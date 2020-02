Gonzalo Yañez, CEO de MoonDesk (Argentina)

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

La historia de la startup argentina de tecnología MoonDesk, contada por uno de sus fundadores. Qué hacen, con que tropezaro y hacia donde van.

MoonDesk fue concebida con expertises de diferentes áreas: Sebastián Yañez (Director de Arte en YG), Mariano Gioia (head of design en MoonDesk) y yo, Gonzalo Yañez (CEO, anteriormente director comercial y financiero de YG -yg-d.com-), somos los responsables de darle vida a la marca, al juntarnos con las mentes maestras en programación de Stefan Riedmann (CTO) y Fabián Contigliani (Manager of Research and Development).

Hasta el momento hemos realizado una inversión de USD 300 mil con fondos propios. Se está comenzando una ronda de inversión externa para escalar a nivel internacional.

Formalmente, el proyecto comenzó en febrero de 2018 y nos tomó 6 meses en lograr un MVP, desde entonces hemos incorporado funcionalidades y mejorado la performance del sistema.

La principal barrera de entrada posiblemente sea el Status Quo -como muchos otros sistemas de automatización-. Personas acostumbradas a realizar una tarea de determinada manera durante mucho tiempo, que si bien saben que pueden mejorarse tiempos y disminuir errores, ofrece resistencia al cambio. La misma puede darse por temor a represalias o falta de incentivos para mejorar.

Por otro lado, el miedo de los usuarios a ser reemplazados por una máquina ha sido otro factor importante -a pesar de que el sistema no está pensado para reemplazar a la persona, sino al contrario, potenciar sus capacidades y su productividad.

El sistema reduce tiempos, errores y desperdicios. Dado que no se miden los costos de no calidad, hay una barrera para cuantificarlos y así valorar la implementación del soft. Los errores en procesos tienen como consecuencia llegada tardía al mercado, reimpresiones, reetiquetados y hasta destrucciones de material; pérdidas en tiempo y dinero que impactan el negocio pero que no suelen medirse.

Actualmente estamos ofreciendo a los clientes implementar con el compromiso de compartir información, a cambio de reducir los costos en la implementación. Al mismo tiempo, orientamos la oferta a industrias donde los procesos de NO CALIDAD estaban más auditados, ejemplo Farmacéutica. Allí hemos tenido una mayor acogida porque está muy claro la problemática.

Lo que hacemos

La información contenida en rótulos/etiquetas -alimentos, bebidas, remedios y cualquier otro producto de consumo masivo.- son ingresados en forma manual por un diseñador en alguna parte del proceso productivo. Esta tarea operativa implica pérdidas de tiempo y errores.

MoonDesk hace posible lo imposible: automatiza ese proceso, eliminando errores que pueden provenir en cada paso del mismo: edición, control y aprobación de los archivos de diseño.

MoonDesk integra y controla el proceso a través de 3 módulos: diseño, comunicación y control, mejorando el trabajo colaborativo del equipo: diseñador, brand manager, calidad, supply chain, imprenta e incluso clientes externos que necesitan aprobación.

El futuro

Inversiones de impacto. Proyectos que impacten en forma positiva en el medio ambiente y en sectores sociales vulnerables tendrán la mayor atención por parte de inversores y del público en general -partiendo de la base de que sean rentables-. La combinación de éstos con tecnologías en auge (Inteligencia Artificial, Big Data, Nanotecnología, Blockchain, etc.) serán los que mayor atención consigan en la próxima década -y los que triunfen.

Compartiendo nuestra experiencia

Emprender es como escalar una montaña: desafiante, complejo, difícil, cansador, pero si el destino es claro y se planifica el sendero, los resultados llegan y la gratificación es muy alta. Por más que no se llegue a la “cima”, cada camino recorrido implica aprendizaje y eso se debe aprovechar. Hay que animarse a invertir, a arriesgar, a caerse, a equivocarse y a levantarse. Es la forma de crecer y salir adelante.

En Argentina sobra talento, falta jugar en equipo y animarse a crear soluciones que resuelvan problemas y aceleren la transformación de la matriz productiva en una de servicios.

Gonzalo Yañez, cofundador y Ceo de MoonDesk