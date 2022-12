IM Academy, una plataforma en línea que se enfoca en proporcionar recursos educativos sobre los mercados financieros, continúa expandiéndose a nuevos territorios.

Después de lanzar una academia de comercio electrónico, la plataforma continuó expandiéndose más allá de la educación del mercado financiero en 2022 al lanzar TLX, un programa de membresía de viajes y estilo de vida, y ahora SMX, una academia de redes sociales que enseña a los miembros cómo utilizar las redes sociales para generar influencia y desarrollar una marca personal.

SMX, lanzada el 26 de octubre, educará a los estudiantes de IM Academy sobre los fundamentos del marketing en redes sociales y el desarrollo de marca personal en plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. El objetivo es ayudar a los estudiantes a aprender cómo crear una presencia auténtica en las redes sociales, crear contenido atractivo y desarrollar una audiencia de amplio alcance en todas las plataformas.

Cómo funciona SMX

Al igual que otras ofertas de IM Academy, SMX Academy está diseñada para educar a los estudiantes en un formato en línea de fácil acceso que presenta una combinación de materiales de aprendizaje asincrónicos, como videos y lecturas, y oportunidades de tutoría en vivo. Los programas de la Academia utilizan un enfoque escalonado que permite a los estudiantes buscar conceptos y estrategias más complejos y matizados después de establecer una comprensión fundamental del tema de estudio, ya sea un mercado financiero, construir una tienda en línea o convertirse en una persona influyente en las redes sociales.

En la Academia SMX, los videos y las lecturas cubren cómo crear contenido adaptado a los estilos específicos de varias plataformas de redes sociales, desde la creación de historias de Instagram hasta la creación de ideas de videos de TikTok con el potencial de volverse virales.

Además, las sesiones de GoLive brindan a los estudiantes la oportunidad de discutir estrategias y conceptos con los educadores de IM Academy. Estas sesiones de discusión en línea en vivo están destinadas a ayudar a los estudiantes a solidificar los conceptos que están estudiando en videos y lecturas al hacer preguntas aclaratorias y discutir estrategias con los educadores.

La Academia SMX educa a los estudiantes de IM Academy sobre un enfoque estratégico general para interactuar con las redes sociales que se puede aplicar a la marca y el marketing tanto personal como comercial.

Expansión 2022 de IM Academy

El lanzamiento de SMX Academy es el ejemplo más reciente del impulso de IM Academy para expandirse en 2022. Es el cuarto nuevo programa lanzado este año, después del Time-Based Exchange Academy (TBX) en mayo, TLX en junio y Stocks and Futures Academy (SFX) en septiembre.

Si bien TBX está más en línea con la reputación de IM Academy de centrarse en los mercados financieros al ofrecer educación sobre estrategias de scalping intradia, TLX es indicativo de la expansión de la academia a otras áreas, ofreciendo a los miembros un portal en línea que pueden usar para reservar tarifas con descuento en hoteles y resorts, así como oportunidades para viajes temáticos con otros miembros y educadores de IM Academy.

El lanzamiento de SMX llega justo después del lanzamiento de SFX en septiembre, anunciado poco antes del evento IM Beyond de IM Academy cerca de Phoenix. SFX, que educa a los estudiantes sobre cómo usar estrategias como el retroceso de Fibonacci para analizar el mercado de acciones y futuros, presenta contenido educativo creado en asociación con Carolyn Boroden, una analista experimentada conocida como «la Reina de Fibonacci» y autora de Fibonacci Trading: How to Master the Time and Price Advantage.

Además de lanzar estos programas en 2022, IM Academy ha participado activamente en la organización de eventos en persona donde aquellos involucrados con la Academia pueden establecer contactos y compartir estrategias, buscar conexiones educativas y reconocer los logros de los demás. IM Academy ha realizado eventos en Palm Beach, Florida, Barcelona, ​​España y Zúrich, además del evento de Phoenix que siguió al lanzamiento de SFX Academy.

Christopher Terry, cofundador y director ejecutivo de IM Mastery Academy, utiliza estos eventos junto con el contenido en línea de IM Academy para enfatizar la importancia de la conexión positiva con los demás en la búsqueda de la educación, enfatizando el poder del lenguaje para generar un impacto.

“Tus palabras no solo impactan a los demás, también te impactan a ti. Tus palabras te liberarán o te encerrarán en la misma realidad”, dijo Terry en una publicación reciente de Facebook. “La pregunta que queda es: ¿Quieres hablar en positivo o en negativo? La forma en que decidas usar tus palabras determinará de qué lado aterrizarás”.

Con el lanzamiento de SMX Academy, IM Academy se basa en esta idea del poder de la comunicación positiva, desarrollando un programa educativo diseñado para ayudar a los estudiantes a comunicarse con una audiencia más amplia y compartir su perspectiva con el mundo a través del creciente panorama de las redes sociales.

Sigue las noticias más recientes de IM Academy

Nota: IM Academy es un foro educativo y no se proporcionan recomendaciones ni consejos personalizados sobre inversiones o mercados.