Un mundo VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo) acelerado por la tecnología y por la pandemia provocada por COVID-19 genera oportunidades de negocio: nuevas necesidades e industrias están surgiendo. Los siguientes consejos te pueden ayudar a buscar ideas novedosas.

Amplía tu perspectiva

Si deseas encontrar nuevas ideas de negocios debes mirar el mundo con nuevos ojos y explorar temas inusuales. Oblígate a explorar conocimientos nuevos y desconocidos para ti a través de libros, documentales o eventos.

Agrega valor a un producto existente

La diferencia entre la madera en bruto y la madera terminada es un buen ejemplo de cómo un proceso adicional puede aumentar el valor de un producto. Pero los procesos adicionales no son la única forma de agregar valor: también puedes agregar servicios o combinar un producto con otros. Por ejemplo, un pequeño agricultor que cosecha sus propias hortalizas podría ofrecer un servicio de verduras a domicilio.

También puedes generar ideas de negocios al observar los productos y servicios que utilizas y generar ideas sobre cómo mejorarlos.

Identifica las causas del dolor ajeno

Identifica aquello que ocasiona que la gente pierda tiempo o dinero. Encuentra lo que hace sufrir a las personas. Luego comienza un proyecto para arreglarlo. Tienes mucho de dónde inspirarte: el hambre, la pobreza, las epidemias, el desempleo, la delincuencia, la contaminación y la corrupción. Acércate a las personas que trabajan para solucionar estos problemas desde hace muchos años.

Alquilar un departamento, hallar un lugar de estacionamiento, tramitar una visa, celebrar un cumpleaños en cuarentena. Usa la tecnología para repensar cómo se deben hacer esas actividades.

Es mejor atacar un problema enorme que nadie ha podido solucionar que ofrecer una solución brillante que no resuelve ningún problema.

“Cambia todo porque todo cambia”, el nuevo libro de Leticia Gasca

Encuentra un problema que te interese resolver para ti mismo

Detén lo que estás haciendo y hazte las siguientes preguntas: En este momento, ¿cuál es la mayor frustración en mi vida? ¿Cómo podría solucionar ese problema?

Es posible que en la respuesta a esas preguntas descubras una idea de negocio.

Muchos padres primerizos crean empresas para resolver dificultades que no hubieran conocido de no haber tenido hijos.

Lo mismo sucede cuando tienes un negocio y en el día a día descubres una necesidad no resuelta. Ten en cuenta que puedes iniciar una segunda empresa para resolver los problemas de tu primera empresa. ¡Esa segunda empresa puede incluso llegar a ser más grande que la primera! Así le ocurrió a Patrick Collison, quien tuvo la idea de fundar Stripe, empresa de pagos en línea, luego de una serie de malas experiencias con las soluciones de pago que usó en proyectos anteriores.

Las ideas por sí mismas no sirven para nada

La gente piensa que el éxito empresarial depende en gran medida de una idea brillante, pero las ideas por sí mismas no valen nada. Tener un sitio especial para anotar nuevas ideas de negocio es un excelente hábito, sobre todo porque evita que nos enamoremos perdidamente de la primera idea interesante que nos venga a la mente.

Existen decenas de metodologías para validar en un par de días si tu idea de negocio tiene potencial. No pierdas tiempo y haz los experimentos necesarios para probar tu idea en el mercado.

Tener éxito en el mundo VUCA tiene poco que ver con ser el más inteligente o el más carismático, se trata más bien de atreverse a cambiar y ser resiliente.

Extracto del libro Cambia todo, de Leticia Gasca, disponible en Amazon.