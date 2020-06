Campus Party, el festival de tecnología más grande del mundo, vuelve a la Argentina con un nuevo formato 100% digital y global.

Se desarrollará entre el 9 y el 11 de julio y contará con más de 100 speakers y más de 30 workshops.

El acceso será libre y gratuito para todos los que quieran sumarse y desarrollar las habilidades digitales para re-configurar sus perfiles y prepararse para los futuros desafíos.

Algunos de los mayores expertos del mundo en diversas áreas compartirán sus ideas acerca de cómo el mundo se está reconfigurando a partir de esta crisis global. Entre ellos, Al Gore (ex vice presidente de Estados Unidos y ganador del Premio Nobel), Edward Snowden (consultor tecnológico), Jon `Maddog´ Hall (Director Ejecutivo de Linux Professional Institute), Sharron McPherson (Fundadora del Centre for Disruptive Technologies), Sir Tim Berners Lee (Inventor de la World Wide Web), Anett Numa (Asesora de Transformación Digital en e-Estonia Digital), Silvia Lugo (CPO de Proyecto Arapy), Fredi David Vivas (CEO de Rocking Data) y Patricio Pagani (Fundador y CEO de Black Puma), entre otros.

Las charlas y paneles con Keynote Speakers destacados a nivel internacional, regional y local se organizarán en cinco etapas temáticas de contenidos: ReBoot the Planet (escenario Magistral), Work & Life (Empleo & Economía), Green Power (Energía & Medioambiente), Joy of Life: (Entretenimiento Digital & Arte) y New Horizons (Educación & Ciudades del Futuro).

Campus Party Digital Edition también realizará un hackathon social gigante con miles de participantes de todo el mundo cooperando y compitiendo en el desarrollo de soluciones a los problemas y desafíos más urgentes de nuestro mundo, durante y post crisis.

En esta edición, el hilo conductor durante todo el evento y los discursos en el escenario principal global serán “Reiniciar el mundo”, un desafío para repensar el concepto de normalidad durante la emergencia climática y la pandemia. Por lo tanto, la pregunta que todos los participantes del evento tendrán que responder será: “¿Qué podemos hacer que sea nuevo o diferente para reiniciar el planeta?”

“Este año no dormiremos carpas, pero eso no nos detendrá: estamos aprovechando esta oportunidad para crear nuestro primer evento digital global extraordinario con invitados increíbles y miles de participantes conectados entre sí”, dijo Carlo Cozza, presidente de Campus Party Global. “Los jóvenes que normalmente participan en la experiencia Campus Party tienen innovación y curiosidad en su ADN y son nuestra esperanza para un futuro positivo. Ellos son los que pueden reiniciar nuestro planeta, incluso desde casa, gracias a la tecnología. Por eso elegimos el eslogan “Reboot the World” para esta nueva edición”, agregó.

El contenido será transmitido en vivo y almacenado en una plataforma on demand para ser consultado en cualquier momento durante el año posterior al evento por todos los usuarios.

Para conocer más detalles de esta edición de Campus Party, se puede ingresar en https://argentina.campus-party.org