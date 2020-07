Tanto las compañías de baja tecnología como las de alta tecnología están recibiendo un impulso durante la pandemia. Estas tres innovaciones vieron explotar la demanda

No se trata solo de mascarillas y desinfectante para manos. El coronavirus ha creado nuevas oportunidades para las empresas que fabrican una variedad de productos. En un momento en que muchos empresarios solo intentan mantenerse en el negocio, estas nuevas empresas experimentan un aumento en las ventas que puede ser difícil de mantener.

Aquí hay tres compañías cuyos productos se han vuelto aún más útiles durante la era Covid-19.

Surfacide

Surfa

cide

A fines de enero, el empresario Gunner Lyslo recibió la noticia de un experto en enfermedades infecciosas de que el gobierno chino no podría contener el coronavirus. Fue entonces cuando Lyslo movilizó a su empresa, Surfacide, que fabrica un sistema automatizado de desinfección de superficies, para prepararse para un aumento en los pedidos.

El sistema Helios de Surfacide parece un ventilador permanente y utiliza radiación UV-C para matar gérmenes en las superficies. Lanzados en 2010, los productos de Surfacide fueron utilizados principalmente por hospitales antes de la pandemia para prevenir infecciones asociadas a la atención médica. Ahora los clientes incluyen restaurantes, hoteles y atracciones turísticas, como Space Needle de Seattle, según Lyslo, fundador y CEO de la compañía con sede en Waukesha, Wisconsin. Un conjunto de tres torres cuesta alrededor de us$ 100,000.

A principios de febrero, Lyslo aumentó la producción de la tecnología de Surfacide, anticipando una mayor demanda de los hospitales que requerirían mejores herramientas de desinfección una vez que el coronavirus llegara a los EE. UU. Su apuesta valió la pena: los ingresos de Surfacide entre enero y julio crecieron más del 350 por ciento año, gracias principalmente a un gran aumento en las ventas internacionales, según Lyslo, quien se negó a revelar los ingresos de la compañía.

“Realmente no tuvimos ningún compromiso o tracción fuera de la atención médica hasta la pandemia”, dice Lyslo. “Ahora estamos viendo una gran afluencia de empresas que tienen numerosos empleados o donde el distanciamiento social se convierte en un desafío”. Surfacide, sin dudas, una de las innovaciones tecnológicas que ganó con la pandemia

Sanigirl

Sanigirl

Cuando Susan Thompson lanzó su orinal femenino portátil Sanigirl en 2019, lo comercializó como una herramienta sanitaria para acampantes y excursionistas. Sus clientes eran principalmente entusiastas del aire libre y asistentes a festivales de mésica. Después de que la pandemia obligó a los organizadores del evento a posponer los festivales, las ventas de Sanigirl cayeron un 60 por ciento interanual entre enero y abril.

Para mantener a flote su empresa con sede en Pompano Beach, Florida, Thompson comenzó a centrarse en las mujeres que no querían usar o que no podían usar los baños públicos, modificando su comercialización en las redes sociales, Amazon y su propio sitio web, donde un paquete de 10 cuesta $ 8.99.

“Reinicio todo para atrapar a esta mujer que está volviendo a una nueva normalidad después de Covid-19”, dice Thompson. “Están buscando una solución para evitar gérmenes y protegerse cuando vuelven a salir”.

Hasta ahora, su estrategia ha funcionado: Sanigirl reservó alrededor de us$ 40,000 en ventas entre mayo y junio, lo que equivale a las ventas anuales de Thompson en 2019, dice. Sin embargo, su startup tiene problemas para satisfacer la demanda, debido a retrasos en los envíos de los fabricantes internacionales.

3. Proxy

Proxy, la solución touchless, es una de las innovaciones que ganó con la pandemia

Proxy es una tecnología touchless que permite a los usuarios abrir puertas, desbloquear oficinas y llamar a los ascensores con una señal digital de “identidad” enviada desde un teléfono inteligente. Denis Mars y Simon Ratner lanzaron Proxy en 2016, vendiendo a empresas de bienes raíces comerciales que establecieron grandes oficinas para el acceso de los empleados. Según Mars, las ventas están aumentando en la pandemia, ya que las empresas buscan formas de reducir la propagación de Covid-19.

“Parece que el futuro se detuvo en tres o cuatro años antes”, dice.

Ahora la compañía, una de las innovaciones que se benefició con la pandemia, ve oportunidades en fuerzas de trabajo más pequeñas. Además, el personal de Proxy está buscando formas de agregar rastreo de contratos y monitoreo de salud a su tecnología. Por ejemplo, si un empleado en uno de los lugares de trabajo de Proxy informa que no se siente bien, el sistema de Proxy puede identificar a los colegas cercanos de esa persona y alentarlos a quedarse en casa y controlar sus síntomas. Mars espera lanzar el servicio a finales de este año.

El servicio de lector sin contacto de Proxy, que admite usuarios ilimitados, es de us$ 50 al mes, y sus lectores oscilan entre us$ 199 y us$ 249. Con sede en San Francisco, Proxy tiene alrededor de 70 empleados y ha recaudado un total de us$ 58.8 millones después de cerrar una ronda de la Serie B en marzo. Mars, quien se negó a revelar los ingresos anuales de su compañía, dice que la pandemia está acelerando el cronograma de crecimiento de su compañía.

Emily Canal – INC