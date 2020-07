Indie.vc es un nuevo enfoque del capital de riesgo que impulsa nuevas empresas más sostenibles y financia a fundadores con criterios de diversidad. Las razones de un modelo que crece.

Thompson Aderinkomi era comprensiblemente cauteloso acerca de recaudar capital de riesgo nuevamente. Solo cuatro meses después de cerrar una ronda de financiación de us$ 7 millones para su primera startup RetraceHealth en 2016, la nueva junta expulsó a Aderinkomi de la startup. Esto fue después de haber pasado tres años y asumir $ 1 millón de su propia deuda personal para construir la empresa.

“Fue el peor momento de mi vida“, recuerda. “Sentí que había fallado a mis empleados, mi familia y mis primeros inversores”.

Cuando Aderinkomi comenzó otra compañía en 2017, adoptó un enfoque completamente diferente al capital de riesgo, con algo llamado Indie.vc. A diferencia de los modelos tradicionales de capital de riesgo, los fundadores que obtienen fondos del Indie.vc de O’Reilly AlphaTech Ventures “no están presionados para ganar cuota de mercado o crecer a toda costa.”

En cambio, las nuevas empresas de Indie.vc reciben un modesto monto de financiamiento, que oscila entre us$ 100,000 y $ 1 millón, junto con una hoja de términos simple y las expectativas de que crecerán de manera responsable y generarán ganancias. No se agregan VC al board y los fundadores incluso pueden recomprar la posición de los inversores al alcanzar ciertos objetivos de ingresos. “Es como una hoja de términos mágicos”, dice Aderinkomi.

De las 10,000 compañías que reciben fondos de capital de riesgo cada año, solo 0.06% alguna vez se convierten en compañías de miles de millones de dólares.

Y es un modelo que de repente parece ideal para el entorno económico actual. El año pasado culminó una década récord para las inversiones de riesgo: el número de acuerdos de aumentó más del doble durante ese tiempo, y el valor aumentó a us$ 140 mil millones, cinco veces el valor de 2009. Unicornios valorados en miles de millones de dólares se convirtieron en la norma, con alrededor de 500 empresas alcanzando ese estado desde 2014.

Luego vino la pandemia que puso de rodillas a la economía y a muchos unicornios con ella. Tras el período de crecimiento económico más largo de la historia y uno de los colapsos más pronunciados desde la Gran Depresión, los VC ahora le dicen a sus compañías de cartera lo mismo: simplemente sobrevivir. La rentabilidad sobre el crecimiento a toda costa es el nuevo mantra.

“2019 fue una especie de arrogancia máxima”, dice Tyler Norwood, socio de Antler, una firma de capital de riesgo de la ciudad de Nueva York. “Llevamos mucho tiempo atrasados ​​para un nuevo enfoque”.

Indie.vc es decididamente anti-unicornio, incluso tiene una cabeza de unicornio en llamas en su página de inicio. Comenzó como un experimento preparado por Bryce Roberts, quien cofundó O’Reilly AlphaTech Ventures (conocido como OATV) junto con Mark Jacobsen y el legendario empresario de Silicon Valley Tim O’Reilly en 2005.

Después de dos décadas de trabajar como VC en Silicon Valley , haciendo apuestas en startups como Foursquare, Bitly y Codeacademy, Roberts dice que estaba harto de la mentalidad miope del mundo del capital de riesgo. “Todo se convirtió en un negocio de mil millones de dólares”, dice Roberts, quien se mudó de Silicon Valley a Salt Lake City en 2012 con su esposa y sus cinco hijos. “Eso cambia tus filtros cuando miras un negocio”.

Algunos capitalistas de riesgo se burlaron de Indie.vc diciendo que era una compañía de inversiones para empresas del “equipo b” que no pueden escalar lo suficientemente alto o rápido como para obtener dinero real de capital de riesgo o de alguna manera tienen una “barra inferior” para las inversiones.

De las 10,000 compañías que reciben fondos de capital de riesgo cada año, solo .06% alguna vez se convierten en compañías de miles de millones de dólares. Demasiados fundadores trataron de calzarse para parecer una empresa de mil millones de dólares para obtener financiación, y muchas empresas prometedoras no comenzaron o no se financiaron porque no cumplían con ese criterio, sin mencionar los miles de empresas iniciadas por mujeres y minorías que han sido ignoradas en gran medida por una industria de capital de riesgo dominada por hombres blancos.

Roberts, que es blanco, creía que había espacio para otro modelo de financiación que respaldaba “negocios reales”.

Supuso que la mayoría de las empresas no necesariamente necesitaban grandes desembolsos de capital para comenzar porque los costos iniciales son exponencialmente más bajos de lo que eran incluso hace una década.

