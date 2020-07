Michael de José nos cuenta la historia del Instituto de Inteligencia Emocional y Neurociencia Aplicada (Idiena), nacido para disromper el área de Recursos Humanos en las empresas

¿Quiénes son los fundadores de la empresa?

Los cofundadores de Idiena (Instituto de Inteligencia Emocional y Neurociencia Aplicada) somos: Rocío J. Rincón, Pablo Fernández Ortega y yo, Michael de José.

Rocío tiene una larga experiencia como directiva y docente. Observaba la falta de inteligencia emocional y de recursos dedicados a la formación en competencias, tanto en los jóvenes antes de su incorporación laboral como en las empresas. Esta falta de formación se traducía en medidas poco útiles ofrecidas por las compañías y la falta total de compromiso y necesidad por parte de los empleados de estar formados en estas áreas. Dichas carencias acaban repercutiendo en el clima laboral, en la productividad y en la cuenta de resultados de las empresas.

En segundo lugar, Pablo Fernández Ortega es experto en la medición a través de KPI de los resultados de la gestión del talento. Ha logrado demostrar que faltan KPI para medir la parte de mayor aportación de las personas a las empresas, que es su compromiso y su inteligencia emocional.

En mi caso, aporto una trayectoria de más de 30 años como directivo en grandes compañías como Seur, Grupo Pascual o Cibernos, entre otras, y he creado también diversas startups. Desde que empecé mi carrera laboral me he encontrado con la triste realidad de que las empresas hablan del capital humano y de su formación y conocimientos, pero sin prestar atención “de verdad” a las relaciones interpersonales e intrapersonales. Por eso seguí con la búsqueda de una solución que aunara la teoría de la Inteligencia Emocional y las necesidades en las empresas. Eso me motivó a obtener mi doctorado en Inteligencia Emocional Aplicada y, finalmente, a llevarlo a la práctica a través de una startup que es Idiena.

También hemos contado en el nacimiento de Idiena con la colaboración de cerca de treinta personas, incluyendo a expertos en diversas áreas de la formación online, del desarrollo de startups, del negocio internacional y la inteligencia emocional; programadores, diseñadores, expertos en marketing, y una cuidada selección de actores para los vídeos, entre otros.

¿Cuál ha sido la inversión hasta el momento?

Hasta la fecha hemos invertido casi 100.000 euros de nuestros recursos propios. Ahora hemos entrado en el momento de incorporar a inversores externos para avanzar en las tres fases que están contempladas en nuestro plan de negocio. Estamos plenamente volcados en la primera fase, con el lanzamiento de un Máster y un Curso Experto en Inteligencia Emocional Aplicada, con acreditación universitaria y una metodología totalmente disruptiva.

La segunda fase estará dirigida a familias y la tercera, la realmente masiva, consistirá en implantar la formación en competencias emocionales en los colegios, abordando de forma simultánea a alumnos de la ESO, docentes padres.

¿La inversión provino de recursos propios, angels o vc?

Hemos tenido que ajustar los tiempos que habíamos previsto inicialmente, ya que durante la primera etapa de la pandemia de coronavirus prácticamente se han paralizado las inversiones en seed capital o empresas en fase de lanzamiento, por mucho que se haya podido hablar a nivel generalista de lo contrario. Como le decía, los tres socios hemos aportado todo el capital hasta ahora y confiamos en que con el lanzamiento de nuestra primera fase vamos a encontrar business angels o venture capital que nos apoye, ya que hemos desarrollado un proyecto muy sólido.

¿Cuando iniciaron operaciones?

Idiena ha nacido formalmente en 2020, pero ha supuesto cerca de seis años de trabajo previo para crear la nueva metodología que nos distingue y todos los elementos necesarios para ofrecer la mejor formación online.

Ha sido un proceso apasionante pero muy complejo, ya que nuestro enfoque es radicalmente diferente a lo que los alumnos pueden encontrar en el mercado. La mayoría de las propuestas se centran en la teoría y trasladan lo presencial al mundo virtual. En cambio, nosotros queremos extender la formación de calidad en competencias emocionales con una metodología nativa online basada en el microaprendizaje y la simulación interactiva de casos. Esto permite asimilar de forma adecuada los contenidos para que sean realmente experienciales y eficaces.

Otro componente importante que convierte a Idiena en una referencia es que vamos a “democratizar” la formación en Inteligencia Emocional. Hemos roto el paradigma entre producto y valor, ofreciendo los mejores cursos al precio más económico posible. Antes de Idiena sólo encontrabas la mejor formación a precios muy elevados y solía estar restringida a empresarios o altos directivos. Nosotros queremos llegar a todos los niveles de las empresas y, más allá, a toda la sociedad.

