Cómo no sentirse abrumado en este momento ¿Tienes problemas para concentrarte o motivarte? Cuando estés más estresado, intenta establecer metas pequeñas. Daniel Pink revela como.

A pesar del distanciamiento social, tienes mucha compañía si la pandemia global te hace sentir muy emocional o, a veces, incluso frenético. Mantener tu enfoque puede ser solo una cuestión de hacer algunos ajustes a tu rutina y mentalidad, según el experto en gestión Daniel Pink.

Pink, cuyos libros más vendidos incluyen Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us and When: The Scientific Secrets of Perfect Timing, compartió sus consejos para los líderes empresariales en una conversación con el editor en jefe de INC, Scott Omelianuk.

Las tres de las principales conclusiones de la charla son:

1. Comience con pequeñas victorias

“No hace mucho, el pensamiento popular de los negocios alentaba a los líderes a apuntar “a la luna” para motivarse a sí mismos a mantenerse en el camino hacia la consecución de objetivos”, dice Pink. Pero la investigación ha demostrado que lo contrario es cierto, agrega. Las personas se inspiran mejor en el trabajo haciendo progresos significativos en el día a día.

¿Cómo? Pink recomienda encontrar la contribución personal única que puede hacer como individuo, en lugar de centrarse en cambiar el mundo entero. Trata de avanzar hacia tu meta solo unos pocos metros, un día a la vez.

2. Infundir sus objetivos con un propósito

Pink señala que estos objetivos más pequeños deberían estar al servicio de algún tipo de propósito. Tener un mayor significado es lo que distingue tus logros diarios del trabajo ocupado o las actividades de ocio. Batir un récord en tu aplicación de golf, dice, no es una pequeña victoria sino una “pequeña indulgencia”.

Citando un ejemplo de su propia vida, Pink dice que cuando escribió recientemente su próximo libro sobre la ciencia del arrepentimiento, perdió el control sobre el propósito general del proyecto. Un entrenador le aconsejó que escribiera explícitamente por qué el libro era importante para él. Terminó con una “Estrella del Norte” de dos oraciones, que ahora está en un pedazo de papel pegado a la pared de su oficina.

“El acto de decir ‘¿Cuál es el propósito de esto?’ es, en sí mismo, clarificador”, dice Pink. “A veces, en realidad no sabes lo que piensas hasta que comienzas a escribir”.

3. Liderar con el ejemplo

Los líderes pueden ayudar a los empleados a establecer objetivos propuestos con su propio ejemplo, dice Pink. Los buenos líderes se centrarán en ayudar a su equipo a sentirse seguro y como si pertenecieran como un objetivo vital del negocio, en lugar de una “amabilidad”, dice Pink. Comienza siendo más intencional sobre la construcción de la comunidad y la seguridad psicológica.

Pregúntate: “¿Qué puedo hacer en mi palabra y obra para establecer ese sentido de pertenencia?” él aconseja.

A pesar de la recesión económica, particularmente para las pequeñas empresas, Pink dice que espera que la pandemia actúe como un “reinicio” para que Estados Unidos construya un futuro más equitativo y lucrativo.

“¿Es un momento de peligro extraordinario? Sí. ¿Es este un momento de oportunidad extraordinaria? Sí”, dice.

