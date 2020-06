Ir “En busca de la felicidad” ya no es solo la película donde Will Smith interpreta al financista Chris Gardner. La felicidad es un activo necesario para emprender

A fines de la década del 80 hice el primero de mis muchos viajes a la India. Era un joven ventiañero, algo hippie y bohemio, tratando de encontrar un sentido más profundo de la vida. Si bien económicamente me iba bien, me sentía incompleto, sabía que había algo más y necesitaba descubrirlo.

En ese viaje de 6 meses estuve con un maestro espiritual que me enseñó algo que aún me resuena desde hace 35 años como si me lo hubiera dicho ayer. Textualmente me enseñó:

– “En esta vida existe una única obligación: Ser siempre feliz”

Esta enseñanza encierra una doble trampa: Parece imposible de cumplir y a la vez suena simplista.

Eso me pareció al principio pero reflexiono sobre esto desde hace más de treinta años y cada día me parece más trascendental intentar ponerlo en práctica.

En aquel verano de 1988 no existían Internet, Facebook, los celulares y los emprendedores no eran rockstars sino simples cuentapropistas que trabajaban por su cuenta hasta encontrar el salario de sus sueños. La felicidad no era bien vista en los ámbitos laborales.

¿Reírse? ¿Pasarla bien? ¿Disfrutar? Eso se hacía en otro lado; el trabajo era para trabajar, valga la redundancia.

Hoy la felicidad ya no es potestad de los utópicos, los locos o los buscadores espirituales. Hoy se investiga, se analiza, se estudia, se mide e implementa en las empresas y hay países que miden el Producto Bruto de la Felicidad.

El concepto de la felicidad va más allá de la percepción romántica y se posiciona como un estilo de vida para enfrentar el día a día de una manera optimista y positiva.

Ahora bien, la felicidad no se da por arte de magia ni aparece de la noche a la mañana ni se disemina a través de flyers de autoayuda en las redes sociales.

Martin Seligman, psicólogo de la Universidad de Pennsylvania y conocido como el padre de la Psicología Positiva afirma que:

“La dinámica del día a día nos ha llevado a pensar que, en ocasiones, ser feliz no es posible. De manera biológica nos hemos restringido a estos sentimientos. Si echáramos un vistazo, nos daríamos cuenta que el 50% del mundo no se siente bien consigo mismo y con lo que hace en su vida. Ser feliz sería una gran tarea y aunque no lo es todo sí tendríamos que empezar con sonreír mucho”.

Seligman señala que ser feliz es posible a través del método PERMA (Positive Emotion, Engagement, Relationships, Meaning y Accomplishment). Veamos en que consiste:

1. Emociones Positivas

Es el primer paso para saber que tu día puede estar bien. Muchos de los expertos de la felicidad concuerdan que el encontrarla es, primordialmente, una cuestión de percepción. De esta forma, ser positivos ante las circunstancias nos hace ser más susceptibles a encontrarla y apreciarla.

2. Compromiso

“Se trata de ser uno con la música”, según Seligman. Esto significa que tenemos que generar el compromiso de ser felices. Para lograrlo necesitamos estar convencidos porque ser feliz es una filosofía de vida y sin asumir el compromiso el camino se vuelve más tortuoso y difícilmente obtengamos buenos resultados.

3. Relaciones Positivas

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Harvard, el 100% de las personas que aseguraban ser felices tenían algo en común: una buena relación con los demás. Encontrar, generar, alimentar y mantener buena relación con los demás es un factor principal para poder lograr el bienestar personal y común que se necesita.

4. Sentido

La vida sin objetivos es como un barco a la deriva. Hay que generar metas que nos impulsen a ser felices. Los expertos aseguran que estas metas se crean en forma dual: a largo plazo y de manera diaria.

5. Logros

Una de las cosas que siempre nos hace felices es lograr objetivos. El logro es una parte de este pequeño proceso, alimenta la autoestima y nos hace querer ser más felices.

Seligman sostiene que PERMA es una guía dinámica y flexible que puede recorrerse de distintas formas ya que cada persona le da su propio sentido con base en lo que le hace feliz.

La visión de Tal Ben-Shahar

Ben-Shahar, considerado el “gurú de la psicología positiva”, afirma que la mayoría de las personas cree que el éxito es el secreto de la felicidad. Pero para él solamente es un componente.

“La búsqueda de la felicidad forma parte de nuestra naturaleza, consiste en darnos la oportunidad de experimentar todo un abanico de emociones humanas. De hecho, cuando se suprimen o bloquean los sentimientos negativos para evitar el dolor, se exacerba la tristeza, la depresión o la ansiedad. Las personas que muestran mayor felicidad son aquellas que se permiten reír, llorar, incluso fracasar, ya que todas esas experiencias les brindan crecimiento y fortaleza”.

Para encontrar la felicidad, el experto dice que existen recetas puntuales pero sí factores importantes que nos pueden acercar:

Encuentra lo que amas Cultiva la asertividad Contribuye a ser feliz Dale significado a las experiencias Sé positivo Simplifica Agradece

Esta es una época fascinante para encontrar la felicidad; aunque suene paradójico, tal vez sea la mejor.

Hasta hace muy poco tiempo atrás, podíamos ser una persona en familia y otra diferente en el trabajo. Hoy, con las redes sociales y los smartphones que nos exponen permanentemente, necesitamos como nunca antes en la historia de la humanidad, ser coherentes en pensamiento, palabra y acción. Y con coherencia alineada, la felicidad es menos utópica y más concreta.

Ir “En busca de la felicidad” ya no es solo la película donde Will Smith interpreta al financista Chris Gardner. Es un mandato para todos y cada uno de nosotros.

Marcelo Berenstein

mberenstein@emprendedoresnews.com