La iniciativa Rise of the Rest de Steve Case tiene como objetivo brindar una mayor diversidad racial y geográfica al emprendimiento

Cerrar la brecha de inversión es lo mejor para los inversores, dice Steve Case. “La mayoría de las empresas de riesgo tienden a centrarse en lo que llaman reconocimiento de patrones: hacer más en el futuro de lo que les funcionó en el pasado”, dice Case, quien avanzó en la popularidad de Internet al cofundar America Online (comúnmente conocido como AOL ) El multimillonario ahora trabaja como inversionista de capital de riesgo y filántropo, y dice que aquellos que solo invierten en “hombres blancos en Silicon Valley” están perdiendo valiosas oportunidades.

Case cree que tiene algunas buenas ideas para encontrar el camino a seguir. Su iniciativa Rise of the Rest ha realizado ocho recorridos en autobús, visitando 44 ciudades de los Estados Unidos, distribuyendo un fondo semilla de $ 350 millones. En el último evento de transmisión Real Talk: Business Reboot, Inc. habló sobre traer una mayor diversidad al emprendimiento, cómo las crisis a menudo crean las mejores empresas y los cambios que espera que salgan de la pandemia. Algunos puntos destacados:

Diversidad en emprendimiento

Case dice que, desde una perspectiva de inversión, ignorar grupos enteros de personas y sus experiencias de vida significa perder oportunidades valiosas. Afirma que una cartera de inversiones racialmente diversa “no es solo lo correcto, es lo inteligente”.

Y la diversidad no se trata solo de raza, sino también de lugar, dice Case, y señala que el 75 por ciento del capital de riesgo se destinó a solo tres estados el año pasado: Massachusetts, Nueva York y California. Los datos que ha reunido sobre los ecosistemas empresariales en los Estados Unidos son aleccionadores: “Mucha gente en muchas partes del país”, dice, “no es optimista sobre el futuro”.

En cambio, dice, a la gente le preocupa que la tecnología de Silicon Valley, como la robótica y la IA, destruya empleos.

“No ven los nuevos trabajos para compensar esa (pérdida) porque no ven nuevas empresas en sus propias comunidades creando nuevas oportunidades”, dice Case. “Es fundamental que reconozcamos que las ideas y la creatividad están ampliamente distribuidas. Necesitamos asegurarnos de que estamos trayendo a todos”.

Un camino a seguir

Aunque las perspectivas pueden parecer sombrías, dice Case, los momentos más oscuros producen grandes oportunidades. Señaló un ejemplo de sus días de AOL. En 1988, AOL se asoció con Apple para producir software de internet. Después de cambiar de opinión sobre la asociación, Apple decidió pagar a AOL millones para romper el contrato. Case y sus cofundadores pensaron que era el final de AOL. Pero la compañía sobrevivió, de hecho, prosperó: los fundadores pudieron tomar el software, cambiar la marca y producir AOL Online, que se convirtió en un gran éxito, y posiblemente jugó un papel importante en lograr que todo el mundo estuviera en línea.

Ahora, dice Case, los empresarios deberían tratar de hacer más que sobrevivir. Deberían estar imaginando lo que viene después y cómo pueden producir soluciones a nuestros problemas actuales. Por ejemplo, la telesalud, un nicho de negocios en desarrollo durante una década, ha progresado rápidamente en los últimos tres meses debido a la pandemia. Ahora está listo para convertirse en una industria en crecimiento.

“Pasa parte de tu tiempo pensando en lo que es posible”, dice Steve Case. “Imaginar es el arte de lo posible”.

Tim Crino – INC.com