Mark Cuban, el inversionista de ‘Shark Tank’ y propietario de los Dallas Mavericks ofrece algunos consejos de finanzas personales sorprendentemente prácticos.

Si vas a recibir consejos financieros personales de alguien, qué mejor que hacerlo de Mark Cuban.

El tiburón y propietario de los Dallas Mavericks vendió su primera startup a CompuServe en 1990 por us$ 6 millones. Luego vendió su segundo negocio a Yahoo por us$ 5.9 millones en 1999. Desde entonces, comenzó o adquirió varios otros negocios e invirtió en muchos más. Su patrimonio neto actual se estima en alrededor de us$ 4.2 mil millones.

Para alguien que se ha vuelto extremadamente rico tomando riesgos en muchas inversiones, Cuban tiene algunos consejos sorprendentemente prácticos para compartir. El sitio de finanzas personales GOBankingRates ha revisado cuidadosamente el libro, el blog y las entrevistas de Cuban, obteniendo 20 consejos financieros que ha ofrecido en los últimos años. Puedes encontrar la lista completa aquí. Estos son algunos de sus mejores consejos.

1. Comience pagando todas las deudas

“La mejor inversión que puede hacer es pagar sus tarjetas de crédito, pagar cualquier deuda que tenga”, dijo Cuban en una entrevista con MarketWatch. “Si tiene un préstamo estudiantil con una tasa de interés del 7 por ciento, si paga ese préstamo, está obteniendo un 7 por ciento, ese es su rendimiento inmediato, que es mucho más seguro que elegir una acción o tratar de elegir bienes raíces, o lo que sea “.

Las tarjetas de crédito, por supuesto, tienen una tasa de interés mucho más alta, por lo que hay un beneficio aún mayor al pagarlas. “Usar una tarjeta de crédito está bien si la pagas a fin de mes”, dijo Mark a un entrevistador de Money. “Simplemente reconozca que el 18 o 20 o 30 por ciento que está pagando en deuda de tarjeta de crédito le costará mucho más de lo que podría ganar en cualquier otro lugar“. Para la deuda que no se puede pagar rápidamente (una hipoteca o un préstamo estudiantil, por ejemplo), sugirió aprovechar las bajas tasas de interés durante los tiempos de inactividad económica para refinanciar.

2. Ahorre seis meses de ingresos

Cuban le dijo a Vanity Fair que debería tratar de ahorrar hasta seis meses de ingresos y mantenerlo disponible. “Si no te gusta tu trabajo en algún momento o te despiden o tienes que mudarte o algo sale mal, necesitarás al menos seis meses de ingresos”, explicó.

3. Está bien hacer inversiones arriesgadas, pero deberían ser solo el 10 por ciento del total

Los millonarios y multimillonarios hechos a sí mismos llegaron allí tomando riesgos calculados, reconoce Cuban. Por lo tanto, invertir en algo completamente riesgoso está bien, siempre y cuando lo limite a solo el 10 por ciento de sus inversiones totales. “Si eres un verdadero aventurero y realmente quieres lanzar el granizo, puedes tomar el 10 por ciento y ponerlo en bitcoin o Ethereum, pero si lo haces, debes fingir que ya has perdido tu dinero “, dijo Cuban en el mismo video de Vanity Fair. “Es como coleccionar arte, es como coleccionar tarjetas de béisbol, es como coleccionar zapatos”. En otras palabras, “es un volante, pero lo limitaría al 10 por ciento”.

¿Qué debe hacer con el otro 90 por ciento? Póngalo en el fondo indexado más barato vinculado al S&P 500 que puede encontrar, dice.

4. Compre descuentos

¿Es esto realmente un consejo financiero personal? Sí, dice Cuban. Es difícil obtener una alta tasa de rendimiento en el clima de inversión actual, por lo que podría estar mejor, por ejemplo, comprando dos años de pasta de dientes si la encuentra con un 50 por ciento de descuento.

“Ahorrar un 15 por ciento en artículos por un valor de $ 1,000 en los que sabes que gastarás absolutamente dinero es un mejor retorno de tu dinero que ganar un 15 por ciento en un año en una inversión de $ 1,000, porque no pagas impuestos sobre ellos”, explicó Mark Cuban en una publicación de su blog.

Minda Zetlin – Inc.com