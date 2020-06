Ysios Capital anunció el lanzamiento de un tercer fondo de 200 millones de euros: Ysios BioFund III.

El nuevo fondo ya tiene un importe comprometido de 155 millones de euros y se suma a Ysios BioFund I (65 millones de euros) y a Ysios BioFund II Innvierte (126 millones de euros).

Ysios BioFund III invertirá en compañías que desarrollan nuevos fármacos dirigidos a enfermedades con una clara necesidad médica y seguirá una política de inversión similar a la de sus fondos predecesores. El fondo invertirá en hasta 15 compañías, principalmente en Europa y con especial interés en España, según explica la compañía en un comunicado.

Los directivos de Ysios creen que el sector de la biotecnología va a ganar peso tras la pandemia del COVID-19 y quieren posicionarse bien para aprovechar la oportunidad.

El equipo de la gestora sumó cinco Venture Partners de prestigio para participar en el análisis de proyectos y oportunidades: Dr. Toni Ribas, presidente de la Asociación Americana para Investigación del Cáncer (AACR); Dra. Pamela Klein, ex Vicepresidenta mundial de desarrollo clínico en Genentech/Roche; Dr. Carlos Payá, experto en inmunología y enfermedades infecciosas, con experiencia en grandes farmacéuticas como Eli Lilly y CEO de ImmuneDesign hasta su venta a la farmacéutica americana Merck; Dr. Peter H. Andersen, ex Vicepresidente ejecutivo mundial en Lundbeck y experto en enfermedades neurológicas y Dr. David Lacey, ex vicepresidente y responsable de toda la investigación mundial en Amgen.

Ysios Capital se fundó en 2008 e invierte en compañías del ámbito de las ciencias de la vida.

Entre algunos de los proyectos de éxito por los que ha apostado en España, se encuentran Tigenix (antes Cellerix) y su posterior venta a Takeda por 450 millones de euros, la compra de STAT-Diagnostica por parte de Qiagen (hasta 172 millones de euros), las dos rondas de financiación internacional recibidas por Sanifit (109,3 millones de euros en total), la inversión y opción de compra de Pfizer por Vivet (hasta 540 millones de euros)