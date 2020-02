Como cuidar la batería de tu laptop

Compartir Facebook

¿Cuántas veces escuchamos que para cuidar la batería tenemos que usar nuestro equipo desconectado? ¿Realmente se degrada por usar nuestra laptop enchufada? Nada más lejos de la realidad.

Los ciclos de carga

Primero y principal es importante saber que la computadora tiene determinada cantidad de ciclos de carga, cuando estos acaban, la batería podría comenzar a reducir su capacidad de carga. Un ciclo es cuando el equipo esta descargado por completo y se carga al 100%. De aquí surge uno de los mitos más recurrentes: “Hay que esperar a que la computadora esté totalmente descargada para recargarla”.

Esta frase no es más que un mito. Un ciclo de carga equivale a la computadora cargada al 100% sin importar cómo esta se distribuya, puede ser 30% un día y 70% al otro, en ese punto recién se estaría cumpliendo un ciclo. Por lo tanto, no te preocupes, podes conectar y desconectar tu equipo cuantas veces quieras que la batería no se va a dañar.

Determinados dispositivos cuentan con una función de mantenimiento de la batería, que permite extender su vida útil. En el caso de Lenovo, la opción Energy Management 8.0 puede rastrear automáticamente el hábito de uso y sugerir la selección de un modo de mantenimiento para mejorar su rendimiento.

De todas maneras, se proporcionan dos modos de batería: duración máxima (la batería tiene la capacidad de carga más potente y este modo no puede optimizar su vida útil del ciclo) y estado optimizado (la batería limita la carga al 60% de su capacidad total. Esto puede reducir su degradación y extender la vida útil de la misma).

Paralelamente, otro problema que podemos encontrar una vez que la batería se haya usado por un tiempo es en el porcentaje que muestra el medidor del equipo. Con el uso, el medidor pierde precisión.

Altas temperaturas

Para lograr prolongar la vida útil de la batería de tu equipo no lo expongas a altas temperaturas. Estamos en verano y a todos les gusta disfrutar de la luz del sol, sin embargo, esto puede dañarlas. Si una batería se sobrecalienta empieza a perder su capacidad rápidamente, es decir que comienza a degradarse. Así qué atento a donde dejas la laptop, no la expongas a los rayos del sol por períodos prolongados.

No experimentar con cargadores alternativos

El cargador no sólo le da poder a nuestra computadora sino que también carga la batería. Por lo tanto, experimentar con cargadores ajenos al que viene con el equipo implica un alto riesgo. No sólo puede afectar a la computadora en general por los distintos voltajes que pueden manejar; sino que también, los cargadores, se encargan de medir los sobrecalentamientos y las cargas excesivas. La batería suele trabajar en conjunto con el cargador, una vez que esta se encuentra al 100% pese a estar conectada automáticamente deja de cargarse para no generar una sobrecarga.

Ahorro de energía

Darle un uso apropiado al equipo también puede favorecer a una batería mucho más duradera. Ahorrar energía mientras utilizas la computadora es uno de los factores más determinantes para que la batería dure más tiempo.

La principal recomendación es activar el modo ahorro que las computadoras tienen dentro de sus opciones. Esto permitirá optimizar el consumo y generar menor exigencia.

Reducir el brillo de la pantalla

es crucial a la hora de hablar de ahorro energético, la pantalla de los dispositivos suele consumir y demandar muchísimo al equipo. Evitar el brillo al máximo en las ocasiones donde no se necesita es beneficioso.

Por último para bajar el consumo de la computadora es importante prestar atención a las aplicaciones en segundo plano. En determinadas ocasiones, al mismo tiempo que usamos nuestro equipo tenemos apps activadas. Revisar el administrador de tareas (Ctrl + Alt + Supr.) y finalizar las aplicaciones que no se utilizan puede reducir considerablemente el gasto del equipo.