¿Puede contarnos algo más de su proyecto?

Proponemos un entrenamiento y un desarrollo personal del alumno en inteligencia emocional con programas 100% audiovisuales y con una gran riqueza de formatos y contenidos. Así hemos logrado un engagement muy elevado a través del microaprendizaje. Frente a la alta tasa de abandono que se produce en los cursos de e-learning, el 95% de nuestros alumnos terminan los cursos y se muestran altamente satisfechos.

Nuestro sistema es experiencial y está basado en el microaprendizaje y en el entrenamiento de cada una de las competencias emocionales que se estudian, día a día. Esto se concreta en minivídeos diarios y microtareas diarias que, junto con el “Diario Emocional”, recogen el avance y la evolución del alumno cada jornada del curso, sirviendo de base para el apoyo con el coach.

Nuestro Máster en Inteligencia Emocional Aplicada desarrolla además una variedad enorme de formatos audiovisuales e interactivos, contenidos para profundizar, entrevistas con expertos y casos prácticos reales que van cambiando en función de las decisiones que el alumno va tomando. Lo hacemos explicando en cada momento si esa decisión es la más acertada o no desde el punto de vista emocional, y qué consecuencias tiene, de manera que puede aprender de cada paso. Así, los alumnos experimentan en sí mismos los efectos positivos de las competencias emocionales, las relaciones entre ellas y las dificultades de su implantación, así como las reacciones que sus decisiones pueden tener en terceros.

Otra novedad que nos diferencia son los casos simulados interactivos, en los que el alumnado aplica las competencias a contextos y situaciones muy diferentes. Este formato virtual e interactivo es una verdadera innovación de Idiena.

Michael de José

¿Tuvieron barreras de entrada?, ¿cuáles?, ¿cómo las han superado?

¿Barreras de entrada? Todas. Nos decían que estábamos locos. Que el momento, con el Covid-19, era nefasto. Que las empresas estaban en modo supervivencia y no en modo formación. Que los profesionales buscan conocimientos técnicos y digitales, pero no intangibles y menos aún si no saben cómo cuantificar y valorar. Que nuestros contenidos se centran en competencias emocionales, aspectos desconocidos por la mayoría de las personas y de las empresas. Y, además, que es demasiado avanzado para lo que es a día de hoy la formación académica, como nuestro Máster 100% audiovisual y con simulaciones interactivas.

Realmente, estas barreras siguen estando ahí, pero no van a hacer que nos detengamos. Hemos apostado por la diferenciación, enfocando mucho nuestra apuesta, y nos hemos abierto al mercado latinoamericano para no depender exclusivamente de la demanda en España. Creemos tanto en el contenido y la necesidad de estar formados emocionalmente como en el formato. El mundo actual avanza a grandes pasos, y la formación y el mundo académico no se podrán quedar atrás mucho más tiempo si quieren estar presentes en la mente de las nuevas generaciones.

¿Cuáles son sus planes a futuro?

De manera inmediata, lanzar los cursos y el Máster y comenzar a tener tracción.

En nuestro caso contamos con la ventaja de que hemos colaborado con muchas empresas en proyectos formativos innovadores anteriores, que confían en nosotros y que seguro que lo harán en Idiena, que es una evolución y el perfeccionamiento de nuestra apuesta por el microaprendizaje. Acumulamos más de 25 años de experiencia profesional analizando los fallos y necesidades de la formación empresarial en el ámbito de la inteligencia emocional, y sabemos qué aspectos funcionan y cuáles no.

No hay nada más tangible que una necesidad invisible que, de repente, muestre toda su realidad. Para eso necesitamos personas y compañías que no estén obsesionadas con el cortoplacismo y que de verdad crean en la importancia del factor humano. Es algo que, por más declaraciones grandilocuentes que escuchamos por parte de las empresas, dista mucho de ser una realidad. Pero con que una pequeña parte se atreva a soñar, a atreverse, a apostar por lo que vale la pena, será más que suficiente para demostrar que cuando a las personas se les da la ocasión de desarrollar sus competencias emocionales, dan el mil por cien

¿Quieres agregar algo inspirador?

Estamos viviendo una sociedad atemorizada, asustada, con una gran inquietud por lo que pasará en el futuro más cercano. La solución no es más control y menos libertad, sino más creatividad e iniciativa, más libertad y responsabilidad: más inteligencia emocional. Queremos ser parte de la solución, ayudar a apostar por las personas. En jóvenes, en adultos, en pymes, en multinacionales… Hay todo un tesoro humano pendiente de ser descubierto. Y desde Idiena ayudamos a los profesionales y a los empresarios a descubrirlo