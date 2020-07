México es un país que cuenta con muchas fortalezas económicas, que lo vuelven atractivo para inversionistas y fundadores de empresas. Gracias a ésto en los últimos años hemos visto nacer un gran número Startups que buscan satisfacer muchas de las necesidades de los mexicanos, entre las que destacaron los ecommerce.

Pero de todas éstas queremos destacar a una que quiso darle un giro completo a un mercado lleno de estereotipos y tabúes, para que más personas puedan vivir de manera saludable una necesidad básica del ser humano: la sexualidad. Estamos hablando de Cherish, y hoy te vamos a hablar de que se trata éste proyecto.

¿Qué es Cherish?

Además de una tienda en línea de juguetes sexuales, Cherish es una plataforma de lifestyle enfocado en el bienestar sexual. Sus fundadores, Ricardo Rehfeld y Johanna Kassing, están convencidos de que la sexualidad se puede mezclar con la elegancia sin dejar de lado la diversión.

Juguetes, opiniones de expertos y mucho más

Una de las cosas que distinguen a Cherish son sus juguetes. Lejos de lo que encontrarías en cualquier Sex Shop, los productos que encontrarás en su página (cherish.mx) tienen un diseño vanguardista, sofisticado y discreto, que incluso puede pasar como parte de la decoración. Otro punto que tienen a favor es que incorporan tecnología de punta que, en algunos modelos, te permite controlarlos a través de tu celular sin importar en qué parte del mundo te encuentras.

El equipo de Cherish tambien cuenta con sexologos, quienes eligen cuidadosamente cada juguete y complemento del catálogo y realizan pequeños clips con información importante de su uso y cuidados.

Pero Cherish no solo es un ecommerce, también es espacio donde puedes aprender. A través de su blog “Sexuario by Cherish”, encontrarás todo lo que siempre quisiste saber sobre sexo, pero no te atreviste a preguntar. Y si quieres tener asesoría personalizada u organizar algo para, por ejemplo, una despedida de soltera, su sexologa Celeste Campos imparte talleres grupales que te garantizan una tarde muy amena de charla y juegos.

Dale una oportunidad a la diversión

Si siempre quisiste explorar el mundo de los Sex Toys, pero no te atreves por pena o miedo, dale una oportunidad a ésta Startup. Las compras se realizan totalmente por internet, en la comodidad de tu hogar y tu paquete llegará en una pequeña caja sin logotipos o imágenes para asegurar total confidencialidad.

No cabe duda que en el mundo del emprendimiento en México hay propuestas muy interesantes que podrían mejorar mucho nuestra calidad de vida, y vale la pena seguirlas de cerca para ver con que más nos van a sorprender.