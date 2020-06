La vida empieza a los 50 dice el refrán y parece que para emprender también es una gran edad. Vale la pena darse una segunda oportunidad e iniciar un negocio propio.

Un mito popular que la mayoría de ustedes probablemente cree es que las startups son solo para las generaciones más jóvenes. De hecho, veo cada vez más evidencia de que nuevos emprendedores provienen de los grupos de mayor edad (de 45 a 64 años), y que las tasas de éxito aumentan con la edad.

¿Es posible que la edad y la experiencia sean más una ventaja en este negocio que la pasión y la valentía de los jóvenes?

Basado en mis propios años de experiencia en grandes empresas, así como en nuevas empresas, esto no me sorprende. Durante mucho tiempo tuve mis propios puntos de vista sobre por qué sucede esto, y fueron respaldados por lo que encontré en un nuevo libro, Ageless Startup, escrito por un compañero emprendedor exitoso y senior, Rick Terrien.

Las ventajas de emprender de grande se pueden resumir en las siguientes líneas.

1. Los emprendedores mayores piensan que cambia la vida, no el estilo de vida

Ser emprendedor es, de hecho, un estilo de vida, lo que implica para los jóvenes la capacidad de seguir su propio sueño y controlar su propio destino. Más importante, creo que debería significar hacer una vida mejor para los demás, a través de más empleos, innovación tecnológica o mejorar el medio ambiente.

Con el tiempo, aquellos de nosotros que hemos crecido en el negocio tenemos una mejor idea de lo que realmente cuenta y lo que realmente cambia la vida, tanto desde una perspectiva personal como desde una perspectiva comercial. Estamos más preparados para emprender en aquello que cambia la vida.

2. Los mayores encuentran y ven las oportunidades ocultas a simple vista

Como inversionista ángel, a menudo escucho de jóvenes emprendedores que han inventado una solución brillante sin realmente enfocarse primero en la necesidad o la oportunidad. El tiempo y la experiencia en los negocios le enseñan a escuchar a los clientes potenciales y evaluar cuidadosamente el potencial comercial real.

Por ejemplo, la mayoría de los servicios profesionales y las nuevas empresas de consultoría hoy en día están dirigidos por profesionales más experimentados que trabajaron en el negocio durante muchos años antes de que decidieran lanzarse por su cuenta con su propia marca de solución a un requisito comúnmente visto.

3. Los oldpreneurs han tenido tiempo de pensar y desarrollar un propósito y un “por qué”

Las personas viven más tiempo hoy y descubren que solo están comenzando después de 30 años de experiencia. Están buscando seriamente oportunidades para crecer personal y profesionalmente, y dejar su huella en el mundo.

Pueden ver más claramente lo que es importante para ellos y para los demás.

Paul Tasner, un famoso ganador del Premio Propósito, comenzó a emprender de nuevo a la edad de 66 años. En una reciente charla de TED, resumió esta perspectiva diciendo: “Estoy haciendo el trabajo más gratificante y significativo de mi vida en este momento“. Ganar dinero no es su pasión.

4.Pueden mirar hacia atrás y pueden liderar en el futuro

Poder mirar hacia atrás en su experiencia es una ventaja para evitar errores comunes, así como para reconocer una necesidad recurrente pero insatisfecha en el mercado.

Se necesita tiempo para construir redes, conocimientos y habilidades de liderazgo para trazar un camino exitoso y movilizar a otros a su alrededor.

No necesita el permiso de nadie, y depende menos del entrenamiento y la tutoría de las personas capacitadas y disponibles de las que dependen la mayoría de los fundadores jóvenes inteligentes. También sabe cuándo decir que no, y no intenta resolver todos los problemas.

5. Los emprendedores mayores pueden usar su habilidad para arrancar y establecer una base sostenible

Como emprendedor de segunda carrera, es más probable que arranque, lo que significa prestar atención estricta al flujo de caja sostenible y utilizar su propio capital desde el principio, evitando así las presiones de encontrar y administrar fondos externos.

Reconoce que emprender es un viaje con desafíos continuos, por lo que debe centrarse en la construcción temprana de una base sostenible, con valores fieles a usted y un conjunto de objetivos alcanzables. Las soluciones serán obvias y usted puede ejecutarlas de manera efectiva

6. Los mayores juegan con el segmento de clientes de más rápido crecimiento

A nivel mundial, la población de 65 años o más está creciendo más rápido que todos los demás grupos de edad. Según las proyecciones, para 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años (16 por ciento), frente a una de cada 11 en 2019 (9 por ciento). Nada le da una idea de las necesidades de los clientes como estar en el segmento con ellos.

Terrien y yo creemos que ahora es la era del renacimiento para emprender, y apenas está comenzando. Los modelos convencionales están quedando en el camino. Es hora de comenzar a pensar en cómo hará una transición fluida de trabajar en un negocio a trabajar en su negocio.

Se le permite comenzar de a poco y avanzar lentamente, pero vale la pena comenzar de manera inteligente. No dude en capitalizar sus crecientes ventajas.

Martin Zwillig – INC.com