Toda la premisa detrás del capital de riesgo, argumenta Roberts, comenzó porque las tecnologías innovadoras necesitaban una gran afluencia de capital de riesgo para comenzar a funcionar. Pero eso se transformó en inversiones infladas como us$ 650 millones para servicios de pasear perros (Wag) y us$ 47 mil millones para empresas de bienes raíces (WeWork).

Roberts pensó que crear un nuevo tipo de modelo de financiación podría cerrar la brecha. También pensó que podría ayudar a financiar a más fundadoras y emprendedoras de color fuera de Silicon Valley.

Aunque alrededor del 13% de la población de los EE. UU. es negra, los negros reciben solo el 1% de los dólares de capital de riesgo. Peor aún, las fundadoras negras obtienen solo el 0.2% de todos los fondos de capital de riesgo. “El capital de riesgo está roto sistemáticamente para los emprendedores de color”, dice Roberts.

El modelo Indie.vc no fue bien recibido por los inversores, al menos inicialmente. Cuando Roberts anunció en 2015 que el segundo fondo de OATV adoptaría este modelo Indie.vc, la empresa perdió el 80% de sus socios de inversión limitada y apenas alcanzó la línea de meta al recaudar el fondo de $ 25 millones.

Algunos capitalistas de riesgo se burlaron de Indie.vc como una empresa de inversión para empresas del “equipo b” que no pueden escalar lo suficientemente grande o rápido como para obtener dinero real de capital de riesgo o de alguna manera tienen una “barra inferior” para las inversiones.

La tasa de mortalidad de Indie.vc es del 10%. En comparación, aproximadamente el 44% de las empresas respaldadas por capital de riesgo mueren.

Pero el modelo ahora está demostrando ser profético. Durante cinco años, Indie.vc ha respaldado a 34 empresas, la mitad de las cuales son empresas dirigidas por mujeres y el 20% son negras. Y aunque todavía no ha habido grandes salidas, las empresas que reciben fondos de Indie.vc parecen ser mucho más sólidas que sus pares, especialmente en un clima económico desafiante.

En promedio, crecen 100% en el primer año y 300% el segundo año, dice Roberts. Además, la tasa de mortalidad del fondo es del 10%, en comparación con alrededor del 44% con las empresas tradicionales respaldadas por capital de riesgo.

Aderinkomi descubrió Indie.vc en 2016, poco después de que fuera expulsado de su primera startup. Cuando expiró su claúsula de “no competencia”, se dispuso a lanzar Nice Healthcare, con sede en Minneapolis, que construiría clínicas de atención primaria que ofrecen telemedicina y visitas a domicilio. Pero primero, necesitaba capital.

Aderinkomi, que es negro, escuchó sobre Indie.vc y solicitó fondos, pero inicialmente fue rechazado. Más tarde, comenzó a seguir la serie de tuits de Roberts sobre capital de riesgo, nuevas empresas y diversidad. Comenzó una conversación con Roberts en Twitter, pidiéndole que reconsiderara su solicitud, prestando mucha atención a los márgenes de beneficio proyectados de la compañía. No hubo presentación, ni viaje, ni reunión cara a cara, solo una llamada telefónica que terminó en una hoja de términos. “Fue fácil”, dice Aderinkomi.

foto: knowyourteam.com/

Indie.vc utiliza un instrumento de inversión similar a una nota convertible. Si el fundador toma otra ronda de financiación o vende la empresa, la propiedad de Indie.vc se convierte en acciones preferentes. La compañía puede optar por comprar hasta el 90% de la inversión de Indie.vc. El único inconveniente: no es exactamente barato: tienen que pagar tres veces más de lo que Indie.vc puso.

Indie.vc terminó invirtiendo $ 1.1 millones en Nice Healthcare, y es el único inversor de la empresa. Desde entonces, Nice ha experimentado un crecimiento anual de ingresos del 300% y gana márgenes del 50% en ingresos anuales de $ 5 millones. Aderinkomi sabe de solo otros dos fundadores negros que han recaudado más de $ 2 millones en su ciudad natal de Minneapolis, que ha sido sacudida por la horrible muerte de George Floyd bajo custodia policial. “La vara está mucho más alta para los fundadores negros“, dice.

Las principales firmas de capital riesgo han condenado el racismo tras la muerte de George Floyd, donado a causas de derechos civiles y prometen “hacerlo mejor”. Algunas empresas de capital de riesgo, incluido SoftBank, lanzaron nuevos fondos para invertir en fundadores de color. Aderinkomi dice que le gusta el hecho de que Indie.vc realiza diversas inversiones sin ser un fondo de diversidad autoproclamado. “No es necesario ser un fondo especializado para hacer lo correcto”, dice. “Simplemente haz lo correcto”.

