Jean-Noël Divet asumió como nuevo Director General de L’Oréal Argentina, sucediendo en el puesto a Aníbal Scavino.

Jean-Noël Divet es francés y cuenta con 34 años de carrera profesional dentro del Grupo L’Oréal; trabajó en el área de Marketing y fue director de la División de Productos Gran Público en las filiales de Brasil y Argentina, para después tomar la Dirección General de L’Oréal Portugal y posteriormente, de Polonia. En 2010 regresó a Francia para tomar el cargo de Director Comercial Mundial de la División de Productos Gran Público, puesto que desempeñó durante seis años, para luego asumir como Presidente y Director General de L’Oréal México, durante los últimos 3 años y medio.

“Es un gran orgullo haber sido convocado para dirigir L’Oréal en Argentina, y estoy comprometido a continuar con el gran trabajo que realiza la filial en el país. Me siento optimista y muy afortunado de formar parte de un equipo tan importante como este, con el que, sin dudas, podremos avanzar a pesar del contexto sin precedentes que estamos viviendo no solo a nivel local, sino mundial. Tenemos una estructura organizacional y recursos humanos que pueden adaptarse a cualquier circunstancia, y podremos encontrar juntos las oportunidades para crecer y desarrollar el negocio día a día, teniendo en cuenta también, que contamos con un portfolio de marcas históricas que son muy fuertes en el país.”, aseguró Jean-Noël Divet

Por su parte, L’Oréal México ha designado como nuevo CEO a Kenneth Campbell, quien ha tenido una exitosa carrera internacional de 23 años de trayectoria en la compañía, en destacadas posiciones como ser CEO de L’Oréal Taiwan y luego Director Regional de la División de Productos Profesionales en Asia-Pacífico.

Aníbal Scavino, quien ocupó el cargo como Director General en L’Oréal Argentina durante un año, se destacó por construir equipos sólidos y desarrollar talentos que han logrado una fructífera carrera profesional. Su capacidad de conducción de equipos, dominio del negocio y consecución de resultados lo ubican como uno de los directivos referentes entre los directores generales del Grupo L’Oréal. Luego de una gran trayectoria profesional, Aníbal anuncia así su retiro de la compañía.

“Agradezco haber formado parte de L’Oréal Argentina. Pude desempeñarme en mis tareas con un gran equipo que me brindó siempre todo su apoyo, y me despido complacido de haber colaborado en una de las iniciativas del Grupo que más me llena de orgullo: el Programa de Solidaridad de L’Oréal en la lucha contra la pandemia del Covid-19. Estoy muy contento de haber participado en esta acción donde logramos ayudar a quienes más lo necesitaban en esta emergencia sanitaria sin precedentes”, expresó Aníbal Scavino.

Jean-Noël Divet es nacido en Francia, pero su vasta trayectoria profesional lo llevó a vivir en distintos países del mundo como Argentina, México, Brasil, Polonia y Portugal. Tal es así, que su familia está compuesta por su cónyuge mexicana y sus tres hijos varones, dos de ellos de nacionalidad argentina y el menor de nacionalidad brasileña, quienes lo acompañaron en las distintas etapas profesionales. Hoy, vuelve después de 25 años a instalarse nuevamente en el país acompañado por su mujer, para afrontar nuevos desafíos.