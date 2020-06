Incluso en tiempos difíciles, Simon Sinek es optimista. “El mayor error que cometen los líderes es que creen que necesitan tener todas las respuestas”, dice el autor y entrenador de negocios.

“El optimismo no es una negación del estado actual, es una creencia de que el futuro es brillante”, dijo el entrenador de negocios y autor de los best sellers Start With Why (2009), Leaders Eat Last (2014) y The Infinite Game (2019). ) a la editora gerente de Inc.com, Lindsay Blakely, en el evento virtual Real Talk: Business Reboot. “Creo fundamentalmente que estaremos mejor debido a esto, no a pesar de ello”.

Durante la conversación de una hora, Sinek explicó cómo la crisis es el “gran revelador” y llegar a los empleados es esencial para los líderes, al igual que escuchar y no siempre tener todas las respuestas.

Qué hacer cuando una crisis desafía su “por qué”

Una década después de que Sinek publicara Start With Why, todavía aconseja a sus lectores y clientes que el “por qué” debe seguir siendo la base de su negocio.

“Es normal que las crisis afecten nuestra confianza”, dice. “Una crisis puede desviarnos, [pero] no significa que el ‘por qué’ haya cambiado. Significa que dejamos de centrarnos en eso”.

Dado que muchos propietarios de negocios tienen que pivotar o ajustar la forma en que hacen negocios en medio de Covid-19, Sinek le aconseja que recuerde que incluso si está cambiando lo que hace, no debe cambiar por qué lo hace.

Buen liderazgo en tiempos de incertidumbre

En su papel de entrenador de negocios, a menudo se le pregunta a Sinek cómo ha cambiado el liderazgo durante las crisis de varios frentes de Covid-19, el desempleo generalizado y la agitación social tras las muertes de George Floyd, Breonna Taylor y otros afroamericanos en las manos de policías.

Su respuesta es que el buen liderazgo no cambia, ya que los mejores líderes se muestran a su gente, escuchan sus necesidades y demuestran coraje, incluso si es el coraje de admitir que no están seguros de qué hacer.

“El mayor error que cometen los líderes es que piensan que necesitan tener todas las respuestas”, dice Sinek.

Sinek aconseja a los gerentes o fundadores que controlen a su gente, especialmente ahora. “No enviarle un correo electrónico que diga: ‘Estoy aquí si me quieres’, explica. “¡Toma el teléfono!”

Él agrega: “¿Qué harías por un amigo? Hazlo por tu gente. Escucha. Asegúrate de que se sienta escuchado. Tómate el tiempo. No tienes que hacerlo todos los días, pero revisa a las personas de vez en cuando. “.

Si bien su negocio tiene metas y objetivos que alcanzar, un buen líder comprende que las personas tienen emociones. “Hay seres humanos involucrados aquí”, dice. “Y los seres humanos lidian con el trauma de diferentes maneras. Aquí no hay bien ni mal”.

Y, como dice Sinek, recuerde: “El liderazgo no se trata de estar a cargo, se trata de cuidar a los que están a nuestro cargo”.

El poder de escuchar

Sinek dice que está agradecido por el movimiento Black Lives Matter ya que lo ha desafiado a convertirse en un mejor oyente. “Si puedes tener una conversación incómoda sobre la raza, puedes tener una conversación sobre cualquier cosa”, dice.

Para él, este momento ha significado hablar sobre el racismo con sus amigos y colegas negros como nunca antes lo habían hecho. También significa sentarse con la incomodidad de escuchar realmente sus experiencias bajo el racismo estructural. Como le dijo uno de sus amigos, “Black Lives Matter es nuevo para ti. No es nuevo para nosotros”.

Aunque es optimista, Simon Sinek tiene tanta incertidumbre sobre el futuro como muchos de nosotros. “El mundo será diferente”, dice, y señala cómo las experiencias de nuestros abuelos durante la Segunda Guerra Mundial informaron el resto de sus vidas y cómo las experiencias de nuestros hijos hoy definirán las suyas.

“Tengo algunas esperanzas, tengo algunos miedos. Pero será diferente”.

Matt Haber – INC