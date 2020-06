Pídale consejo a cualquier emprendedor experimentado y una de las primeras cosas que escuchará es: Hacer algo que la gente realmente quiera. Sin embargo, por extraño que parezca, muchos no logran hacer exactamente eso.

Muchos emprendedores fracasan simplemente porque no investigaron adecuadamente su idea. Aquí se explica cómo asegurarse de que eso no suceda en su inicio.

Sin embargo, por extraño que parezca, muchos emprendedores no logran hacer exactamente eso; de hecho, según un estudio, “ninguna necesidad del mercado” es la razón principal por la que las startups fallan. Las grandes empresas resuelven problemas reales, satisfacen necesidades reales y lo hacen de una manera que ofrece una mejora importante sobre los productos o servicios actuales.

Entonces, ¿cómo puede validar su idea y sentirse seguro de que será aceptada por los clientes que pretende satisfacer y servir?

1. Recopile comentarios utilizando una página de destino

Muchas nuevas empresas generan interés creando una página de destino para un nuevo producto o servicio. Describa lo que hará, despertará el interés del cliente y luego pida comentarios.

Pregunte por:

Direcciones de correo electrónico para que pueda alertar a los visitantes cuando esté listo para iniciar

Comentarios reales sobre la idea

Qué características los usuarios potenciales quieren que incorpores

Por lo menos, verá cuánto interés despierta su página de destino.

2. Cree una oferta de “reserva anticipada”

Valide su idea endulzando la olla y ofreciendo a los primeros usuarios algo que con suerte no podrán rechazar.

Solo asegúrase de que la oferta no sea demasiado buena. De lo contrario, cuando su propuesta de valor regrese a un nivel más “normal”, los clientes nuevos también pueden decidir ser clientes por última vez.

3. Pruebe una campaña de Kickstarter

Muchas campañas de Kickstarter no generan interés, pero eso también puede ser algo bueno. En el peor de los casos, es una señal de que no está haciendo algo que la gente quiere, o que no lo está comercializando de una manera que atraiga a clientes potenciales. De cualquier manera, aprendiste algo.

Publique una campaña de Kickstarter, preferiblemente con texto, video e imágenes, y pronto sabrá si planea hacer algo que la gente realmente quiera. Si está buscando un ejemplo de una exitosa campaña de Kickstarter, consulte este artículo de Inc. sobre cómo “Exploding Kittens” estableció un récord de Kickstarter y lanzó una compañía.

4. Ejecute algunas pruebas publicitarias

“Constrúyelo y vendrán” solo funciona en las películas. Muchos empresarios fracasan, incluso después de crear un gran producto o servicio, porque no pudieron compartir con éxito sus beneficios.

Ejecute algunos anuncios para probar diferentes estrategias de marketing. La publicidad en Facebook, por ejemplo, es relativamente barata. Ejecute algunas pruebas A / B para determinar qué mensaje resuena mejor.

Y mientras lo hace, si no está seguro de qué características incluir en su producto, ejecute algunas pruebas A / B en ellas también.

Hacer algo que la gente quiera definitivamente incluye tus estrategias de marketing y publicidad.

5. Determine si la gente no solo dice que su idea es genial, sino que realmente pagará por ella

Los amigos y la familia son excelentes fuentes de comentarios, pero también es mucho más probable que te digan lo que creen que quieres escuchar en lugar de lo que necesitas escuchar. (Después de todo, ¿quién quiere herir los sentimientos del tío?)

Eso también es cierto con personas que no conoces. Si solo pide opiniones, la mayoría de las personas serán amables.

Pero si les pides que compren, entonces descubres lo que realmente piensan. Busca comentarios. Busca consejo. Pero no te detengas ahí.

Haga lo que todo gran vendedor hace y solicite la venta. Si un producto aún no está disponible, solicite un compromiso de compra cuando esté disponible.

Esa es la única forma de saber si ha hecho algo que la gente realmente quiere, y la mejor manera de saber si su idea creará las bases para un negocio exitoso.