La plataforma española Yump digitaliza el sector del take away en España para dar respuesta al crecimiento del pick up de comida en los restaurantes.

Fijándose en EEUU, donde el servicio ‘para llevar’ supone más del 55% del total de pedidos, esta startup, fundada en Sevilla por seis emprendedores que han trabajado para empresas como Glovo, Cabify o Tuenti, replica un modelo de negocio innovador con el que el usuario puede pedir y pagar un pedido mediante el móvil, para su posterior recogida en tienda sin colas ni esperas; y, a la vez, permite a los restaurantes complementar su oferta de delivery.

Yump propone un modelo con el que los restaurantes obtienen un mayor beneficio por pedido. Al ser un app especializada 100% en el take away, son capaces de ahorrar los gastos envío o costos por desplazamiento, lo que les permite reducir el margen de comisión a los establecimientos, que es tres veces menor con respecto a las plataformas de delivery.

Además, Yump consigue que los pedidos no se concentren en periodos cortos de tiempo como sucede con el delivery.

“Nuestros pedidos no tienen picos tan altos y marcados como con el reparto a domicilio. Aunque el tramo de jueves a domingo de 20:00 a 23:00 sea el de mayor afluencia, no hay una diferencia tan marcada con el resto de tramos horarios y días. Contamos con multitud de pedidos por las mañanas para cafés y desayunos, a partir del mediodía y durante toda la tarde con helados, y en la propia hora del almuerzo. Yump sirve para pedir el café de camino al trabajo o antes de entrar en clase, para un break entre horas, o para cualquier snack mientras se pasea”, asegura asegura Nabil Bouazzi, co-fundador y CMO de Yump.

Una app social con la que pedir y regalar comida take away a tus amigos

Además de cubrir el hueco existente en el mundo digital de los pedidos para recoger, Yump se suma a la tendencia que triunfa en EEUU: el Social Food Ordering. La app permite a los usuarios ver lo que han pedido sus amigos y en qué establecimiento lo han hecho, además de conseguir descuentos.

Yump, la startup que digitaliza el take away español

“Cada compra y regalo que se hace a través de Yump se muestra en el muro social, a no ser que se marque la opción de ‘privado’, algo que descartan casi la totalidad de los usuarios. Hemos traído al mundo digital la experiencia social de comer; existe un punto de cotilleo e intriga en saber quién envía puntos a quien. La gente incluso mira el muro como lo mira en Instagram para saber qué están haciendo sus amigos”, comenta Bouazzi.

La plataforma permite enviar pedidos de comida a amigos que también tengan instalada la aplicación. De manera que es posible, por ejemplo, regalar un helado de una heladería cercana a otro usuario, al que se le notifica mediante la app y puede canjearlo en el momento que prefiera.

La plataforma nació en enero de este año en Sevilla, donde ya cuenta con más de 10.000 usuarios que hacen sus pedidos en más de 300 restaurantes de distintas categorías, entre las que destacan pizzerías, hamburgueserías y heladerías, además de comida mexicana, asiática, india o turca; establecimientos de comida tradicional o de desayunos y meriendas, entre otros.