Compartimos las mejores frases de Eric Ries, el creador del Lean Startup, el reconocido método para el éxito de los nuevos negocios

Eric Ries es un emprendedor y autor del popular blog Startup Lessons Learned. Es ponente habitual en encuentros sobre negocios, asesora a startups, grandes compañías y empresas de capital riesgo sobre estrategias de negocio y producto, y colabora con la Harvard Business School.

Su método Lean Startup ha merecido comentarios en The New York Times, The WStreet Journal, Harvard Business Review, el Huffington Post y en muchos blogs.

Ries ha sido elegido por la revista Business Week como uno de los mejores emprendedores en tecnología y está considerado como uno de los personajes más influyentes de Twitter según el Peer Index.

Nació en 1979 y en 2001 se radicó en Silicon Valley donde trabajó como ingeniero de software. En 2004 lanzó IMVU, empresa que se dedica a lanzar avatares personalizados de sus clientes, con juegos y otra serie de servicios. Gracias a IMVU, Ries conoció a Steve Blank, emprendedor de éxito, que además se convirtió en inversor de IMVU.

Blank insistió en que Eric acudiera a sus clases sobre emprendimiento en la Universidad de California, en Berkeley. Eric quedó encantado por la metodología de Customer Development que enseñaba Steve y rápidamente la adoptó para su propia empresa. Eric puso en práctica experimentos rápidos y baratos para ver los resultados en sus clientes.

Cuenta en su libro “The Lean StartUp” que muchas veces sentía verdadera vergüenza cuando lanzaban al mercado algunos programas sin terminar, simplemente para testar si lo que estaban haciendo encajaba con lo que demandaban sus clientes. En 2006 IMVU levantó 1 millón de dólares en la primera ronda de inversión y fue capaz de levantar hasta 18 millones de dólares en posteriores rondas. IMVU tiene 40 millones de usuarios en todo el mundo y tiene una facturación de 40 millones de dólares. Hoy en día Eric ha dejado la primera línea de IMVU y actúa como conferenciante y consejero de diferentes startups.

Compartimos algunas de sus frases para acercarnos a su forma de pensar:

Aprender a ver y eliminar los residuos de forma sistemática ha permitido a las compañías magras como el Toyota dominan industrias enteras. Pensamiento Lean define el valor como ‘proporcionar beneficio para el cliente’, todo lo demás es desperdicio.

Cuando me encuentro con la mayoría de equipos empresariales, les hago una pregunta simple: ¿Cómo sabes que estás progresando? La mayoría de ellos realmente no pueden responder a esa pregunta.

Yo diría que, como empresario todo lo que haces – cada acción que usted tome en el desarrollo de productos, en la comercialización, todas las conversaciones que tienes, todo lo que haces – es un experimento. Si usted puede conceptualizar su trabajo no como características de construcción, no como el lanzamiento de campañas, sino como llevar a cabo experimentos, se puede obtener más radicalmente con menos esfuerzo.

Nuestro sistema educativo no está preparando a la gente para el siglo 21. El fracaso es una parte esencial de la iniciativa empresarial. Si trabajas duro, puedes conseguir una ‘A’ o menos garantizado, pero en el espíritu empresarial, no es así como funciona.

Es una cosa muy paradójica. Queremos pensar en grande, pero empezar poco a poco. Y luego escalar rápido. La gente piensa en tratar de construir el próximo Facebook como tratar de empezar donde Facebook es hoy en día, como una importante presencia global.

El éxito de puesta en marcha no es una consecuencia de los buenos genes o estar en el lugar correcto en el momento adecuado. El éxito puede ser diseñada siguiendo el proceso correcto, lo que significa que se puede aprender, lo que significa que se puede enseñar.

Tienes la oportunidad de desarrollar una cultura empresarial después de haber cambiado con éxito el sistema de rendición de cuentas para que las personas pueden utilizar un proceso mejor. El proceso impulsa la cultura, y no al revés, por lo que puede no sólo cambiar la cultura, hay que cambiar el sistema.

La ciencia y la visión no son opuestos o enfrentados. Se necesitan mutuamente. A veces escucho a otras personas arranque dicen algo en la línea de: «Si el espíritu empresarial es una ciencia, entonces cualquiera podría hacerlo. ‘ Me gustaría señalar que incluso la ciencia es una ciencia, y todavía muy poca gente puede hacerlo, y mucho menos hacerlo bien.

El método Lean Startup no es sobre costos, es sobre velocidad.

¿Si dejáramos de hacer que la gente perdiera el tiempo, que harían con él?