Para la empresaria Angelica Nwandu, el mayor atractivo de Indie.vc puede haber sido las conexiones y la tutoría que ofrecía OATV. Cuando Nwandu conoció a Roberts, su startup de medios, The Shade Room, era un “ajetreo” con 500,000 suscriptores y sin ganancias. Está dedicado al entretenimiento y la moda de los negros, un mercado que pocos VC afirman comprender. Ni siquiera consideró tratar de lanzar VCs tradicionales hasta que conoció a Roberts.

Cinco años después de la inversión de Indie.vc, Nwandu dice que ha hecho crecer su negocio a “ingresos de ocho cifras y ganancias de siete cifras”. Los 18 millones de suscriptores de Shade Room revisan sus feeds un promedio de 30 veces al día, y la compañía ha sido denominada “Black Entertainment Television for Instagram”. Ella habla con Roberts regularmente y recurre a él para pedirle consejo.

Para ampliar su red de emprendedores prometedores, Indie.vc comenzó un “programa de exploración” el otoño pasado, y ha enlistado a 200 fundadores exitosos, CEO y ejecutivos de nivel C en compañías de tecnología que remiten a los solicitantes.

“Yo era del barrio, y aquí estaba este hombre inversionista blanco de Silicon Valley que me presentó a la gente y me enseñó cómo hacer crecer un negocio saludable y rentable”, dice Nwandu, quien creció en hogares de guarda en Inglewood, California. El compromiso de OATV de invertir en las mujeres negras es clave, dice, pero más personas como ella deben recibir asesoramiento sobre cómo hacer crecer un negocio rentable.

Hacia su red de emprendedores prometedores, Indie.vc comenzó un “programa de exploración” el otoño pasado, y ha alistado a 200 ejecutivos en compañías como Tripadvisor, Twitter, Slack, Women Who Code, Kickstarter y Techstars que remiten a los solicitantes empresariales al programa de Indie.vc.

Si OATV invierte en una startup referida, entonces el “explorador” recibe una tarifa de referencia de $ 10,000, que también puede invertirse en la startup. (La compañía creó recientemente otro programa de exploración con la Fundación Rockefeller y la Fundación Kauffman, que apoyan a diversos empresarios).

Indie.vc no es el primero en iniciar un programa de exploración, pero la mayoría de los demás son reservados y cerrados. “Nuestro objetivo era hacer que el nuestro fuera lo más abierto posible”, dijo Roberts, y crear nuevos coinversores y defensores del modelo.

Otros ya han comenzado a seguir el enfoque de Indie.vc, que ahora forma parte de un movimiento emergente para abordar el 81% de los empresarios que no son atendidos por los mercados de capital existentes.

“Es realmente una forma hermosa de permitir convertirte en un inversor y participar”, dice Aniyia Williams, directora ejecutiva de Black & Brown Founders, una organización sin fines de lucro que apoya a los fundadores minoritarios en el área de la Bahía.

El año pasado, hizo siete referencias, e Indie.vc respaldó a una de esas nuevas empresas, ReadySet !, una firma de consultoría de inclusión. “Bryce siempre ha estado pensando en las cosas a través de la lente de la equidad”, dice Williams. “Está tratando de construir una clase de inversores completamente diferente”.

El programa de exploración de Indie.vc se ha convertido rápidamente en uno de los más grandes de la industria. Roberts dice que hasta tres cuartas partes de las compañías financiadas por OATV han recibido ese tipo de referencias, y ahora hay 3.000 personas en una lista de espera para ser exploradores. También ha visto crecer el interés de los inversores de socios limitados. “Hemos hecho mucho ruido”, dice Roberts.

foto: producthunt.com

“Vamos a tener razón sobre esto. Esto será una categoría significativa “.

Otros ya han comenzado a seguir el enfoque de Indie.vc, que ahora forma parte de un movimiento emergente para abordar el 81% de los empresarios que no son atendidos por los mercados de capital existentes.

El Greater Colorado Venture Fund, que utiliza dinero del estado para invertir en nuevas empresas en las zonas rurales de Colorado, ha tomado prestado el modelo de Indie.vc para dar a los empresarios la oportunidad de pagar las participaciones de capital. Roberts bloguea regularmente sobre sus experiencias, con la esperanza de crear un libro para que otras empresas lo sigan.

“Siempre pensé que el modelo tenía sentido”, dice Seth Levine, asesor del Greater Colorado Venture Fund, así como socio del Foundry Group, la firma de Boulder VC detrás de Techstars. “Soy un gran admirador de Bryce”.

Aderinkomi también lo es. Si bien ayuda que su última compañía, Nice Healthcare, tenga clínicas que se especializan en visitas virtuales, ideal en medio de un bloqueo en una pandemia, Indie.vc se aseguró de que su compañía esté en una posición financiera sólida en una recesión. No está quemando efectivo ni desesperado por nuevos inversores. En cambio, se enfoca en construir el negocio. El otro beneficio adicional: no tiene que preocuparse por ser expulsado de su propia empresa.

Jennifer Alsever – Marker