del batch de inversión de

YCombinator (inversionistas de Airbnb, Dropbox, Stripe, Rappi, Grinn, etc.) y recibieron más de $7M USD.

Este 2019, fue un año en el que la empresa tuvo un crecimiento del 5X contra el año anterior y consiguió obtener más de 30 mil usuarios activos dentro de su plataforma, logrando posicionarse como el agregador más grande de México y controlando casi el 5% del mercado de los envíos nacionales a través de su plataforma.

El mercado digital se encuentra en crecimiento acelerado, por lo que SkyDropX ya prepara la estrategia para que en 2020 ayuden a mejorar el servicio desde la compra hasta la entrega final de los productos en línea de las empresas y PYMES en México.

Por esta razón, en este punto se encuentran desarrollando diferentes soluciones que aportan valor a los procesos logísticos, las cuales se presentarán en este 2020 y formarán parte de su nueva oferta.

Los planes de crecimiento para la empresa con este modelo de negocios proyectan que para este 2020 la empresa superaría el crecimiento de 5X que se tuvo contra el año pasado a finales del siguiente año, lo que lograría posicionar a SkydropX como el software de logística más completo del mercado.

Los fundadores y CEO de SkydropX, se encuentran entusiastas para este 2020, ya que lo consideran un año que tendràn un crecimiento exponencial.

“El crecimiento del comercio digital viene en auge y queremos ser parte de esa expansión en México, nos interesa apoyar a las diferentes empresas a brindar un servicio de calidad y acelerar el crecimiento mediante la experiencia del usuario, ya que es uno de los pilares que definirán el crecimiento de las empresas. Confiamos en el equipo que hemos formado, en sus habilidades y capacidades que han desarrollado a lo largo de su trayectoria en SkydropX, eso es lo que nos destaca y lo que nos brindará el plus que necesitamos para crecer”

Oscar Victorín.

“ Como dice Pierre Omidyar, fundador de Ebay, si hay algo que te apasiona y trabajas duro, yo creo que acabarás teniendo éxito, esta es la frase que me ha marcado como emprendedor y que me gusta seguir practicando en el desarrollo de SkydropX. Hemos tenido errores, pero no lo vemos como fracasos sino como aprendizajes e información que nos ha servido para dar impulso a la compañía. Me encanta mantener la mente enfocada en el crecimiento tanto personal, empresarial y del equipo, esto es lo que me inspira y me mantiene enfocado ”

Tavo Zambrano

“Solo el 10% de las Startups logran sobrevivir el segundo año desde su nacimiento y se posicionan dentro de un mercado competitivo. Ese ha sido nuestro objetivo desde el inicio del proyecto, nos hemos esforzado como equipo y conseguimos crecimiento acelerado de 5X en menos de un año. Eso me mantiene motivado y centrado en hacer crecer la empresa el siguiente año, nos enfocaremos en los datos que hemos conseguido y comenzaremos a diferenciarnos, ya que eso es lo que te da el valor y ventaja para sobrevivir.”

Armando Solbes