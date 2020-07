El crecimiento del comercio electrónico en lo que va del 2020 ha sido muy alto. La realidad es que, hoy en día, vivimos un contexto que fomenta el desarrollo del área digital de todas las empresas. Este debe haber sido un paso arduo para muchos negocios. Armar un ecommerce no es tarea sencilla, pero, si sabes llevarlo de forma correcta, puede ser una actividad que te brinde muchos más beneficios de los que esperas (y por más tiempo del que piensas).

Antes de empezar a desarrollar las estrategias de marketing, es necesario ahondar en ciertas cuestiones técnicas que pueden influir en el comportamiento de tu sitio. Si ya desarrollaste tu tienda online, seguro tienes conocimiento de estos tres factores que voy a mencionar. Pero es necesario que hagas una revisión para estar seguros de que todo funcione bien antes de llevar a cabo acciones de marketing.

El primer elemento a tener en cuenta es la plataforma en la que creaste tu tienda (puede ser Shopify, Zyro, WordPress -usando Woocommerce-, etc.). Es necesario que la misma cuente con la posibilidad de agregar el píxel de Facebook, el código de Google y lo que necesites para hacer un seguimiento correcto de la performance de las acciones publicitarias.

El dominio, segundo elemento a considerar, es una parte muy importante de la identidad de tu marca. Esto se debe a que es el medio a través del cual los usuarios ingresarán a tu sitio. Es la dirección web de tu tienda online.

Finalmente, el hosting. Muchas personas no suelen prestarle importancia al hosting y terminan eligiendo el que proporciona la plataforma en la que crean el sitio. Este es un gran error. El hosting web es el servicio que almacena tu sitio para que pueda accederse a él a través de internet. Es decir, si este servicio no funciona como debe, puede que tu tienda online no esté disponible todo el tiempo. Un buen servicio de Web Hosting será garantía de que tu ecommerce no tenga inconvenientes técnicos. A la vez, mejorará la experiencia del usuario dado que, cuando ingrese a la web, se encontrará con un sitio funcional.

Luego de detallar los requerimientos técnicos, voy a detallar las 5 estrategias de marketing para ecommerce que puedes aplicar para potenciar tu tienda:

#1 Segmenta tu audiencia para hacer campañas más efectivas

La primer estrategia que debes tener en cuenta es segmentar tu audiencia correctamente. Es un error muy grande creer que todo el público desea ver lo mismo. Es por esto que, tanto si cuentas con variedad de productos como si no, debes pensar cómo es la audiencia a la que quieres apuntar con un objeto o servicio en particular.

#2 Realiza campañas de email marketing

Si tienes la opción de suscripción a newsletter (si no la tienes, debes agregarla en tu sitio), seguro cuentas con una base de correos electrónicos de personas que pueden haber comprado o no. Utilizar esa base para realizar campañas de email marketing, puede traerte muchos beneficios a bajo costo.

Es importante que, a la hora de enviar el correo, diferencies entre aquellas personas que ya adquirieron tus productos o servicios, y las que aún no lo hacen. El mensaje para cada audiencia será diferente.

#3 Ofrece descuentos específicos por plataforma

Ofrecer códigos promocionales es una buena estrategia para atraer personas a que conozcan tu tienda. La mejor opción es que cada cupón sea distinto según la plataforma en la que lo publicas. Esto, no sólo hará que los clientes de cada plataforma se sientan especiales, sino que te ayudará a medir qué ubicación funcionó mejor.

#4 Realiza campañas de remarketing

Las campañas de remarketing suelen ser muy fructíferas dado que la posibilidad de conversión es mayor. Apuntar tus campañas a personas que ya conocen tu sitio, puede traer buenos beneficios.

Es importante que prestes atención a la segmentación dependendiendo de la interacción que ha tenido una persona con tu tienda. No es lo mismo el usuario que abandona un carrito, que el que visitó tu sitio sin navegar ninguna página.

#5 Crea un blog de contenido

Si deseas ir explorando el posicionamiento SEO, tener un blog de contenido es una gran opción. Es real que los beneficios del SEO tardan un poco más en verse. Sin embargo, a largo plazo, es una buena estrategia de marketing que influirá mucho en el tráfico orgánico.

Es importante que el contenido esté relacionado con tus productos o servicios. De esta forma, atraerás a la audiencia adecuada para que, luego de ver el contenido, realicen una conversión.

Recuerda que implementar estrategias de marketing planificadas y pensadas específicamente para acciones concretas, traerá beneficios a tu ecommerce. Para poder comprobar esto, es necesario que realices análisis y midas el retorno de cada acción publicitaria. Para esto, debes definir los KPI que te sean más importantes. Esto te indicará cuáles son las estrategias más efectivas para tu tipo de negocio.

Existe todo un público específico para ti y tu tienda, sólo debes encontrarlo. ¿Qué estás esperando para empezar?